Генсек НАТО назвал Венгрию ценным союзником, несмотря на блокировку кредита Киеву
Глава НАТО Марк Рютте подчеркнул важность Венгрии для альянса после решения Будапешта заблокировать крупный кредит для Киева.
Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что Венгрия остается ценным союзником по НАТО более 25 лет, передает РИА «Новости». Он отметил: «Венгрия остается ценным союзником по НАТО вот уже более 25 лет и вносит действительно важный вклад в нашу общую безопасность».
При этом Рютте отказался комментировать свои посреднические усилия по разблокированию кредита и добавил, что не будет давать оценок до достижения результатов.
Напомним, Венгрия заблокировала двадцатый пакет антироссийских санкций и выделение Евросоюзом кредита на Украине на 90 млрд евро.
В Евросоюзе возник раскол на фоне блокировки Венгрией многомиллиардного кредита для Киева. Европейские чиновники оказались в затруднительном положении после того, как Венгрия не поддержала предоставление крупного кредита Киеву.