  • Новость часаБритания вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева
    СК установил личность устроившего взрыв у Савеловского вокзала
    В Индии сообщили о планах Дели купить до 40 Су-57
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    Путин сообщил об информации о попытке подрыва газопроводов в Черном море
    Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор
    Путин призвал повысить безопасность должностных лиц Минобороны и ОПК
    Матвиенко призвала Британию и Францию высказаться по поводу передачи ЯО Киеву
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    18 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    18 комментариев
    24 февраля 2026, 19:38 • Новости дня

    Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций

    Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британские власти вывели нефтепровод «Дружба» из-под санкций до октября следующего года.

    Согласно официальному документу британского Минфина, лицензия, разрешающая операции по «Дружбе», продлена до 14 октября 2027 года, передает РИА «Новости».

    Ранее Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    22 февраля 2026, 05:43 • Новости дня
    Пара купила у друга диван с неожиданным наполнением и странным звуком

    Tекст: Катерина Туманова

    Саманта Хардин и ее муж недавно купили новый диван у коллеги мужа, который решил избавиться от неподходящей к интерьеру детали. Когда они установили предмет мебели в гостиной, Саманта заметила, что ее собаки «невероятно заинтересованы» диваном.

    Саманта подумала, что собак привлек остаточный запах, потому что у предыдущего владельца была кошка, пока не услышала странный шум, доносящийся из-под дивана.

    Саманта сказала The Mirror, что шум был похож на звон колокольчика, но очень слабый. Более того, всякий раз, когда она говорила мужу о шуме, он прекращался.

    Больше часа звук то появлялся, то исчезал, после чего Саманта решила, что пора с этим разобраться. Она перевернула часть дивана и услышала глухой удар, когда поняла, что же застряло в ее мебели – кот предыдущего владельца дивана.

    Звук, который она слышала, был звоном колокольчика на ошейнике кошки Чито, которая забилась под диван и почти два часа не соглашалась сменить свое укрытие на более безопасное место.

    «Мы, наверное, потратили еще час или два, пытаясь выманить ее, пытаясь дотянуться, чтобы погладить и успокоить. Потом мы начали давать ей собачьи лакомства и корм, потому что у меня больше ничего не было», – рассказала Саманта.

    Когда животное достали, была уже глубокая ночь, но на утро  кошка благополучно вернулась к хозяину, который был невероятно рад, что его питомец в безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кошка спасла семью россиян на Бали от ядовитой змеи. В Петербурге вызволили застрявшего на 17 дней в дымоходе кота. Кошки из России возглавили рейтинг World Cat Federation в категории «ветераны».


    Комментарии (11)
    22 февраля 2026, 13:34 • Новости дня
    Министр обороны Британии Хили пообещал первым отправить войска на Украину
    Министр обороны Британии Хили пообещал первым отправить войска на Украину
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Британии Джон Хили выразил готовность направить британских военнослужащих на Украину после заключения мирного соглашения и завершения боевых действий.

    Британский министр обороны Джон Хили заявил о намерении стать первым главой ведомства, который отправит британские войска на Украину, передает The Telegraph. Он отметил, что такое решение будет принято только в случае окончания конфликта и достижения мирного соглашения. По его словам, мир на Украине и безопасная Европа невозможны без сильной и суверенной Украины.

    Британское правительство совместно с союзниками работает над созданием так называемой коалиции желающих, которая сформирует международные силы для обеспечения безопасности Украины после заключения мирного соглашения. В рамках этого плана Британия выделит около 200 млн фунтов для оснащения своих вооруженных сил необходимой техникой и оборудованием, чтобы подготовиться к возможной миссии.

    Средства будут направлены на модернизацию транспортных средств, средств связи и приобретение новых систем защиты от беспилотников. Также Британия поддерживает Украину в создании нового перехватчика дронов с искусственным интеллектом Octopus для борьбы с иранскими беспилотниками Shahed.

    Хили подчеркнул, что украинские военные уже интегрируются в учения НАТО, а британская поддержка Киева достигла рекордного уровня в этом году. Он отметил, что Британия гордится как военной помощью, так и поддержкой, оказанной украинским беженцам, которых в страну прибыло 167 тысяч.

    Министр также рассказал о своей недавней поездке на Украину, где стал свидетелем массированных атак дронами и ракетами по Киеву и Львову. Хили выразил солидарность с украинцами и заявил, что Британия продолжит усиливать давление на Россию и поддерживать Украину до достижения справедливого мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о том, что Британия ведет переговоры с Европой по вопросу российских танкеров.

