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    21 ноября 2024, 11:14 • Экономика

    Как Трамп будет разорять Китай

    Как Трамп будет разорять Китай
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Потери в сотни миллиардов долларов уже в ближайшие месяцы могут ожидать Китай – а все из-за документа, который только что принят в Соединенных Штатах. Теперь все зависит от решения следующей администрации Белого дома и лично Дональда Трампа. О чем идет речь и как Трамп хочет выдавить Китай с американского рынка?

    Американская Комиссия по наблюдению за экономикой и безопасностью в отношениях США и Китая (US China economic and security review commission/USCC) рекомендовала лишить Китай статуса постоянных нормальных торговых отношений. Таким образом она хочет облегчить введение обещанных Трампом запретительных торговых пошлин на китайские товары.

    Это первый случай, когда USCC в ежегодном докладе Конгрессу открыто призвала положить конец политике, которая стала краеугольным камнем экономического подъема Китая в последние десятилетия. Ранее, в 2022 году, Комиссия предлагала Конгрессу временно приостановить предоставленный Китаю статус постоянных нормальных торговых отношений (Permanent normal trade relations/PNTR), если торговый представитель США определит, что Пекин не выполнил свои обязательства перед ВТО о доступе на свой рынок.

    Статус постоянных нормальных торговых отношений был одобрен Конгрессом для Китая в 2000 году в обмен на согласие Пекина открыть свои рынки и либерализовать торговую практику перед вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО). Данный статус обязывает Вашингтон применять в отношении китайских товаров те же базовые пошлины и привилегии, что и с большинством стран – торговых партнеров, в соответствии с американскими обязательствами в рамках ВТО.

    Тогда же, в октябре 2000 года, Конгрессом была создана независимая комиссия USCC из назначенных Конгрессом 12 комиссаров. Их задачей стал мониторинг отношений США с Китаем в сфере торговли и безопасности и предоставление американским законодателям ежегодных докладов по этому вопросу.

    Согласно правилам ВТО, США могут лишить страну торговых преимуществ в рамках исключений по соображениям национальной безопасности. Этой мотивировкой воспользовалась администрация президента Байдена, вводя санкции против России после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года (при этом не формулировалось, в чем именно состоит угроза для национальной безопасности США).

    В отношении Китая американские законодатели хотят заранее развязать себе руки, создав возможность введения пошлин/санкций, не ограниченных какими-либо условиями и сроками.

    На прошлой неделе представитель Джон Муленаар, республиканец из Мичигана, являющийся председателем комитета Палаты представителей по Китаю, представил законопроект об отмене постоянного национального соглашения для Китая. Он сослался на оценку торгового представителя США Кэтрин Тай о том, что Китай по-прежнему придерживается «государственно-управляемого, нерыночного подхода к экономике и торговле», что противоречит нормам и принципам ВТО. Этот законопроект, вероятно, получит поддержку республиканцев, включая Тома Коттона из Арканзаса и Марко Рубио из Флориды (ныне кандидата Дональда Трампа на пост госсекретаря), которые в первый срок Трампа были ярыми сторонниками отмены статуса PNTR для Китая.

    Демократы в период президентства Байдена тоже давили на Китай, ограничивали поставки чипов и поднимали градус военной напряженности между двумя странами. Но дальней целью администрации Байдена было стремление заставить Пекин отступить и пойти на, как это называют в США, decoupling (развязка).

    В вашингтонской трактовке это означало бы сохранение глобальной экономики, в которой США сдерживали бы развитие высокотехнологичных секторов экономики Китая, оставляя ему возможность зарабатывать деньги на поставках в Америку ширпотреба. Китайским олигархам намекали, что для них могут вернуться времена business as usual (бизнес как обычно), если они найдут управу на Си Цзиньпина и не будут лезть в сферы высоких технологий.

    Позиция трампистов иная. Они хотят укрепить в первую очередь индустриальную мощь Америки. Причем, если потребуется, жертвуя интересами глобальных финансовых конгломератов и самим существованием единой глобальной экономики.

    В этом сценарии китайскую продукцию будут жестко выдавливать из США и ряда стран, ключевых для американских экономических интересов. А уж найдет ли себе Китай взамен американского какие-то другие рынки – это никого не волнует.

    В опубликованном во вторник докладе Комиссия обосновала свои рекомендации Конгрессу отменить статус PNTR тем, что он «позволяет Китаю пользоваться теми же торговыми условиями, что и союзники США, несмотря на практику кражи интеллектуальной собственности и манипулирования рынком». Среди выводов комиссии есть и рекомендация Конгрессу отменить исключение «de minimis» для товаров электронной коммерции.

    Эта норма, закрепленная в соответствующем американском законе о торговле, позволяет товарам стоимостью менее 800 долларов США ввозиться в США беспошлинно и с меньшим контролем со стороны регулирующих органов. Эксперты USCC ссылаются на заявления официальных лиц США, что используемая китайскими компаниями электронной коммерции Shein и Temu «лазейка de minimis» наносит ущерб рабочим местам в США и может позволить китайским компаниям поставлять в США нелегальную продукцию, включая материалы, связанные с фентанилом.

    Рекомендованная в докладе отмена статуса PNTR даст возможность администрации Трампа повышать пошлины на широкий спектр китайской продукции. Кроме того, отсутствие у Китая этого статуса может стать причиной ежегодных проверок торговой практики Китая, как это делалось до утверждения PNTR. Как заявил один из комиссаров USCC Джейкоб Хелберг, «повышение пошлин на китайские промышленные товары ускорит возвращение цепочек поставок в США, что перекликается с аргументом избранного президента Дональда Трампа о введении всеобщих пошлин на импорт».

    Посольство Китая в Вашингтоне сразу после публикации доклада USCC отреагировало на высказанные в нем рекомендации. «Попытки вернуть китайско-американские торгово-экономические отношения к эпохе холодной войны нарушают правила ВТО и только нанесут ущерб общим интересам обеих стран и подорвут мировую экономику», – заявил представитель посольства Лю Пэньюй.

    В 2023 году экспорт из Китая в США составил 448 млрд долларов (в 2017 году было 505,6 млрд). Китай уже пропустил вперед Мексику (480 млрд) и лишь немного опережает Канаду (429 млрд). Импорт в Китай из США составляет 147 млрд долларов. По этому показателю Китай на третьем месте после входящих в североамериканскую зону свободной торговли НАФТА (North American Free Trade Agreement, NAFTA) Канаду (352 млрд) и Мексику (323 млрд). Американский дефицит в торговле с Китаем в 2023 году составил беспрецедентные 301 млрд долларов, а в этом году может увеличиться еще на 4,4%.

    Если Трамп введет, как он обещал, 60% пошлины (а приняв предложение USCC, это будет несложно сделать) – физический объем поставок китайских товаров в США резко сократится. Резко сократится для Пекина и профицит торговли с Америкой.

    Даже у тех китайских компаний, которые не уйдут с американского рынка, доходность резко упадет. А тем, для кого рынок США окажется практически закрыт, придется совсем туго. Возможны банкротство ряда предприятий, увольнение значительного числа работников, снижение поступлений в бюджет.

    Найти быстрое решение этих проблем Пекину будет очень трудно. Часть проблем можно будет купировать, нарастив поставки в третьи страны. Но мгновенно это сделать невозможно, и, если потенциальная угроза станет реальной, Китаю предстоит пережить нелегкие времена.

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