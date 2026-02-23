При взрыве в Николаеве пострадали семь полицейских

Tекст: Мария Иванова

Семь сотрудников патрульной полиции получили ранения в результате взрыва в Николаеве на юге Украины, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердил глава Национальной полиции Иван Выговский.

«В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои автомобили. Двое из них находятся в тяжелом состоянии», – цитирует Выговского пресс-служба ведомства.

Ранее, в ночь на 22 февраля, взрыв произошел во Львове на западе Украины. Тогда ранения получили 25 стражей порядка. Еще одна сотрудница в результате инцидента погибла.

В понедельник в лицее Днепропетровска произошел взрыв во время демонстрации боеприпасов.

Ранее в Киеве дезертир ВСУ подорвал гранату в своей квартире.