    Кир Стармер предложил Европейскому союзу сблизить Британию и ЕС в сфере обороны.

    Комментарии (23)
    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 03:20 • Новости дня
    Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны
    Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны
    @ Nicolas Coupe/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Кирилл Дмитриев назвал появление в Лувре фотографии с в раме с изображением задержания члена британской королевской семьи принца Эндрю символом заката монархии в Британии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию портала Politics UK, разместившего фото из Лувра с изображением экс-принцем Эндрю в момент задержания, передает ТАСС. «Конец британской короны», – написал он на своей странице в соцсети Х.

    На полотне, выставленном активистами в парижском музее, бывший член королевской семьи изображен крупным планом на заднем сиденье автомобиля.

    Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля в свой 66-й день рождения и доставлен в полицию для допроса по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

    Правоохранители проверяют информацию о передаче конфиденциальных сведений американскому финансисту Джеффри Эпштейну в период работы принца спецпредставителем по торговле.

    Позже фигуранта отпустили без предъявления обвинений, однако следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать положение члена британской королевской семьи.

    Британские правоохранители планируют завершить обыски по делу о связях Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном к началу новой недели.

    Король Карл III разрешил сотрудникам дворца предоставить полиции доступ к документам бывшего принца. Биограф Эндрю Мортон предрек снижение влияния монархии из-за этого скандала.

    Комментарии (7)
    24 февраля 2026, 10:43 • Новости дня
    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих»

    Британия заявила о начале работы штаба многонациональных сил для Украины

    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих»
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Аппарат штаб-квартиры многонациональных сил для Украины начал работу, численность состава составляет 70 человек и поддерживается значительным финансированием, заявило Минобороны Британии.

    Министерство обороны Британии объявило о начале работы штаба многонациональных сил для Украины. В состав аппарата вошли 70 человек, а подготовка к развертыванию британских войск финансируется в объеме 200 млн фунтов стерлингов, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что 24 февраля состоится видеоконференция государств «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, глава МИД Британии Иветт Купер посетит Киев, а министр обороны Джон Хили будет на службе в лондонском соборе Святого Семейства в изгнании, который относится к Украинской грекокатолической церкви.

    В июле 2025 года канцелярия Стармера опубликовала планы создать штаб-квартиру «коалиции желающих», которая сначала разместится в Париже, а затем, через год, переедет в Лондон. После встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января была подписана декларация о формировании многонациональных военных сил для возможного отправления на Украину после завершения конфликта и о продолжении долгосрочной поддержки украинских ВС, включая поставки вооружения и техники.

    Ранее британская газета The Guardian призвала «коалицию желающих» ввести войска на Украину.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ввод европейских войск на Украину приведет к эскалации конфликта.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Комментарии (6)
    23 февраля 2026, 08:12 • Новости дня
    Захарова назвала скандал с экс-принцем Эндрю «цирком уродов»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о ситуации вокруг брата Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, назвав происходящее «цирком уродов» в британской элите.

    Скандал, связанный с братом короля Карла III Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором и файлами американского финансиста Джеффри Эпштейна, выявил настоящую деградацию британской элиты, передает ТАСС.

    Мария Захарова в интервью агентству заявила: «Посмотрите, что сейчас происходит в Британии. Это же какой-то действительно цирк уродов, прости меня господи. Не хочется так говорить, потому что в историческом контексте такое явление было, когда людей с физическими недостатками показывали».

    Захарова подчеркнула, что мировое сообщество стало свидетелем двойных стандартов Британии. По ее словам, страна, которая публично заявляет о верности правам человека и строгом следовании международным нормам, оказалась замешана в сокрытии тяжелейших преступлений своей элиты. Дипломат отметила, что разоблачения вокруг Эпштейна подтверждают лицемерие западных правящих кругов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский король дал разрешение сотрудникам Букингемского дворца предоставить полиции доступ к документам бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора. Британские правоохранители планируют завершить обыски по делу о связях Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном к началу новой недели. Брат короля Британии Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титулов, освобожден из-под стражи и находится под следствием.

    Комментарии (10)
    22 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Королевский биограф Мортон предсказал спад влияния монархии Британии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержание полицией и расследование в отношении младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора станет поворотным моментом для британской монархии, в результате чего ее влияние уменьшится. Такое мнение высказал в эфире телеканала Sky News королевский биограф и историк Эндрю Мортон.

