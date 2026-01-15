Украинские военкомы за 8 тыс долларов перевозили уклонистов к границе с Румынией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Организацию незаконной переправки через границу с Румынией раскрыли сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, передает ТАСС. По данным следствия, двое сержантов одного из районных территориальных центров комплектования в Ивано-Франковской области за восемь тыс. долларов предлагали уклонистам доставку на служебном автомобиле до границы. Далее пересечь границу предлагалось ночью, переплыв реку Прут в термокостюме.

Следователи сообщили, что схема работала с сентября 2025 года, и за это время через границу были переправлены более десяти уклонистов. Двум организаторам предъявлены обвинения по статье об организации незаконной переправки лиц через государственную границу, им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ГБР не исключают, что к преступной схеме могут быть причастны другие сотрудники территориальных центров комплектования. Досудебное расследование по делу продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в ГБР сообщили, что начальник финансовой службы одной из бригад ВСУ присвоил крупную сумму денег и потратил часть на азартные игры.

В Службе внешней разведки (СВР) России отмечали, что коррупционные разоблачения во власти вызвали резкое ухудшение морального состояния солдат ВСУ и рост числа дезертиров.

Всего в течение 2025 года численность дезертиров и «самовольно ушедших» из рядов ВСУ превысила 200 тыс., что составляет примерно четверть всех военнослужащих.



