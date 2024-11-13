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    13 ноября 2024, 17:45 • В мире

    Трамп выбрал людей для усмирения Пентагона и ЦРУ

    Трамп выбрал людей для усмирения Пентагона и ЦРУ
    @ Andrew Harnik/CNP,Albin Lohr-Jones/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    Избранный президент США определился с тем, кто возглавит ключевые силовые ведомства в его администрации: ЦРУ и Пентагон. Выбор Дональда Трампа в который раз удивил. Чем примечательны названные кандидатуры, почему именно на них остановил выбор следующий хозяин Белого дома и как это повлияет на работу Пентагона и ЦРУ?

    ЦРУ в новой команде избранного президента США возглавит Джон Рэтклифф, который в первый президентский срок Трампа несколько месяцев возглавлял Национальную разведку, а министром обороны станет майор в отставке Пит Хегсет. Он последние восемь лет вел на телеканале Fox News утреннее шоу. Умеет же все-таки Дональд Трамп всех шокировать.

    «Политрук» для ЦРУ

    Адвокат из Техаса Джон Ли Рэтклифф пошел в политику в 2004 году и избрался мэром небольшого городка. А уже через 10 лет он был избран в Палату представителей Конгресса, где провел три срока.

    Его дружба с Трампом началась во время первой попытки импичмента тогдашнего президента США, когда Рэтклифф входил в комитет Конгресса по этом самому импичменту, но занял протрамповскую позицию. Он успешно использовал свой опыт работы адвокатом, устраивая свидетелям обвинения ехидные перекрестные допросы и тем самым много сделал для того, чтобы попытка импичмента провалилась.

    В это же время у Трампа стали резко портиться отношения с разведывательным сообществом США. Началась череда отставок, и в итоге после увольнения директора Национальной разведки (DNI) Дэна Коутса Трамп предложил в июле 2019 года на эту должность кандидатуру Рэтклиффа.

    С первого раза не получилось. Не только демократы в Сенате, но и некоторые республиканцы выступили против, считая Рэтклиффа слишком трампистом, который будет излишне политизировать свою работу, и его кандидатуру пришлось отозвать. Вторично Трамп предложил его на эту же должность в январе 2020 года, когда деваться уже было некуда: позиция директора Национальной разведки оставалась пустой несколько месяцев впервые в истории США. Эту позицию надо было срочно закрывать. Рэтклиффа утвердили.

    В функции директора DNI входит координация всех 17 разведывательных агентств США. Работа это важная, но связанная в основном с проведением совещаний и составлением нормативных документов. На ней вполне уместно оказаться человеку без малейшего опыта работы в разведке, как в аналитике, так и в оперативной сфере.

    Но Рэтклифф на новой должности сразу же попал в центр урагана: на его срок пришлась пандемия ковида. Первые месяцы пандемии многие крупные страны пребывали в состоянии, близком к панике, что выливалось порой в экстравагантные методы действий разведок – от поиска виновных на продовольственном рынке в Ухани до попыток не всегда законными методами скупать по всему миру маски, лекарства и аппараты искусственной вентиляции легких. От Рэтклиффа как раз требовались навыки не столько разведывательные, сколько чисто административные.

    Однако запомнился он не борьбой с ковидом, а активным участием в предвыборной кампании Дональда Трампа.

    Знаменита его ночная пресс-конференция, на которой Рэтклифф обвинил Иран в рассылке писем с угрозами сторонникам Демпартии. Также именно Рэтклифф предал гласности содержание ноутбука Хантера Байдена, который тот забыл в ремонте. Естественно, что в январе 2021 года Рэтклифф стоял в первых рядах на отставку.

    Должность директора ЦРУ, в отличие от директора DNI, все-таки требует специальных знаний, умений и опыта. Пока что главное видимое достоинство Рэтклиффа – это его преданность Трампу. Конечно, и будучи членом Конгресса, и на посту директора DNI он мог получить некоторые знания, как функционирует сложносочиненная американская разведывательная система. Но участия в ее непосредственной работе, тем более в оперативной деятельности, он никогда не принимал. Его назначение сильно похоже на позднесоветскую практику «партийных назначений» и «комсомольских призывов» в КГБ СССР, когда люди попадали в разведку не по своим качествам и умениям и даже не по зову сердца, а по данным анкеты.

    Можно спрогнозировать конфликт Рэтклиффа с профессиональными шпионами.