    Мортон заявил в эфире телеканала Sky News, что ситуация с задержанием младшего брата короля Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, может стать переломным моментом для британской монархии, передает ТАСС. По словам Мотрона, страны, где король Британии официально является главой, будут задумываться, хотят ли они видеть Виндзоров своими представителями.

    Мортон отметил, что нынешний кризис для королевской семьи серьезнее, чем отречение Эдуарда VIII в 1936 году. Он подчеркнул: «Это поворотный момент для монархии, потому что все эти страны, где во главе стоит [британский] король, задумаются о том, хотят ли они, чтобы криминальная семья Виндзоров отвечала за то, чтобы представлять их страны».

    Историк предполагает, что институт монархии в Британии сохранится, однако его влияние ослабнет, как это произошло в Испании после скандалов и ухода с престола Хуана Карлоса I в 2014 году. Он считает, что в будущем британская монархия станет «упрощенной версией» самой себя.

    Маунтбеттен-Виндзор был задержан полицией 19 февраля, в день своего 66-летия, и допрошен по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Его подозревают в передаче секретной информации Джеффри Эпштейну, в то время как он занимал пост специального представителя Британии по международной торговле и инвестициям в 2001-2011 годах. После допроса бывшего принца отпустили без предъявления обвинений, расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карл III распорядился допустить полицию к документам брата Эндрю. Полиция Норфолка отключила IT-систему перед задержанием Эндрю. Полиция Британии продлила обыски по делу экс-принца Эндрю до понедельника.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 06:21 • Новости дня
    Карл III распорядился допустить полицию к документам брата Эндрю

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский король дал разрешение сотрудникам Букингемского дворца предоставить полиции доступ к файлам и документам бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.

    Как стало известно изданию Observer, детективам, расследующим обвинения в коррупции и связи бывшего принца Эндрю с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, им будет предоставлен доступ к документам и электронным письмам, а также к правительственным файлам, касающимся его работы в качестве торгового представителя Великобритании.

    «Мы заявили, что будем сотрудничать в полной мере и от всего сердца», – сказал источник в королевской семье, ссылаясь на заявление короля после ареста его брата по подозрению в должностном преступлении.

    Власти дворца отказались комментировать, ожидают ли они присутствия полицейских поисковых групп в официальной резиденции короля, где у Маунтбаттен-Виндзора до 2022 года был личный кабинет и квартира.

    Один из источников в королевской семье заявил, что существует опасность того, что следователи обнаружат, что высокопоставленные лица в Букингемском дворце «знали о том, что делал Эндрю, и скрывали это» на протяжении более чем 15 лет расследований в отношении Эпштейна.

    «Если бы это и произошло, то случилось бы в Букингемском дворце при прежнем руководстве», – сказал источник, подчеркнув, что в то время ни король Карл, ни принц Уильям не принимали участия в подобных решениях.

    Скотланд-Ярд призвал всех сотрудников службы охраны королевской семьи, работавших с Эндрю, сообщать о любых подозрениях в неправомерных действиях по надлежащим каналам.

    Пол Пейдж, бывший сотрудник королевской охраны, заявил, что за шесть лет его службы в Букингемском дворце, с 1998 по 2004 год, Маунтбаттен-Виндзора посетили «более 40 женщин».

    Напомним, британская полиция задержала Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с Джеффри Эпштейном. Брат короля стал первым с 1646 года арестованным членом монаршей семьи. Позже правоохранительные органы освободили экс-принца из-под стражи под следствие.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 09:15 • Новости дня
    ВВС Британии уничтожили данные о перелетах Эпштейна

    ВВС Британии уничтожили архив полетов Эпштейна перед новым расследованием

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы королевства три месяца назад инициировали повторное разбирательство по обвинениям в торговле людьми, однако часть доказательной базы оказалась утрачена.

    Военно-воздушные силы ликвидировали сведения о полетах Джеффри Эпштейна из-за истечения сроков давности, пишет газета The Times.

    Журналисты выяснили, что военные хранят списки пассажиров всего три месяца, после чего документы уничтожаются, хотя некоторые рейсы совершались два десятилетия назад. Протоколы управления воздушным движением и позывные радиосвязи остаются в архивах немного дольше – до двух лет. При этом в гражданской авиации, по информации профильного управления, подобные данные сберегают от шести до семи лет, отмечают «Вести».

