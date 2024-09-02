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    2 сентября 2024, 18:40 • Справки

    Танк Т-95: предшественник «Арматы»

    Танк Т-95: предшественник «Арматы»
    @ Kosthar4uk/Wikipedia

    Экспериментальная модель отечественного танка четвёртого поколения. Предшественник проекта Т-14 «Армата». Значительная часть информации о разработке этой боевой машине засекречена. Официально были представлены только три прототипа. Серийное производство так и не началось.

    История создания танка Т-95

    Проектирование машины началось в конце 1980-х годов в рамках программы «Совершенствование-88». Работы проводились коллективом Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения в Нижнем Тагиле. Перед инженерами поставили задачу создать полноценную замену Т-72, способную эффективно действовать как в поле, так и во время городских боёв. Танк должен был отличаться усиленной бронёй, повышенной боевой живучестью и мобильностью, более совершенным вооружением и увеличенной дальностью огня.

    От конструкции требовалось обеспечивать выживание экипажа даже в случае поражения кумулятивными или кинетическими снарядами. Многоканальное вооружение при использовании передовых боеприпасов должно было гарантированно выводить из боя технику и живую силу противника. Танки — легко встраиваться в единую систему управления на уровне тактических звеньев. Иметь потенциал для модернизации на протяжении как минимум 30 лет, а также производства на базе шасси других боевых машин и техники обеспечения.

    Интересные факты: Т-95 в начале разработки получил наименование «Объект 195», но у него были и другие прозвища. Так, инженеры в шутку называли его «Abrams-kaput», осознавая потенциальные преимущества перед американской машиной. Журналисты отмечали, что он может стать русским «Тигром», не менее устрашающим и разрушительным для противников, чем немецкий гигант. Но распад СССР и недостаток финансирования на протяжении значительного времени не позволили проекту реализоваться.

    К концу 1990-х годов был изготовлен первый прототип. Он прошёл государственные испытания в 2008 году, а спустя пару лет состоялся закрытый показ машины на выставке «Оборона и защита». Конструкция была готова к запуску в серийное производство, однако весной 2010 года проект был признан морально устаревшим и дорогим, а финансирование прекращено. После этого министр промышленности и науки Свердловской области Александр Петров заявил, что «Уралвагонзавод» планирует завершить разработку танка самостоятельно.

    Особенности конструкции танка Т-95

    Инженеры кардинальным образом изменили компоновку машины. Благодаря автоматизации большинства систем удалось сократить количество танкистов и разместить их в обособленной бронекапсуле. Она располагалась в носовой части танка, на достаточном отдалении от боекомплекта, силовой установки и топливных баков, чтобы обеспечивать должную защиту экипажа. Кроме того, из-за новой компоновки уменьшились габариты и высота конструкции, а следовательно — сократилась площадь поражения и степень заметности машины в бою.

    Башня стала необитаемой и легкобронированной. Но конструкторам пришлось удлинить ходовую часть (до семи катков), чтобы сбалансировать центр масс и обеспечить плавность хода. Корпус защищала модульная комбинированная броня, дополненная динамической (вариация ДЗ «Кактус» или «Реликт») и активной защитой (КАЗ «Дрозд-2», «Штандарт» и КОЭП «Штора-2»). Конструкция весила 52000-58000 кг, что было чрезмерно для самолётов военно-транспортной авиации. Низкая мобильность могла стать одной из причин отказа от проекта.

    Боевой модуль был защищён от попадания 25-30-мм снарядов. Боеприпасы располагались под орудием вертикально, а места их хранения оснащались вышибным механизмом. Он выбрасывал воспламенившиеся снаряды из танка, препятствуя детонации всего боекомплекта. Кроме того, применялся автомат заряжания от Т-72А, состоящий из вращающегося транспортёра с кассетами, досылателя и механизма подъёма кассет. Он позволял использовать не только стандартные, но и удлинённые снаряды.

    Поиск целей должен был осуществляться в любое время суток с помощью оптики, тепловизоров и инфракрасных приборов. Также танк планировалось укомплектовать лазерным дальномером, радиолокационной станцией и системой распознавания «свой-чужой». Слабым местом машины оказалась устаревшая электроника. Завод «Зенит» из Красногорска не смог обеспечить проект современными прицелами.

