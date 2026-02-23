В ходе нападения на фермы в Эквадоре погибли 12 человек

Tекст: Денис Тельманов

Двенадцать человек были убиты в ранние часы понедельника в провинции Манаби, одной из наиболее опасных в Эквадоре, передает РИА «Новости».

Семь тел были обнаружены во дворе фермы после вооруженного нападения, в котором участвовали не менее 10 человек в военной форме.

Преступники прибыли на лодке, были вооружены винтовками и пистолетами, и спрашивали у жертв о наркотиках, оружии и деньгах.

Помимо этого инцидента, в Манаби зафиксировали еще два убийства на дороге в сторону местности Хама, а в другом районе жертвами стали еще три человека.

Общее число погибших в результате серии нападений в Манаби достигло 12 к утру понедельника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Мексики обнаружили местонахождение главы картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо благодаря слежке за его любовницей.

Операция по ликвидации наркобарона завершилась его устранением и гибелью 25 сотрудников нацгвардии. После смерти Эль Менчо преступники совершили серию атак на силовиков, в результате которых погибли 27 человек.

Улицы Гвадалахары и еще двух штатов оказались заблокированы, а общее число погибших достигло 14 человек.

Власти штатов давно требуют от Мехико активной борьбы с наркокартелями. На фоне беспорядков президент Мексики пыталась показать Дональду Трампу, что страна способна самостоятельно противостоять группировкам без вмешательства американской армии.