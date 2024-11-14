  • Новость часаМарочко: Российские силы вышли на окраины Купянска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Морпехи ТОФ уничтожили танк Сhallenger 2 в Курской области
    Орбан поддержал Ле Пен и сравнил ее дело с преследованием Трампа
    Назван средний возраст материнства в России
    Европарламент призвал закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки десять танков и свыше 430 военных
    Летчик: Российский Су-57 превзошел китайский J-35
    Российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области
    Главу Кореневского района Курской области сняли с должности
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    9 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    14 ноября 2024, 16:35 • В мире

    Чистку американской разведки доверят противнице киевского режима

    Чистку американской разведки доверят противнице киевского режима
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    Избранный президент США Дональд Трамп вновь принял крайне необычное и показательное кадровое решение. Куратором всех американских разведслужб, по его задумке, должна стать политик и журналист Тулси Габбард, известная в том числе крайне резкими высказываниями в адрес киевского режима и лично Владимира Зеленского. Какую роль уготовил Трамп этой женщине?

    Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность директора Национальной разведки (НР) страны 43-летнюю Тулси Габбард, последняя должность которой – политический комментатор телеканала Fox News. Но Габбард знаменита в основном и своей политической деятельностью (она была конгрессменом от Гавайев), и очень нестандартными для вашингтонского истеблишмента политическими взглядами. И еще она кришнаитка.

    Нельзя однозначно сказать, что Габбард как-то совсем уж внесистемный человек. Она потомственный политик, ее отец – наполовину самоанец – также постоянно куда-то баллотировался на Гавайях с разной степенью успешности и три срока был членом Сената штата Гавайи.

    Но маленькая Тулси росла в очень необычной для политизированной части Америки атмосфере: ее мать была убежденной кришнаиткой и даже занимала административные посты в местной общине. Имена своим детям она также давала на индийский манер: Тулси – это от священного в индуизме растения туласи. Отец-сенатор был католиком, но также читал мантры и участвовал в обрядах. В результате дети этой странной пары росли в атмосфере, где системная политика, привычная в США, переплеталась с образом жизни, сходным с хиппи.

    Отсюда Тулси и взяла представления о социальной справедливости и государственном устройстве, которые не совсем сочетаются с сакральным для американского общества либерализмом. В результате присягу при вступлении в должность конгрессмена она принимала, положив руку на «Бхагавадгиту», и быстро оказалась в окружении крайне левого политика Берни Сандерса.

    Переворот в ее жизни произошел в ноябре 2016 года после встречи с Дональдом Трампом. Избранный президент пожелал проконсультироваться с ней по поводу войны в Сирии и борьбы с терроризмом.

    Дело в том, что до того, как впервые пойти в политику, Тулси Габбард служила в армии. Точнее, в национальной гвардии штата Гавайи, и после прохождения офицерских курсов отправилась на Ближний Восток. Она не участвовала непосредственно в боях, а служила в военной полиции, а еще принимала участие в подготовке и обучении армии Кувейта. Затем ее занесло в Восточную Африку. Там она служила в должности специалиста по взаимоотношению с местным населением и получила звание подполковника.

    Трамп умеет убеждать и нравиться. В результате одной-единственной встречи с ним Тулси Габбард превратилась в убежденную трампистку, хотя ее политические взгляды, особенно на внешнюю политику, сильно не изменились. Она выступала за немедленный вывод американских войск из Ирака, а затем и из Сирии. Она предложила законопроект, блокирующий любое военное вмешательство США в дела Сирии.

    Окончательно ее путь с американским истеблишментом разошелся после того, как она выступила против поддержки Соединенными Штатами Украины, за что попала в список украинского «Миротворца» и удостоилась эпитета «марионетка Путина».

    В январе 2023 года она выступила с резкой критикой лично Зеленского и пока еще действующей администрации Белого дома. В частности, она заявляла:

    «Наши собственные лидеры буквально превозносят Зеленского. Они разожгли украинский конфликт и внушают нам, что мы должны защитить демократию и свободу на Украине, иначе под угрозой окажется демократия и свобода во всем мире. Что ж, давайте посмотрим, какую же демократию поддерживает Зеленский в своей стране.... Он не только посадил в тюрьму своих политических оппонентов, но и ликвидировал их партии. Он закрыл все СМИ, которые не контролировались им и его администрацией... Он закрыл вторую по величине христианскую церковь в этой стране, и ради чего? Во имя демократии и свободы?..

    Политика, которую проводит Зеленский, не имеет ничего общего с демократией. Она больше похожа на диктатуру или авторитаризм».

    И все же, как и случае с другими неожиданными назначениями Дональда Трампа в последние дни, вопрос Тулси Габбард не в ее нестандартных для США политических и социальных взглядах, а в той роли, которую ей отводит избранный президент Трамп на должности директора Национальной разведки.

