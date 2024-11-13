  • Новость часаEconomist назвал дату возможных выборов на Украине
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    21 комментарий
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

    26 комментариев
    13 ноября 2024, 01:49 • Новости дня

    Трамп назначил Джона Рэтклиффа главой ЦРУ

    Джон Рэтклифф станет главой ЦРУ в администрации Дональда Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа, говорится в заявлении переходной команды.

    В новой роли Рэтклифф будет отвечать за координацию работы всех разведывательных служб и обеспечение безопасности страны, передает ТАСС.

    Отмечается, что назначение Рэтклиффа на этот пост подтверждает доверие избранного президента к его опыту и способностям.

    Напомним, накануне Трамп назначил конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности.

    10 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что президент России Владимир Путин и избранный глава американского государства Дональд Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    По версии Washington Post, Трамп призвал Путина «не обострять» ситуацию на Украине, а также подчеркнул присутствие значительного военного контингента США в Европе, передает РБК.

    Источники сказали, что Путин и Трамп якобы обсуждали путь к миру на континенте. При этом Трамп, по версии газеты, выразил готовность к дальнейшему диалогу с целью «скорейшего» урегулирования конфликта на Украине.

    Как пишет Washington Post, в Киеве знали о переговорах и не возражали. Источники издания пояснили, что на Украине «давно поняли» – Трамп намерен взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.

    WP указывает, что прежде в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях, передает ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

    Напомним, эксперты уже отмечали, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. Сам российский лидер говорил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между Россией и США должна исходить от Штатов.

    Как сообщалось, помощник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность. Однако штаб Трампа дистанцировался от заявлений Ланзы. По информации Washington Post, в частной беседе Трамп рассказывал, что может завершить конфликт на Украине, если надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс.

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    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    10 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Сын Трампа пригрозил Зеленскому «потерей пособия»
    Сын Трампа пригрозил Зеленскому «потерей пособия»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сын Дональда Трампа допустил, что Владимир Зеленский может потерять финансовую поддержку со стороны США через 38 дней.

    Дональд Трамп – младший сделал заявление о будущем Владимира Зеленского. В своем аккаунте в соцсетях он опубликовал ролик в черно-белом цвете, на котором изображен Зеленский, окруженный падающими долларами.

    Ролик сопровождался надписью: «У тебя осталось 38 дней до потери пособия». Как предполагают аналитики, Трамп-младший имел в виду дату 17 декабря, когда выборщики официально утвердят победу Трампа-старшего на выборах.

    При этом официальное вступление Дональда Трампа в должность президента США должно состояться 20 января.

    Ранее Илон Маск поддержал мнение о том, что украинские коррупционные схемы могут использоваться для выплат политикам в США, которые поддерживают продолжение военного конфликта.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 12:44 • Новости дня
    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа

    Дипломат Долгов: The Washington Post запустила «утку» о разговоре Путина и Трампа для оценки реакции

    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После победы Дональда Трампа на выборах в западной прессе появилась серия публикаций о разрабатываемом его командой плане по Украине. Сообщения о якобы разговоре новоизбранного президента США с Владимиром Путиным – вброс в рамках этой кампании по прощупыванию международной реакции, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле назвали «чистой выдумкой» разговор Трампа с Путиным.

    «Публикация The Washington Post – «утка», которую газета запустила, чтобы откровенно выпендриться. Причем сообщения издания отвергали другие западные СМИ», – отметил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. По его мнению, цель WP состояла в том, чтобы прощупать международную реакцию. Собеседник напомнил о серии публикаций в прессе о разработке командой Дональда Трампа плана по Украине. «Я думаю, что сейчас подобных информационных вбросов будет много», – прогнозирует эксперт.

    «В целом же телефонные разговоры между политиками – это нормальный процесс. Поэтому беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться в любой момент, если будут достигнуты соответствующие договоренности», – добавил Долгов. Однако, по его мнению, в данном случае стоит учитывать два фактора.

