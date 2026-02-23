23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
При взрыве в Николаеве пострадали семь полицейских
Семь сотрудников патрульной полиции пострадали из-за взрыва на заброшенной автозаправке в Николаеве, двое ранены тяжело.
Семь сотрудников патрульной полиции получили ранения в результате взрыва в Николаеве на юге Украины, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердил глава Национальной полиции Иван Выговский.
«В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои автомобили. Двое из них находятся в тяжелом состоянии», – цитирует Выговского пресс-служба ведомства.
Ранее, в ночь на 22 февраля, взрыв произошел во Львове на западе Украины. Тогда ранения получили 25 стражей порядка. Еще одна сотрудница в результате инцидента погибла.
В понедельник в лицее Днепропетровска произошел взрыв во время демонстрации боеприпасов.
Ранее в Киеве дезертир ВСУ подорвал гранату в своей квартире.