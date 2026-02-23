Зеленский предложил разместить западные войска на границе Украины с Белоруссией

Зеленский предложил западным странам разместить войска на границе с Белоруссией

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский предложил западным партнерам возможность размещения их военных подразделений на границе Украины и Белоруссии, передает ТАСС.

В интервью агентству AFP он заявил: «Когда я говорю про первую линию. И говорю про Польшу или наших балтийских соседей. Я говорю им, почему бы вашим контингентам не стоять на границе Украины с Белоруссией?» На вопрос о наличии договоренности Зеленский ответил, что «ответа пока нет».

Он также отметил, что в Киеве хотели бы видеть иностранные войска «ближе к линии фронта», однако Польша пока не подтверждала намерение отправить контингент. Зеленский пояснил, что если бы Польша предложила разместить военных во Львове, то такой вариант Киеву не интересен.

По словам Зеленского, Великобритания и Франция выразили готовность выделить по бригаде, то есть по пять тысяч человек каждая. Он добавил, что есть еще несколько стран, готовых участвовать в отправке войск, но их названия не уточнил.

Ранее киевские власти неоднократно выступали за размещение на территории Украины полноценного военного контингента партнеров, а не миротворческих миссий, таких как ООН или ОБСЕ. Однако пока не определены полномочия, задачи и состав возможных иностранных войск.

Владимир Зеленский предложил Евросоюзу профинансировать переход украинской армии на контрактную основу.

The Guardian призвала «коалицию желающих» направить войска на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны продолжают поддерживать Украину, но не намерены отправлять свои войска, чтобы не допустить прямого столкновения с Россией.

МИД России заявил, что размещение западных военных и инфраструктуры на Украине будет расценено как иностранная интервенция.