    Первый – содержательная база для диалога. Собеседник напомнил, что президент России подтверждал готовность разговаривать с западными лидерами. «Другое дело, что эти контакты должны быть значимыми и приводить к каким-то результатам, обеспечивающим интересы России и нашу безопасность», – акцентировал Долгов. К тому же в повестку разговора Путина с Трампом – помимо украинского кризиса – входит и ряд других вопросов.

    При этом слухи о разговоре Путина и Трампа могут повлиять на некоторых европейских лидеров. Так, Олаф Шольц уже сообщил о желании позвонить российскому лидеру. «Вся правящая элита Европы полностью зависит от США. Они держат нос по ветру. Если каким-то образом повернется линия Вашингтона, то, конечно, европейцы будут пытаться подстроиться. Другое дело, что у них проблемы не с Россией, а со своими собственными избирателями», – отметил собеседник.

    Второй фактор – это статус Трампа. Дипломат указал, что до инаугурации новоизбранный президент США официально не может сделать ни одного шага. Вместе с тем шаги республиканца не могут ничего не значить – он все-таки победил на выборах. «Однако до 20 января работу продолжит «хромая» администрация Джо Байдена. От нее зависит все меньше и меньше, но в оставшиеся несколько месяцев они еще могут подбросить «дров в огонь», – рассуждает спикер.

    Поэтому, по мнению дипломата, Москве стоит, во-первых, быть готовой к разного рода провокациям, а во-вторых, не возлагать надежды на немедленные практические действия со стороны Трампа. «Мне кажется, история нас научила не полагаться на помощь со стороны Запада. Поэтому мы продолжим решать наши задачи. Россия работает на победу. И она не будет зависеть от позиции Вашингтона», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября. Источники издания уверяют, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

    По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Более того, в Кремле назвали «чистой выдумкой» сообщения о разговоре Трампа с Путиным. «Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности», – сказал Дмитрий Песков, комментируя публикацию WP.

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    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    10 ноября 2024, 11:10 • Новости дня
    В США рассказали о лазейке для Трампа по выходу страны из НАТО

    Politico: Трамп может обойти запрет Байдена на выход США из НАТО

    В США рассказали о лазейке для Трампа по выходу страны из НАТО
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может использовать президентские полномочия для обхода закона о запрете на выход из НАТО, принятого при Джо Байдене.

    Дональд Трамп, победив на выборах президента США, может обойти закон, принятый при Джо Байдене, который требует одобрения Сената двумя третями голосов для выхода из НАТО, сообщает Politico. Эксперты в области права полагают, что Трамп может сослаться на свои президентские полномочия в сфере внешней политики для обхода этой нормы.

    Ситуация напоминает случай с выходом США из Договора по открытому небу при Трампе, когда Конгресс требовал уведомления за 120 дней до выхода, но Минюст считал, что это нарушает конституционные полномочия президента. Согласно мнению научного сотрудника Института Брукингса Скотта Андерсона, действующий закон о НАТО не безупречен, и шаги Трампа могут привести к конституционному конфликту с Конгрессом.

    Андерсон подчеркнул, что Конгресс может оспорить действия президента в суде, если он посчитает закон неконституционным. Профессор Кертис Брэдли добавил, что только Конгресс может подать иск в этой ситуации, и неясно, поддержат ли его республиканцы в Сенате. Он также отметил, что подобное дело может быть рассмотрено в Верховном суде США.

    Позиция Трампа по членству США в НАТО остается неопределенной. В 2018 году экс-советник республиканца Джон Болтон упоминал о планах Трампа вывести страну из альянса. В 2023 году появились слухи о возможности инициирования выхода США из блока, однако окончательное решение пока не принято.

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    11 ноября 2024, 00:44 • Новости дня
    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа

    Пресс-секретарь МИД Украины Тихий опроверг заявление WP об отношении Киева к сообщению о разговоре Путина и Трампа

    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление Washington Post о том, что Киев не возражал против якобы состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и избранного главы американского государства Дональда Трампа, не соответствует действительности, так как Украину о звонке не предупреждали, сообщил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.

