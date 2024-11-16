Трамп применит против Китая излюбленную тактику

Эксперты назвали принципы политики Трампа в отношении Китая

Tекст: Евгений Поздняков

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может принести для Китая новые риски, пишет издание Foreign Policy. Вероятные назначения в будущей администрации республиканца наводят на мысль о том, что новый лидер Штатов настроен на решительное обострение противостояния с Китаем.

Так, на пост госсекретаря рассматривается сенатор от Флориды Марко Рубио. Он считается «антикитайским ястребом», который рассматривает Пекин в качестве главного соперника Вашингтона. Кроме того, он заинтересован в урегулировании конфликта на Украине для того, чтобы перераспределить военные и финансовые ресурсы в пользу азиатского региона.

Пост советника по национальной безопасности, вероятно, займет Майк Уолтц – член Палаты представителей от Флориды. Как и Рубио, он известен в качестве одного из главных критиков КНР в Конгрессе. Политик неоднократно высказывался в поддержку идей Трампа о необходимости введения новых тарифов на импорт из Китая.

«Для оценки внешней политики Трампа на любом направлении необходимо держать во внимании одну важную деталь: любое начинание республиканца, в теории, могут сломать непокорные представители госаппарата США. С этой проблемой он столкнулся еще во времена первого президентского срока», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

«За четыре года президентства Джо Байдена чиновники «распоясались» еще больше. Многие из них откровенно считают, что они могут действовать по своему усмотрению без согласования с верхами. Но и Трамп в этот раз настроен более решительно. Судя по кандидатам на основные должности, он намерен «продавить» госаппарат под себя», – отмечает он.

«Если это случится, Штатам удастся избежать неконтролируемого ухудшения отношений Пекина и Вашингтона. Конечно, надеяться, что республиканцу удастся нормализовать диалог с КНР, не стоит, но облегчить конфронтацию, сделать ее управляемой – в его силах. Однако для этого необходимо придерживаться четкой линии, намеченной Трампом», – акцентирует собеседник.

«В его планах сформировать следующую систему: государственные ведомства будут активно вводить санкции против Китая. Риторика их глав станет «ястребиной» и для внешнего наблюдателя будет казаться, что отношения США и КНР стремительно ухудшаются.

Однако главную ставку Трамп собирается сделать на личный контакт с Си Цзиньпином.

Во время диалога «с глазу на глаз» республиканец будет договариваться о снятии ряда ограничений. Схожий стиль ведения дипломатии мы наблюдали в рамках диалога Штатов и КНДР в период первого президентского срока Трампа. Резкость, которую позволял себе в отношении Пхеньяна лидер Белого дома в то время, многие называли неуместной», – рассуждает он.

«Но чем все закончилось? Трамп стал первым главой США, кто побывал на территории Северной Кореи. Он также назвал Ким Чен Ына хорошим парнем и добился значительного потепления в диалоге двух стран. Это его стиль, который, вероятно, был отработан еще во времена активной предпринимательской деятельности», – говорит собеседник.

«Поэтому первое время Трамп сосредоточится на введении жестких санкций против Китая. Особо пострадает сфера высокотехнологичной продукции. О поставках товаров данной категории из США в КНР придется забыть, а тарифы на китайский импорт могут значительно вырасти. Стоит ожидать напряжения и в политическом плане», – полагает эксперт.

«Скорее всего, вокруг Тайваня участятся «заплывы» американских кораблей.

Политики будут все чаще обращаться к резким заявлениям по поводу статуса Тайбэя. Что касается ракет средней и малой дальности, то новых мест дислокации администрация намечать не станет, но и со старыми не попрощается. Таким образом, рано или поздно все сведется к необходимости личной встречи лидеров двух государств», – считает он.

«Не исключаю, что в ее рамках Трамп предложит Си Цзиньпину некий компромисс. США в негласном порядке откажутся от вмешательства в дела Тайваня, Гонконга и Синьцзяна. Взамен Китай должен будет смириться с ограничениями торговли. Возможно, Пекину предложат компромисс в рамках наращивания объемов импорта по другим, менее важным для Штатов категориям», – говорит собеседник.

«Таким образом, приоритетными ведомствами, через которые и будет выстраиваться новая политика в отношении Китая, станут министерство торговли и совет национальной безопасности. Через Госдепартамент республиканец работать не станет, чтобы избежать диалога с главой дипломатии Поднебесной Ван И, который заработал в США репутацию «мистера нет», – дополняет эксперт.

«Для России данный расклад мало что меняет.

С точки зрения Вашингтона, прессинг Москвы и Пекина – это два разных направления работы, которые не должны пересекаться. Однако в этом плане, вполне возможно, что наши отношения с КНР еще больше сблизятся, хотя Трамп хотел бы добиться «разъединения» Москвы и Пекина», – уточняет Дробницкий.

Линия на противодействие Китаю формировалась в США задолго до Трампа, напоминает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ. «Подвижки в эту сторону начались еще при Бараке Обаме. Данной политики придерживался и Джо Байден», – отмечает он.

«Трамп имеет возможность проводить изменения в этом направлении более четко и жестко. Он не скован цепями лоббирования интересов тех или иных компаний, в связи с чем способен принимать радикальные, но эффективные с точки зрения противостояния с Пекином, решения. Хотя некоторые предложения его будущей администрации, действительно, вызывают вопросы.

Например, идея взвинтить тарифы на китайские товары, аналоги которых в США попросту отсутствуют, может негативно сказаться на американской промышленности в целом.

Возможно, республиканец постарается скорректировать данное решение. Трамп, конечно же, продолжит перекрывать доступ Пекину к высокотехнологичной продукции Штатов. Степень сотрудничества университетов США и КНР продолжит снижаться. В принципе, это же происходило и про Джо Байдене, но при новой администрации, скорее всего, данная тенденция укрепится», – рассуждает он.

«Продолжится и давление на Китай через Тайвань. Тайбэй вынудят нарастить военные расходы, а в Азии, в дополнение к этому, возможно появятся новые места для размещения РСМД. Трамп привык вести дипломатию подобным образом: накалять обстановку до предела, а потом снижать уровень напряженности через личные встречи», – заключил Кашин.