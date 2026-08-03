Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.9 комментариев
Евродепутат: Италия отдаляет мир на Украине новым пакетом помощи
Евродепутат Делла Валле: Италия отдаляет мир на Украине новым пакетом помощи
Итальянское правительство планирует в сентябре одобрить очередной транш военной поддержки Киева, что спровоцирует дальнейшую эскалацию конфликта на фоне внутренних экономических проблем, заявил депутат Европарламента от итальянского оппозиционного «Движения 5 звезд» Данило Делла Валле.
Валле отметил, что Рим готовит отправку техники тайно, игнорируя трудности собственных граждан, передает РИА «Новости».
«Пока итальянцы пытаются справиться с дорогим топливом, счетами и зарплатами, которые не успевают за ростом стоимости жизни, правительство Мелони в тишине готовит 13-й пакет военной помощи Украине», – отметил политик.
Парламентарий напомнил, что министр обороны Гуидо Крозетто ранее называл передачу оружия лекарством для Киева. Однако, по мнению Делла Валле, гонка вооружений лишь подпитывает конфликт. Он добавил, что Владимир Зеленский постоянно просит новые поставки, а премьер-министр Италии соглашается, заставляя европейцев платить за это.
Представитель оппозиции подчеркнул необходимость дипломатического подхода и сокращения военной поддержки. Вложение миллиардов в продолжение боевых действий лишь отдаляет перспективу безопасности, заключил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил поставки вооружений Киеву с лечением тяжелобольного пациента.
Группа итальянских парламентариев от оппозиции внесла резолюцию о полном отказе от военной помощи Украине.