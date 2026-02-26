Генсек НАТО назвал Венгрию ценным союзником, несмотря на блокировку кредита Киеву

Tекст: Елизавета Шишкова

Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что Венгрия остается ценным союзником по НАТО более 25 лет, передает РИА «Новости». Он отметил: «Венгрия остается ценным союзником по НАТО вот уже более 25 лет и вносит действительно важный вклад в нашу общую безопасность».

При этом Рютте отказался комментировать свои посреднические усилия по разблокированию кредита и добавил, что не будет давать оценок до достижения результатов.

Напомним, Венгрия заблокировала двадцатый пакет антироссийских санкций и выделение Евросоюзом кредита на Украине на 90 млрд евро.

В Евросоюзе возник раскол на фоне блокировки Венгрией многомиллиардного кредита для Киева. Европейские чиновники оказались в затруднительном положении после того, как Венгрия не поддержала предоставление крупного кредита Киеву.