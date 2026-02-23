23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
В ходе нападения на фермы в Эквадоре погибли 12 человек
В одной из самых опасных провинций Эквадора зафиксировано по меньшей мере 12 жертв в результате серии вооруженных нападений.
Двенадцать человек были убиты в ранние часы понедельника в провинции Манаби, одной из наиболее опасных в Эквадоре, передает РИА «Новости».
Семь тел были обнаружены во дворе фермы после вооруженного нападения, в котором участвовали не менее 10 человек в военной форме.
Преступники прибыли на лодке, были вооружены винтовками и пистолетами, и спрашивали у жертв о наркотиках, оружии и деньгах.
Помимо этого инцидента, в Манаби зафиксировали еще два убийства на дороге в сторону местности Хама, а в другом районе жертвами стали еще три человека.
Общее число погибших в результате серии нападений в Манаби достигло 12 к утру понедельника.