    Ситуация осложняется возможной причастностью к перелетам членов королевской семьи. Издание The Telegraph указывало, что брат монарха Карла III, бывший принц Эндрю, мог пользоваться чартерами ВВС для визитов к скандальному финансисту.

    Карл III распорядился допустить полицию к документам брата Эндрю.

    Официальный представитель МИД прокомментировала исчезновение документов. «Считаю дело Эпштейна частичной правдой об увлечениях британской элиты», – заявила Мария Захарова.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 21:51 • Новости дня
    В Манчестере прошел многотысячный марш против миграции

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Манчестера собрались тысячи участников марша, выступавших с патриотическими лозунгами и требованиями ограничить миграцию.

    Многотысячный марш патриотов против миграции прошел в центре Манчестера, передает РИА «Новости».

    Демонстранты несли флаги Англии, Соединенного Королевства, Шотландии, Уэльса и североирландских юнионистов. Участники марша скандировали лозунги, среди которых были: «Верните их обратно» и «Стоп лодки».

    Протестующие также выкрикивали: «Спасем наших детей» и оскорбления в адрес премьер-министра Кира Стармера.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал неизбежную отставку «оруэлловского» Кира Стармера.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Reddit оштрафован за утечку данных детей младше 13 лет

    Британия оштрафовала Reddit 14,5 млн фунтов стерлингов за сбор данных детей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский регулятор по защите данных оштрафовал американскую соцсеть Reddit почти на 14,5 млн фунтов стерлингов за нарушения конфиденциальности несовершеннолетних.

    Причиной штрафа стало то, что компания не обеспечила эффективную проверку возраста пользователей, что привело к сбору и обработке данных детей младше 13 лет без законных оснований, передает РИА «Новости».

    «Мы оштрафовали Reddit на 14,47 млн фунтов стерлингов после того, как выяснили, что компания не использовала личную информацию детей законным образом», – говорится в заявлении регулятора. Ведомство отмечает, что популярная интернет-платформа не внедрила должных механизмов, чтобы защитить несовершеннолетних от нежелательного контента и сбора информации.

    Глава Офиса уполномоченного по информации Джон Эдвардс отметил, что личные данные детей младше 13 лет собирались и использовались таким образом, который они не могли понять, контролировать или одобрить. По его словам, это сделало несовершеннолетних более уязвимыми перед контентом, к которому у них не должно было быть доступа, что стало поводом для вынесения штрафа.

    В августе 2023 года Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Reddit на 2 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 19:19 • Новости дня
    В Минске назвали безумием планы Лондона по войскам на Украине

    Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович осудил планы Британии о военных на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал инициативу Лондона отправить британских военных на Украину проявлением безумия и опасной эскалацией.

    Инициативу главы минобороны Британии Джона Хили разместить британские войска на Украине госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал «очередным сумасшествием западных политиков», передает РИА «Новости».

    По его словам, Британия – лидер в попытках раскачать ситуацию в мире и ее действия направлены не на достижение мира, а на эскалацию конфликта.

    Вольфович заявил: «Войска там абсолютно не нужны. Эти войска только принесут очередные трагедии, гибель людей и беды». Он подчеркнул, что Лондону стоит направить на Украину не военных, а гражданских специалистов для восстановления разрушенной инфраструктуры.

    Он также усомнился в истинных мотивах Британии, задавшись вопросом, приведет ли размещение войск к миру и восстановлению на Украине. Вольфович призвал западных лидеров думать о жителях страны, а не только о военных сценариях.

    Напомним, ранее в Париже прошла встреча стран «коалиции желающих», где обсуждалась перспектива долгосрочной поддержки Киева и возможность размещения войск на Украине после мирного соглашения. Власти России неоднократно подчеркивали, что появление контингента НАТО на Украине категорически неприемлемо и может привести к резкой эскалации.

    В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский предложил западным странам разместить военный контингент численностью до 5 тыс. человек на границе Украины с Белоруссией.

    Министр обороны Британии Хили накануне пообещал первым отправить войска на Украину.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Британию и союзников направить на Украину небоевые части.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 07:22 • Новости дня
    The Guardian сообщила о планах Reform UK депортировать 288 тыс. мигрантов в год

    Партия Reform UK запланировала ежегодную депортацию 288 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Правопопулистская партия Reform UK при возможной победе на выборах пообещала ежегодно высылать из Британии до 288 тыс. нелегальных мигрантов.