    «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности», – приводит слова Тихого РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Тихий заявил, что в связи с этим Киев не мог выразить поддержку или озвучить возражения по данному вопросу.

    Напомним, Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор. По версии издания, стороны обсуждали ситуацию на Украине, причем в Киеве знали о переговорах и не возражали.

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    12 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины

    The Independent сообщил о создании альянса Трампом, Орбаном и папой Франциском

    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины
    @ Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина может лишиться западной помощи из-за нового альянса Трампа, Орбана и папы Франциска.

    Издание The Independent сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп планирует создать новый альянс, целью которого станет прекращение западной помощи Украине. В этот альянс войдут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск, а их совместные усилия могут привести к кардинальным изменениям в текущей поддержке Украины западными странами.

    По информации издания, Венгрия в последние годы активно призывала к немедленному прекращению конфликта на Украине и добивалась этого практически в одиночку. Папа Франциск также выражал поддержку этой позиции. Теперь, с победой Трампа на выборах, у них появился новый союзник, который неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта.

    Ожидается, что альянс будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины. Издание подчеркивает, что такие действия могут существенно изменить баланс сил и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США. 

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    10 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    В Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США

    Песков заявил, что заявления Трампа о мире выгодно отличают его от Байдена

    В Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о мире выгодно отличают его от действующей администрации в Вашингтоне.

    «По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России. И это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше – трудно сказать», – заявил Песков в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    По мнению Пескова, президентские выборы в США вряд ли окажут значительное влияние на будущее мировое устройство. «Тенденции, которые доминируют сейчас, окажут влияние», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Песков считает, что рассуждения о том, дадут ли Трампу в ближайшем будущем возможность выстраивать отношения с Россией, лучше оставить экспертам. Москва намерена продолжать следовать своим планам по достижению поставленных целей, подчеркнул он. «Мы можем сколько угодно рассуждать об этом, но, наверное, лучше этот хлеб оставить американистам и политологам. Мы можем только смотреть, что будет», – сказал Песков.

    В субботу агентство Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине.

    Ранее Песков отметил, что высказывание победившего на выборах США Дональда Трампа о том, что украинский конфликт можно завершить за сутки, несколько преувеличено.

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    12 ноября 2024, 06:00 • Новости дня
    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Рубио на пост госсекретаря США

    Стало известно о возможном назначении сенатора Рубио госсекретарем США при Трампе

    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Рубио на пост госсекретаря США
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Окружение Дональда Трампа предполагает, что сенатор Марко Рубио станет новым госсекретарем США, сообщило издание The Wall Street Journal.

    По информации издания,  окружение избранного президента США Дональда Трампа ожидает назначения сенатора от Флориды Марко Рубио на пост госсекретаря. Источники полагают, что, хотя Трамп еще может пересмотреть свое решение, кандидатура Рубио его вполне устраивает, передает ТАСС.

    Известно, что Рубио, которому 53 года, входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. В контексте украинского вопроса Рубио является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт.

    В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов. Тем не менее законопроекты были одобрены обеими палатами Конгресса и подписаны президентом Джо Байденом, говорится в материале.

    Напомним, до этого стало известно, что Трамп предложил конгрессмену Уолтцу пост помощника по нацбезопасности.

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    11 ноября 2024, 10:18 • Новости дня
    CNN: Трамп определился с кандидатом на пост постпреда США в ООН
    CNN: Трамп определился с кандидатом на пост постпреда США в ООН
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем страны при Организации Объединенных Наций, сообщил телеканал CNN.

    Стефаник является членом Палаты представителей Конгресса от штата Нью-Йорк и занимает высокопоставленное положение среди республиканцев в нижней палате, передает «Коммерсант» со ссылкой на CNN.

    Она известна как надежный союзник Трампа и активный сборщик средств для Республиканской партии.

    На данный момент пост постоянного представителя США при ООН занимает Линда Томас-Гринфилд, которая была назначена в феврале 2021 года. Однако с избранием Трампа на пост президента возможны кадровые изменения в дипломатическом корпусе США.

    Выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Также политик подчеркнул, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    Инаугурация пройдет 20 января 2025 года.

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    11 ноября 2024, 14:29 • Новости дня
    В США заявили о планах Трампа «усадить» Россию и Украину за стол переговоров

    AP: Трамп намерен «усадить» Россию и Украину за стол переговоров в первый день президентства

    В США заявили о планах Трампа «усадить» Россию и Украину за стол переговоров
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует уже в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, заявила пресс-секретарь его штаба Кэролайн Ливитт.

    По ее словам, Трамп после победы на выборах получит возможность заключить мирное соглашение между этими странами. Ливитт отметила, что республиканец намерен незамедлительно «усадить Россию и Украину за стол переговоров», чтобы «положить конец» текущему конфликту. Она подчеркнула, что Трамп видит в этом шаге первую важную задачу своего президентства, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

    Ранее сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля. Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются, заявили в Кремле.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что под руководством Трампа США могут попытаться навязать России корейский сценарий для урегулирования конфликта на Украине.

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    10 ноября 2024, 03:31 • Новости дня
    Трамп отказался приглашать Помпео в свою администрацию

    Трамп заявил об отсутствии планов пригласить Хейли и Помпео в свою администрацию

    Трамп отказался приглашать Помпео в свою администрацию
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается включать в свою администрацию экс-постпреда США при ООН Никки Хейли и бывшего госсектаря Майка Помпео.

    И Хейли, и Помпео ранее занимали высокие посты в американской администрации в первый срок президентства Трампа. «Я не буду приглашать бывшего постпреда Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео в свою администрацию, которая формируется в настоящее время», – приводит ТАСС заявление Трампа, опубликованное в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канал CBS News предполагал, что в будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Помпео.

    В мае Хейли, которая боролась с Трампом за республиканскую номинацию, заявила о намерении голосовать за него. СМИ сообщали, что предвыборный штаб Трампа рассматривал Хейли на место кандидата в вице-президенты.

    Глава комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков высказывал опасения, что «вашингтонское болото» вновь постарается сковать Трампа. По мнению Пушкова, политики, «закаленные в аппаратных боях», такие как Помпео, могли бы попасть во «внешнеполитическую команду» Трампа.

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    10 ноября 2024, 02:27 • Новости дня
    Пушков оценил угрозу «вашингтонского болота» для Трампа

    Пушков предупредил о попытках «вашингтонского болота» сдержать Трампа

    Пушков оценил угрозу «вашингтонского болота» для Трампа
    @ council.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    «Вашингтонское болото» вновь постарается сковать избранного президента США Дональда Трампа, влияя на его политические решения, заявил глава комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков

    «Главное с Трампом – не его пресловутая «непредсказуемость», по большей части придуманная, а то, что «вашингтонское болото», которое он обещал осушить еще в 2016-м, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам. Вот где таится главная угроза», – заявил Пушков в Telegram.

    Пушков отметил, что Трамп, формируя свою команду, скорее всего, будет выбирать людей по принципу личной симпатии. Однако в его «внешнеполитическую команду» вряд ли попадут «люди убежденные и принципиальные», например, журналист Такер Карлсон или предприниматель Илон Маск.

    По мнению Пушкова, туда могут пробиться политики, «закаленные в аппаратных боях», такие как сенатор-республиканец Марко Рубио или бывший госсекретарь Майк Помпео. Эти люди могут придерживаться жесткой антироссийской линии и влиять на Трампа в духе «вашингтонского консенсуса», заявил он.

    Пушков подчеркнул, что подобным образом Трампа уже ограничивали в его первом сроке. Теперь, как считает Пушков, «вашингтонское болото» может снова попытаться использовать эту тактику, а также привлечь союзников: «А там и союзнички подтянутся – Рютте, фон дер Ляйен, Дуда и прочие, чтобы попытаться нейтрализовать опасные для них подходы Трампа и хотя бы частично развернуть в свою сторону».