    ЦРУ – закрытая система, а Рэтклифф ни по каким «анкетным» параметрам в нее не вписывается. У Трампа и так нездоровые отношения с американским разведывательным сообществом. Избранный президент ЦРУ и прочих джеймсовбондов недолюбливает, а они отвечают ему взаимностью.

    Кроме того, при Трампе возможна смена приоритетов разведывательной деятельности с большим упором на Китай. Конечно, Китай и так рассматривается как цель номер один, но новый директор ЦРУ почти наверняка будет проводить в ведомстве личную линию Трампа, выступая чем-то вроде политрука. А многие сотрудники агентства могут воспринять такое идеологическое переосмысление их деятельности как излишнюю политизацию разведки. Все это чревато срывами оперативной работы, кадровыми проблемами и общим ослаблением эффективности деятельности ЦРУ.

    Сражение с «монстром Пентагона»

    Новые назначения в целом оставляют впечатление того, что избранный президент США, пользуясь доминированием республиканцев в Конгрессе, стремится не столько использовать профессионалов, сколько поставить силовые ведомства под свой личный контроль. Его можно понять: в свою прошлую каденцию его инициативы саботировались на уровне исполнительной власти. Теперь же он назначает в ключевые министерства прокураторов, задачей которых будет следить за реальным воплощением в жизнь начинаний Трампа.

    В полной мере это относится и к вовсе неожиданному назначению телеведущего Fox News Пита Хегсета министром обороны. Эта фамилия не мелькала ни в каких прогнозах и стала главной сенсацией дня.

    Хегсет слывет вундеркиндом. У него два престижнейших диплома – Гарварда и Принстона, но изначально он выбрал военную карьеру и поступил в Национальную гвардию Миннесоты. В должности командира взвода он служил на базе Гуантанамо на Кубе, а затем добровольцем в Ираке и в Афганистане. Он уволился в запас в звании майора, но примечательно, что по должности в армии никогда выше командира взвода не поднимался, поскольку это требует специального военного образования или хотя бы курсов повышения квалификации. А Хегсет, видимо, видел себя больше в политике, чем в армии, и его образование и знания сугубо гражданские.

    Он пытался проходить праймериз от республиканцев, но проигрывал, и в конце концов ушел в журналистику, что тоже вполне трамплин для политической карьеры. Красивый, фотогеничный, двухметровый норвежец (его предки сплошь норвежцы, и он демонстрировал анализ своего ДНК, из которого следовало, что он на 98% скандинавского происхождения) с хорошо подвешенным языком и энциклопедическими знаниями – находка для любого телеканала. Получив доступ к аудитории, Хегсет активно транслировал и свои крайне консервативные взгляды.

    Говорят, что он был чем-то вроде неформального советника президента в период первой каденции Трампа. Он неоднократно выступал с резкими высказываниями в адрес исламских движений. Он ковидоотрицатель, и как-то в одном интервью сказал, что 10 лет не моет руки, потому что не верит в микробов. Понятно, что это эпатаж телеведущего популярного шоу, но очень показательный.

    Но при назначении Пита Хегсета на пост министра обороны его политические взгляды не так уж важны. Важна, опять же, его преданность Трампу.

    Дело в том, что Минобороны США – это невероятных размеров монстр с циклопическим бюджетом и еще большим политическим и медийным влиянием. С наскока справиться с Пентагоном и военно-промышленным комплексом невозможно даже президенту США. А отставной майор Хегсет, с одной стороны, не должен вызывать отторжения у кадровых военных, а с другой, его консервативные взгляды и личная преданность Трампу могут способствовать тем потенциальным реформам, которые должны убрать из американской армии «актуальную повестку» и в рамках лозунга MAGA модернизировать эту гигантскую структуру.

    Однако борьба с монструозным военно-промышленным комплексом – сражение с неочевидным исходом. И хватит ли харизматичному скандинаву сил и энергии на эту борьбу, пока непонятно. Ведь его явный минус – отсутствие административного и управленческого опыта.

    * * *

    Пока что очевидно одно: избранный президент США решил по полной программе использовать уникальный шанс. Сейчас Республиканская партия по итогам выборов получила большинство в обеих палатах Конгресса, и значит, он может без головной боли провести на ключевые должности лично преданных ему людей.

    Возможно, что на первом этапе деятельность ЦРУ и Пентагона от этого и пострадает. Но если внешнеполитическая активность администрации Трампа действительно будет сужаться до почти изоляционистских позиций, то в целом новые назначения должны сказаться положительно на обоих ведомствах. И чем более изолированно ведут себя на мировой арене обе эти гигантские структуры – и ЦРУ, и Пентагон – тем лучше всему остальному миру.

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