    Директор Национальной разведки – должность относительно новая. В США неохотно организовывают новые государственные структуры, поскольку это требует введения поправок в Конституцию. Сейчас Трамп и так повел себя крайне революционно, придумав под Илона Маска целый новый департамент. А должность директора НР была введена после расследования обстоятельств теракта 11 сентября 2001 года, но технически создание нового руководящего аппарата разведки длилось аж до 2014 года.

    До 11 сентября неоспоримо главным разведведомством США и с точки зрения бюджета, и с точки зрения политического влияния являлось ЦРУ. Влияние директора ЦРУ было несоразмерно большим, и агентство часто позволяло себе игнорировать мнение структур поменьше и не обращать должного внимания на информацию, полученную, скажем, от ФБР. Чтобы устранить эту опасную диспропорцию и придумали кадровую позицию, которая должна соединять воедино и направлять работу всего разведывательного сообщества США – 18 разновеликих структур. Директор НР получал прямой доступ к президенту США и был законодательно лишен права совмещать должности директора ЦРУ и директора НР.

    Не всем это понравилось, поэтому изначально очень жесткий законопроект, урезавший влияние ЦРУ до минимума (его предложила администрация Джорджа Буша), долго не принимали, обсуждали и вносили десятки поправок. В результате был принят компромиссный вариант, который ослабил полномочия директора Нацразведки. В частности, ему запрещено вмешиваться в деятельность Минобороны, Агентства нацбезопасности и управления космической разведки.

    Грубо говоря, полномочия директора Нацразведки свелись к контролю за работой ЦРУ. Кроме того, в прямом подчинении главы НР находится Национальный антитеррористический центр.

    Тем не менее в аппарате директора Нацразведки трудится примерно 1,5 тыс. человек. Там есть свой штаб, управление сбора данных, аналитические службы и отдел информационных технологий. Эта позиция действительно позволяет определять стратегический курс всего разведывательного сообщества США и сводить их воедино (за исключением Минобороны и космической разведки). Кроме того, директор Нацразведки определяет и приоритеты кадровой работы.

    Последнее очень важно для Трампа. Избранный президент США не только хочет расставить на ключевые посты, особенно в силовых структурах, лично преданных ему людей. Готовится что-то вроде «большой чистки», которая исключила бы возможность саботажа антитрампистских сил внутри государственного аппарата. Отсюда и новый департамент имени Илона Маска, который должен провести резкое сокращение госаппарата под лозунгом «повышения эффективности».

    Возможно, в силовых ведомствах просто избавятся от ставленников Демпартии или от лиц, лично неприязненно относящихся к Трампу или его идеям.

    Например, уже появились утечки о подготовке увольнений целым списком антитрампистски настроенных генералов Пентагона, которых можно будет заменить майорами и полковниками. Для чего и потребовалось назначение министром обороны молодого отставного майора Пита Хегсета.

    Предположительно, примерно такая же роль, только в разведывательном сообществе, будет отведена Тулси Габбард. Она проведет чистку (или, если угодно, реформы) разведывательного сообщества США. Для этой роли она с ее радикальными (в рамках допустимого) социальными и внешнеполитическими взглядами и личной преданностью Дональду Трампу подходит идеально. С каждым новым таким назначением план избранного президента по слому управленческой и бюрократической системы «глубинного государства» проступает все более отчетливо.

    Сложно предсказать, насколько успешной будет эта спецоперация. Американская бюрократическая система умеет защищать саму себя. Можно предположить, что кандидатура Тулси Габбард может быть остановлена в Конгрессе даже несмотря на то, что сейчас у республиканцев полный контроль за обеими палатами парламента США. Все-таки ее взгляды могут оттолкнуть даже некоторых консерваторов и стать формальным поводом для споров вокруг ее назначения.

    Главное
    Лукашенко прокомментировал отказ Дуды фотографироваться с ним на саммите в Баку
    Госдума одобрила проект бюджета России на 2025-2027 годы во втором чтении
    Красный Крест нашел 1,2 тыс. пропавших в Курской области
    В Госдуме допустили отказ ЦБ от повышения ключевой ставки в будущем
    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа
    ИИ от Google пожелал пользователю умереть
    Россиян в Дубае предупредили о новом обмане с шоколадом в аэропорту

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ

    Бои за Курахово продолжаются. Российская армия продвинулась на север и юг от города, а некоторые подразделения уже зашли в его восточную часть. Эксперты связывают успех ВС России сразу с несколькими факторами, среди которых четкое взаимодействие штурмовиков с расчетами БПЛА и артиллерией, а также дезорганизацией в рядах ВСУ. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша хочет создать в Европе новый агрессивный альянс

    Финляндия и страны Прибалтики должны стать новым главным военно-политическим раздражителем Москвы после Украины. По крайней мере, именно так можно трактовать намерения премьер-министра Польши Дональда Туска. После победы Трампа они проявились вновь. Как Варшава намерена создать «северную Антанту» и что она будет означать для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............