    По мнению Пушкова, чтобы избежать этого, Трампу потребуется проявить большую силу воли и упорство. Это станет важным для успешного выполнения его заявленных целей и достижения успеха на посту 47-го президента США, а также может повлиять на судьбы мира в целом, заявил Пушков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушков заявлял, что Европа может поставить на паузу передачу дальнобойных ракет Украине, ожидая решения избранного президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (2)
    12 ноября 2024, 13:32 • Новости дня
    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США

    Американист Ярыгин: От госсекретаря США Рубио не стоит ждать конструктивной политики в отношениях с Россией

    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США
    @ Anna Rose Layden/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Марко Рубио не имеет особого опыта в международных отношениях. Он не станет тем министром иностранных дел США, который ведет конструктивную политику. Его политика будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее стало известно, что Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио.

    «Марко Рубио – противоречивый, самый настоящий американский политик. Его взгляды менялись кардинально: сегодня он поддерживает одного кандидата, а завтра – другого. Так, политик критиковал Дональда Трампа, тот отвечал тем же», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    Он напомнил, что в 2016 году Рубио боролся с Трампом за номинацию от Республиканской партии на должность президента США. Их чувства тогда были взаимными: например, Трамп давал Рубио уничижительные прозвища, в частности, называл его «маленьким Марко». «Я не исключаю, что избранный американский президент недолюбливает сенатора от Флориды и сейчас», – добавил собеседник.

    Тем не менее Рубио в 2024 году перешел в лагерь сторонников Трампа и активно поддержал его избирательную кампанию, уточнил политолог. По мнению аналитика, произошло это неслучайно. «На мой взгляд, переориентация оценок Марко Рубио связана с тем, что ему в случае победы республиканца была обещана должность в Белом доме», – пояснил Ярыгин.

    На этом фоне он указал на слухи, которые поддерживаются американскими СМИ, о том, что Трамп может предложить Рубио пост госсекретаря США. «Чиновник, возможно, питает амбиции на определенном этапе снова баллотироваться в президенты. Ведь Трамп вернулся на четыре года, а потом развернется очередная борьба», – считает эксперт.

    Мотивы же Дональда Трампа в этом вопросе тоже вполне объяснимы: он «раздает определенные должности тем группам элит, которые его поддержали и кому он благодарен», добавил собеседник. И одна из этих групп, по всей видимости, стоит за Марко Рубио. Несмотря на то что политик не имеет особого опыта в международных отношениях, его кандидатура, скорее всего, будет одобрена Сенатом, который контролируется республиканцами, прогнозирует американист.

    «Нельзя говорить, что Марко Рубио станет министром иностранных дел, который ведет конструктивную политику. Она будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать», – считает Ярыгин. Внешняя политика этого кандидата будет связана в первую очередь с латиноамериканским направлением, а именно – с противостоянием Кубе, полагает собеседник.

    Рубио также поддержит линию Трампа на противостояние с Китаем, продолжил спикер. «По версии претендента на пост госсекретаря, политический режим КНР является конкурентом Соединенных Штатов», – уточнил эксперт. Политолог напомнил, что Рубио осуждал и Россию. «Это политик с антироссийскими взглядами. Причем связаны они не только с электоральными установками, когда в Соединенных Штатах было принято критиковать Москву, но и с его личным убеждением, что Москва, Гавана, Пекин – это оппоненты, которые противостоят Вашингтону», – детализировал Ярыгин.

    «То есть и в отношениях с Россией ждать конструктивной, осмысленной и долгосрочной политики от Рубио не стоит. Его взгляды говорят о том, что для нас это будет сложный министр иностранных дел Соединенных Штатов, формат работы которого понятен. Насколько он договороспособен и самостоятелен – вопрос открытый. Но Дональд Трамп во внешней политике прежде действовал самостоятельно, так, вероятно, будет и сейчас. Поэтому на тех направлениях, которые избранный президент курирует сам, он вряд ли даст свободу действий госсекретарю и советнику по национальной безопасности», – полагает политолог.

