Чистку американской разведки доверят противнице киевского режима

Tекст: Евгений Крутиков

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность директора Национальной разведки (НР) страны 43-летнюю Тулси Габбард, последняя должность которой – политический комментатор телеканала Fox News. Но Габбард знаменита в основном и своей политической деятельностью (она была конгрессменом от Гавайев), и очень нестандартными для вашингтонского истеблишмента политическими взглядами. И еще она кришнаитка.

Нельзя однозначно сказать, что Габбард как-то совсем уж внесистемный человек. Она потомственный политик, ее отец – наполовину самоанец – также постоянно куда-то баллотировался на Гавайях с разной степенью успешности и три срока был членом Сената штата Гавайи.

Но маленькая Тулси росла в очень необычной для политизированной части Америки атмосфере: ее мать была убежденной кришнаиткой и даже занимала административные посты в местной общине. Имена своим детям она также давала на индийский манер: Тулси – это от священного в индуизме растения туласи. Отец-сенатор был католиком, но также читал мантры и участвовал в обрядах. В результате дети этой странной пары росли в атмосфере, где системная политика, привычная в США, переплеталась с образом жизни, сходным с хиппи.

Отсюда Тулси и взяла представления о социальной справедливости и государственном устройстве, которые не совсем сочетаются с сакральным для американского общества либерализмом. В результате присягу при вступлении в должность конгрессмена она принимала, положив руку на «Бхагавадгиту», и быстро оказалась в окружении крайне левого политика Берни Сандерса.

Переворот в ее жизни произошел в ноябре 2016 года после встречи с Дональдом Трампом. Избранный президент пожелал проконсультироваться с ней по поводу войны в Сирии и борьбы с терроризмом.

Дело в том, что до того, как впервые пойти в политику, Тулси Габбард служила в армии. Точнее, в национальной гвардии штата Гавайи, и после прохождения офицерских курсов отправилась на Ближний Восток. Она не участвовала непосредственно в боях, а служила в военной полиции, а еще принимала участие в подготовке и обучении армии Кувейта. Затем ее занесло в Восточную Африку. Там она служила в должности специалиста по взаимоотношению с местным населением и получила звание подполковника.

Трамп умеет убеждать и нравиться. В результате одной-единственной встречи с ним Тулси Габбард превратилась в убежденную трампистку, хотя ее политические взгляды, особенно на внешнюю политику, сильно не изменились. Она выступала за немедленный вывод американских войск из Ирака, а затем и из Сирии. Она предложила законопроект, блокирующий любое военное вмешательство США в дела Сирии.

Окончательно ее путь с американским истеблишментом разошелся после того, как она выступила против поддержки Соединенными Штатами Украины, за что попала в список украинского «Миротворца» и удостоилась эпитета «марионетка Путина».

В январе 2023 года она выступила с резкой критикой лично Зеленского и пока еще действующей администрации Белого дома. В частности, она заявляла:

«Наши собственные лидеры буквально превозносят Зеленского. Они разожгли украинский конфликт и внушают нам, что мы должны защитить демократию и свободу на Украине, иначе под угрозой окажется демократия и свобода во всем мире. Что ж, давайте посмотрим, какую же демократию поддерживает Зеленский в своей стране.... Он не только посадил в тюрьму своих политических оппонентов, но и ликвидировал их партии. Он закрыл все СМИ, которые не контролировались им и его администрацией... Он закрыл вторую по величине христианскую церковь в этой стране, и ради чего? Во имя демократии и свободы?..

Политика, которую проводит Зеленский, не имеет ничего общего с демократией. Она больше похожа на диктатуру или авторитаризм».

И все же, как и случае с другими неожиданными назначениями Дональда Трампа в последние дни, вопрос Тулси Габбард не в ее нестандартных для США политических и социальных взглядах, а в той роли, которую ей отводит избранный президент Трамп на должности директора Национальной разведки.

Директор Национальной разведки – должность относительно новая. В США неохотно организовывают новые государственные структуры, поскольку это требует введения поправок в Конституцию. Сейчас Трамп и так повел себя крайне революционно, придумав под Илона Маска целый новый департамент. А должность директора НР была введена после расследования обстоятельств теракта 11 сентября 2001 года, но технически создание нового руководящего аппарата разведки длилось аж до 2014 года.

До 11 сентября неоспоримо главным разведведомством США и с точки зрения бюджета, и с точки зрения политического влияния являлось ЦРУ. Влияние директора ЦРУ было несоразмерно большим, и агентство часто позволяло себе игнорировать мнение структур поменьше и не обращать должного внимания на информацию, полученную, скажем, от ФБР. Чтобы устранить эту опасную диспропорцию и придумали кадровую позицию, которая должна соединять воедино и направлять работу всего разведывательного сообщества США – 18 разновеликих структур. Директор НР получал прямой доступ к президенту США и был законодательно лишен права совмещать должности директора ЦРУ и директора НР.

Не всем это понравилось, поэтому изначально очень жесткий законопроект, урезавший влияние ЦРУ до минимума (его предложила администрация Джорджа Буша), долго не принимали, обсуждали и вносили десятки поправок. В результате был принят компромиссный вариант, который ослабил полномочия директора Нацразведки. В частности, ему запрещено вмешиваться в деятельность Минобороны, Агентства нацбезопасности и управления космической разведки.

Грубо говоря, полномочия директора Нацразведки свелись к контролю за работой ЦРУ. Кроме того, в прямом подчинении главы НР находится Национальный антитеррористический центр.

Тем не менее в аппарате директора Нацразведки трудится примерно 1,5 тыс. человек. Там есть свой штаб, управление сбора данных, аналитические службы и отдел информационных технологий. Эта позиция действительно позволяет определять стратегический курс всего разведывательного сообщества США и сводить их воедино (за исключением Минобороны и космической разведки). Кроме того, директор Нацразведки определяет и приоритеты кадровой работы.

Последнее очень важно для Трампа. Избранный президент США не только хочет расставить на ключевые посты, особенно в силовых структурах, лично преданных ему людей. Готовится что-то вроде «большой чистки», которая исключила бы возможность саботажа антитрампистских сил внутри государственного аппарата. Отсюда и новый департамент имени Илона Маска, который должен провести резкое сокращение госаппарата под лозунгом «повышения эффективности».

Возможно, в силовых ведомствах просто избавятся от ставленников Демпартии или от лиц, лично неприязненно относящихся к Трампу или его идеям.

Например, уже появились утечки о подготовке увольнений целым списком антитрампистски настроенных генералов Пентагона, которых можно будет заменить майорами и полковниками. Для чего и потребовалось назначение министром обороны молодого отставного майора Пита Хегсета.

Предположительно, примерно такая же роль, только в разведывательном сообществе, будет отведена Тулси Габбард. Она проведет чистку (или, если угодно, реформы) разведывательного сообщества США. Для этой роли она с ее радикальными (в рамках допустимого) социальными и внешнеполитическими взглядами и личной преданностью Дональду Трампу подходит идеально. С каждым новым таким назначением план избранного президента по слому управленческой и бюрократической системы «глубинного государства» проступает все более отчетливо.

Сложно предсказать, насколько успешной будет эта спецоперация. Американская бюрократическая система умеет защищать саму себя. Можно предположить, что кандидатура Тулси Габбард может быть остановлена в Конгрессе даже несмотря на то, что сейчас у республиканцев полный контроль за обеими палатами парламента США. Все-таки ее взгляды могут оттолкнуть даже некоторых консерваторов и стать формальным поводом для споров вокруг ее назначения.