    Планируемые характеристики танка Т-95

    Экипаж должен был состоять из механика-водителя, командира и наводчика оружия, но имеющееся оборудование позволяло даже двум людям эффективно управлять машиной и вести стрельбу. Места танкистов располагались линейно и позволяли вести бой в полулежащем положении. Все функции выполнялись с помощью нажатия кнопок. Длина корпуса составляла 6,4 м, (с пушкой — 9,96 м), ширина — 2,3 м, а высота — около 2 м. Показатель дорожного просвета был равен 0,5 м, а значение давления на грунт — 0,9 кг/см2.

    Танк был оснащён четырёхтактным 12-цилиндровым Х-образным дизельным двигателем жидкостного охлаждения 2И12-3 (А-85-3), мощность которого составляла до 1650 л.с. В режиме форсажа мощность увеличивалась до 2200 л.с. Благодаря такой силовой установке машина была способна развивать скорость до 75 км/ч по шоссе и 50 км/ч по пересечённой местности. Наличие торсионной подвески, современной трансмиссии и подобного мотора позволяло обеспечивать достаточную плавность хода для ведения огня в движении.

    Для поражения противника использовалось гладкоствольное 152-мм орудие 2А80 и спаренная с ним 30-мм скорострельная пушка 2А42. Последняя имела собственные приводы и могла незначительно отклоняться от ствола как по горизонтали, так и по вертикали. Её применяли для поражения целей, на которые нерационально тратить мощные и дорогостоящие снаряды. На дистанции до 4 км — по живой силе, до 1,5 км — по легкобронированной технике и до 2 км — по низколетящим объектам.

    Также машина была укомплектована 12,7-мм зенитно-пулемётной установкой, способной поражать цели на расстоянии до 2 км, и системой 902Б «Туча», обеспечивающей запуск 81-мм дымовых гранат. Дальность выстрела основного орудия составляла около 5 км. Была предусмотрена возможность ведения огня бронебойными оперёнными подкалиберными, осколочно-фугасными и кумулятивными снарядами. Стандартный объём боекомплекта составлял 40 единиц.

    Оценки проекта танка Т-95

    По мнению Брента Иствуда (бывшего американского офицера, учёного и автора книги «Люди, машины и данные: тенденции будущей войны»), Западу повезло, что Минобороны РФ отказалось от этого проекта. Он прямо указывает на неспособность украинских Т-64 и большинства натовских танков противостоять потенциальной угрозе Т-95. Массовое применение этих машин в первые дни спецоперации могло обеспечить выполнение поставленных задач в кратчайшие сроки.

    Прекращение разработки «Объекта 195» считает ошибкой и эксперт издания «The National Interest» Чарли Гао. В своей статье он сравнивает Т-95 и Т-14 «Армата» и отмечает, что предшественник превосходит передовой российский танк по большинству показателей. Например, машина обладает более мощным вооружением и качественной ходовой частью, уступая «Армате» только в оборудовании. Но объективной оценке этих проектов мешает недостаточность данных в открытых источниках.

    К схожим выводам пришёл и российский публицист Алексей Хлопотов. По его мнению, танк был готов к запуску в серийное производство. Незначительные минусы (проблемы с автоматом заряжания и электронным оборудованием) можно было исправить в процессе модернизации. Т-95 не смог бы стать массовым танком из-за высокой стоимости. Однако в сочетании с модифицированными Т-90 и «промежуточными» версиями на этой платформе, обеспечил бы высокую боеспособность российских танковых войск.

    Вывод

    К сожалению, Т-95 устарел ещё на стадии разработки. Но его платформа и значительная часть наработок пригодились при проектировании Т-14 «Армата». Основными причинами закрытия проекта считаются его дороговизна, сложность конструкции и недостаточность мощности отечественного ВПК для стабильного выпуска всех комплектующих. Высказывались мнения о возможности возобновления работ над Т-95 в связи с проведением СВО, но официального подтверждения этих сведений не было.

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