Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.9 комментариев
Компания Трампа предложила трейдерам платный доступ к постам политика
Trump Media открыла трейдерам ускоренный платный доступ к публикациям Трампа
Биржевые игроки получили возможность моментально отслеживать публикации американского лидера в соцсети Truth Social благодаря новой услуге передачи данных.
Американская корпорация Trump Media and Technology Group открыла специальный коммерческий сервис, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал CNBC. Инструмент предназначен для участников финансового рынка.
«Trump Media and Technology Group 1 августа запустила новый платный сервис передачи данных, который обеспечивает более быстрый доступ к публикациям в социальных сетях Truth Social от президента Дональда Трампа и других ведущих аккаунтов на платформе», – сообщает телеканал.
Страница политика является крупнейшей на данной площадке и насчитывает 13 млн подписчиков. Семья главы государства остается главным акционером компании, управляющей социальной сетью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники Белого дома продали акции компании Trump Media перед введением пошлин.
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