    Кроме того, Трамп все же не тот человек, который доверяет всем, кто быстро переформатировался и вдруг стал его сторонником. Марко Рубио – ему не друг», – добавил спикер. На этом фоне Ярыгин также обратил внимание на кандидатуру советника по национальной безопасности – Майка Уолца. «Эти двое – Уолц и Рубио – никак не пересекались в профессиональном плане, у них нет общего внешнеполитического опыта. Уолц имеет активную позицию по сдерживанию Китая и по противостоянию с Россией», – напомнил собеседник.

    «Для нового госсекретаря такой активный, сильный советник по нацбезопасности – это осложняющий фактор, который будет сковывать его работу. Возможно, мы будем наблюдать в очередной раз противостояние между министром иностранных дел и советником по национальной безопасности в борьбе за влияние на Дональда Трампа, который сам очень самостоятелен в вопросах внешней политики», – заключил Ярыгин.

    Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает сенатора Марко Рубио в качестве кандидата на пост госсекретаря. Об этом, в частности, сообщили источники The New York Times. Собеседники газеты подчеркнули, что Трамп «все еще может передумать в последнюю минуту», однако, по их мнению, он все же остановился на Рубио.

    Телеканал CNN отмечает, что сам сенатор заинтересован в потенциальном присоединении к кабинету будущего президента, если ему будет предложена соответствующая должность. С учетом его богатого опыта в области внешней политики и того, что он является членом сенатского комитета по разведке и комитета по международным отношениям, Госдепартамент «показался ему подходящим ведомством».

    Марко Рубио 53 года. Он входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.

    Рубио зарекомендовал себя «ястребом» во внешней политике, занимая жесткую позицию в отношении Китая и Ирана. В контексте украинского вопроса он является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт. В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, кто может войти в новую администрацию Дональда Трампа и, в частности, кто возглавит его внешнюю политику – то есть займет посты госсекретаря, советника по нацбезопасности и главы Пентагона.

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    11 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Стало известно о провале плана Киева использовать Помпео для влияния на Трампа

    Украинская пресса сообщила о провалившемся плане Киева использовать Помпео для влияния на Трампа

    Стало известно о провале плана Киева использовать Помпео для влияния на Трампа
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Украины планировали задействовать экс-главу Госдепа США Майка Помпео в новой администрации Дональда Трампа для защиты своих интересов, пишут украинские СМИ.

    «Представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    В 2023 году Помпео вошел в наблюдательный совет украинского оператора «Киевстар», что, предположительно, позволило ему наладить тесные контакты с офисом Владимира Зеленского. Киев рассчитывал, что Помпео сможет исполнять ту роль, которую ранее выполнял Курт Волкер, известный лоббист украинских интересов в США.

    Однако в окружении Трампа, как пишут украинские СМИ, есть влиятельная группа, которая выступает против активной поддержки Киева и добивается минимизации помощи Украине. «Сбитие» Помпео с потенциальной должности в администрации Трампа стало показателем влияния этой группы, которая негативно относится к Зеленскому и его политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канал CBS News предполагал, что в будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Помпео, однако Трамп сообщил, что не собирается включать в свою администрацию бывшего госсекретаря.

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    12 ноября 2024, 12:05 • Новости дня
    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа
    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу обострения ситуации в Европе после победы Дональда Трампа на выборах в США, отметив, что это может подтолкнуть европейских лидеров к эскалации конфликта с Россией.

    В своем Telegram-канале он указал, что заявил об угрозе «осеннего обострения» в Европе после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению Медведева, многие европейские лидеры стремятся усилить конфликт с Россией, чтобы сделать его необратимым.

    Также зампред Совбеза саркастически отметил заявления европейских политиков.

    «То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше», – подчеркнул он.

    Также Медведев указал на заявление кандидата в канцлеры ФРГ об ультиматуме России. По его словам, поставка Киеву немецких ракет Taurus значительно не изменит ситуацию на поле боя, но может усилить риск перехода конфликта в более опасную стадию.

    Ранее зампредседателя Совбеза высказал мнение, что Дональд Трамп, как бизнесмен, будет избегать трат на Украину.

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