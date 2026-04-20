В Черном море после атаки дронов ВСУ образовалось огромное нефтяное пятно
В акватории Черного моря зафиксировали масштабное загрязнение нефтепродуктами, образовавшееся в результате ночного удара украинских дронов по территории Краснодарского края.
Масштабное пятно нефтепродуктов появилось у кубанского побережья в ночь на 16 апреля, указали в оперштабе Кубани, передает ТАСС.
Инцидент произошел после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов украинской армии на Туапсинский район.
Площадь пятна, по оценке специалистов, составляет 10 тыс. квадратных метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе. Удар беспилотников повредил остекление в нескольких многоквартирных домах.