    Председатель партии Reform UK Зия Юсуф намерен сформировать аналог американской Службы иммиграционного контроля, пишет The Guardian. По информации издания, новая структура получит название Британское командование по депортациям.

    Мощности ведомства позволят одновременно содержать под стражей 24 тыс. мигрантов. Планируется вывозить из страны по 288 тыс. человек ежегодно, организуя до пяти авиарейсов в день.

    «Мы обеспечим безопасность наших границ, выйдем из Европейского суда по правам человека и депортируем тех, кто находится здесь незаконно», – говорится в речи политика. Юсуф подчеркнул, что намерен вернуть гражданам чувство защищенности.

    Лидер «реформистов» также пообещал проводить политику нулевой терпимости к исламистскому экстремизму. Он заявил о необходимости сохранения христианского наследия Британии и прекращения практики превращения церквей в мечети.

    Reform UK сейчас лидирует в опросах, опережая лейбористов и консерваторов. Если бы выборы прошли сейчас, Найджел Фараж имел бы высокие шансы занять пост премьер-министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер связал рост нагрузки на систему социального обеспечения с привлечением неправильных мигрантов.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 18:29 • Новости дня
    Эксперт: Изотопный портрет выдаст британскую или французскую ядерную боеголовку на Украине

    Эксперт Анпилогов: За передачу Киеву ядерной бомбы ООН введет санкции против Британии и Франции

    Эксперт: Изотопный портрет выдаст британскую или французскую ядерную боеголовку на Украине
    @ Science Photo Library/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если Париж и Лондон решатся передать Киеву свои ядерные боеголовки, то убедить экспертов в том, что это украинская разработка, не получится – изотопный след укажет на истинное происхождение оружия. Более того, такая политика обернется для Британии и Франции санкциями со стороны мирового большинства. Об этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Алексей Анпилогов, комментируя сообщения СВР о планах Запада вооружить Киев ядерной бомбой.

    «Украинская промышленность не способна создать собственное ядерное оружие. Для этого Киеву потребовалось бы построить заводы по обогащению урана либо производство по извлечению плутония из отработавшего ядерного топлива», – объяснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, любые предприятия, связанные с делящимися материалами, оставляют четко вычисляемый изотопный след. «Радиоактивность трудно скрыть, она демаскирует любое производство. Поэтому о попытке Украины создать, например, плутониевую бомбу – первую ступень к термоядерному оружию – Россия узнала бы еще на начальных этапах», – отметил он. Если бы такие процессы запустили, производственные мощности мгновенно стали бы приоритетной целью для российской авиации.

    Планы Лондона и Парижа передать Киеву готовый боеприпас эксперт тоже считает провальными. «Радиоактивная компонента французских и британских ядерных боеголовок обладает своим изотопным портретом. По нему можно определить время создания оружия. Британия и Франция формировали свои арсеналы в 1970-е годы прошлого века. Поэтому им не удастся выдать поставку за украинское "вундерваффе"», – указал спикер.

    Помимо технических проблем, такая политика Парижа и Лондона похоронит саму концепцию нераспространения ядерного оружия. «Это стало бы прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия – одного из последних базисов мировой архитектуры безопасности. И неизбежно вызвало бы волну ответных действий со стороны мирового сообщества: США, Китая, Индии, России, стран Глобального Юга, – подчеркнул эксперт. – Не уверен, что французская и британская стороны готовы идти на такие риски ради Украины. Но исключать ничего нельзя».

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Украине ядерного оружия и средств его доставки. «Речь идет о скрытой передаче европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», – говорится в сообщении.

    По информации СВР, британские и французские элиты считают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой. «Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», – говорится в сообщении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможной передаче Киеву ядерной бомбы крайне важной и опасной для режима нераспространения. «Это вопиющее нарушение всех норм и принципов, соответствующих актов международного права», – подчеркнул он.

    В этой связи Совет Федерации обратился к Совбезу ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия с предложением провести расследование информации о намерении Британии и Франции поставить на Украину ядерное оружие.

    В Госдуме рассматривают подготовку обращения к парламентам Франции и Британии для расследования возможной передачи ядерного оружия Киеву, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

    Стоит напомнить, что в июле 2021 года глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что отказ Киева от ядерного оружия был ошибкой. По его словам, Украине не следовало подписывать «ничего не значащий» Будапештский меморандум. «Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание», – сказал тогда парламентарий.

    В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предупредил, что Киев готов пересмотреть свой отказ от обладания ядерным оружием. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «некоторые страны должны чувствовать ответственность» за подписание Будапештского меморандума.

    В октябре 2022 года в Минобороны России заявляли, что располагают информацией о планировании Киевом провокации, связанной с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса.

    Позже, в октябре 2024 года, Зеленский на пресс-конференции после участия в заседании Евросовета рассказал, как в общении с на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обосновывал необходимость вступления Украины в НАТО, фактически шантажируя ядерными амбициями Киева.

    Вскоре в немецких СМИ появились слова неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружений, о том, что Украина может создать ядерное оружие в течение нескольких недель и использовать его против российской армии. «У нас есть материал, у нас есть знания», – уверял он.

    А в ноябре 2025 года посол в Британии и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил разместить ЯО на Украине, чтобы сформировать «безопасное и защищенное государство»: «Такие гарантии безопасности могли бы включать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента, способного противостоять России», – отмечал он.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 12:25 • Новости дня
    Дмитриев вновь призвал премьера Британии Стармера уйти в отставку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев вновь призвал премьера Британии Кира Стармера уйти в отставку.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер вновь подвергся критике со стороны главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сообщает ТАСС.

    Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) написал на английском языке: «Стармер должен уйти», прокомментировав новость телеканала GB News об обвинениях в адрес премьера. Согласно публикации, Стармера обвиняют в том, что будучи руководителем британской прокуратуры, он помогал педофилам избегать наказания, ограничиваясь предупреждениями.

    Дмитриев также заявил, что британская общественность заслуживает «большего, чем принц Эндрю и Стармер».

    Ранее Дмитриев обратился к премьер-министру Британии Киру Стармеру с призывом уйти в отставку.

    Он заявил, что Стармер не сможет избежать отставки после скандалов в его правительстве.

    Премьер-министр Кир Стармер отказался прислушаться к призывам уйти в отставку и пообещал продолжить борьбу на фоне кризиса в правительстве.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Полиция Лондона задержала британского экс-посла Мандельсона из-за Эпштейна

    Полиция забрала из лондонского дома связанного с Эпштейном экс-посла Британии

    Tекст: Мария Иванова

    В Лондоне сотрудники полиции вывели из дома бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Британского бывшего посла в США Питера Мандельсона, ранее упоминавшегося в связи с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, задержала полиция в Лондоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.

    По информации издания, сотрудники полиции в штатском пришли к дому лорда Мандельсона и вывели его днем.

    Журналисты отмечают, что Мандельсон фигурировал в расследованиях, связанных с деятельностью Эпштейна. Прямой речи от самого дипломата в данный момент не приводится, а детали предъявленных ему обвинений пока неизвестны.

    Официальные представители полиции и адвокаты Мандельсона пока не выступили с комментариями относительно причины задержания и дальнейших действий правоохранителей. Ситуация активно обсуждается в британских СМИ, учитывая резонанс вокруг дела Эпштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лондонская полиция призвала правительство не обнародовать письма, связанные с расследованием контактов экс-посла Британии в США Питера Мандельсона и Джеффри Эпштейна.

    Полиция ранее провела обыски в доме Мандельсона по делу обвиненного в педофилии финансиста Эпштейна.

    Борис Джонсон выступил с требованием тюремного заключения для Мандельсона, которого обвиняют в передаче секретной правительственной информации Эпштейну.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова предупредила о риске столкновения ядерных держав
    MWM: Россия создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик Су-34
    Reuters: Иран близок к покупке противокорабельных ракет у Китая
    СМИ сообщили о попытке суицида экс-генсека Совета Европы из-за дела Эпштейна
    Reddit оштрафован за утечку данных детей младше 13 лет
    В Ленинградском зоопарке умер амурский тигр Амадей
    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Как распад СССР разрушил миф о «шведском социализме»

    Свежая статистика показывает полный крах того, что еще пару десятилетий назад называлось «шведским социализмом». О построении благополучного общества подобного образца мечтали еще советские реформаторы. Сегодня Швеция переживает колоссальный социальный кризис и обнищание. Эксперты считают, что происходящее прямо связано с последствиями распада СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации