    Как Россия сохранила свой единственный ядерный полигон
    Скачко: Национальная идея Украины «все нам должны» превратила страну в банкрота
    ЕС собрался прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    Экс-советник Макрона назвал его худшим президентом Франции
    Российские войска за сутки очистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске
    ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на ЗАЭС и обвинить Россию
    Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС
    ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    6 ноября 2025, 14:30 • Новости дня

    Латвия передала Украине 21 финский БТР

    Киев получил от Латвии 21 бронетранспортер Patria финского производства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В распоряжение украинских вооруженных сил из Латвии поступила партия бронетранспортеров Patria финского производства, сообщил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль.

    Киев получил от Риги 21 бронетранспортер Patria финского производства для оснащения своих сил специальных операций. Торжественная передача вооружения произошла на военной базе «Адажи» в Латвии, передает РИА «Новости».

    Глава украинского Минобороны Денис Шмыгаль уточнил, что Латвия дополнительно передала украинской стороне 12 боевых разведывательных гусеничных машин CVR. По словам министра, в этом году украинская армия получила все обещанные ранее Латвией 42 бронемашины, часть которых отправят на передовую.

    В то же время, как писала газета ВЗГЛЯД, латвийские власти начали сокращать меры поддержки и льготы для украинских беженцев.

    В то же время Германия сохранила ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву, но пообещала увеличить финансовую помощь Украине на 3 млрд евро в 2026 году.

    Ранее Британия ускорила производство и передала на Украину более 85 тыс. военных дронов за шесть месяцев 2025 года.

    5 ноября 2025, 19:42 • Новости дня
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева, пишет издание «Страна». Однако во время визита одного из ее охранников забрали в ТЦК (аналог российского военкомата).

    Актриса Анджелина Джоли посетила Херсон, находящийся под контролем Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». Издание опубликовало в своем телеграм-канале две фотографии, на которых, как сообщается, изображена Джоли во время визита в Херсон.

    Как передают одесские паблики, по пути в Херсон Анджелина Джоли заехала в территориальный центр комплектования Николаева, поскольку ее охранника доставили туда после проверки документов. В ТЦК сообщили, что у мужчины возникли проблемы с документами. Он пытался воспользоваться связями и указал на важную персону, которую сопровождал, однако это не убедило военных.

    В результате охранника увезли в военкомат. Туда вскоре прибыла и сама Джоли, чтобы лично попытаться добиться его освобождения.

    В 2022 году актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), приехала во Львов в рамках «личного» визита. В Сети появилось видео, на котором актриса в кафе раздает автографы. Ее недоеденный круассан выставили на продажу за 1 млн гривен.

    5 ноября 2025, 21:14 • Новости дня
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска, среди них оказались недавно мобилизованные.

    Видео сдачи украинских военнослужащих в плен под Красноармейском было опубликовано Telegram-каналом SHOT. На кадрах видно, как военнослужащий России сопровождает группу украинских солдат в выгоревшей лесополосе, после чего начинается допрос пленных.

    Пленные сообщили, что оказались без еды и боеприпасов, а командование ВСУ прекратило связь с подразделениями. Один из пленных заявил: «Дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться». Другой пленный рассказал: «Много раненых, эвакуации нет. Два с половиной месяца не было ротации». Все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения оказались безуспешными.

    Сдавшиеся, среди которых были недавно мобилизованные бойцы, в основном располагались в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

    Ранее представители Минобороны России подчеркивали, что положение украинских формирований, зажатых в котлах под Красноармейском и Купянском, продолжает стремительно ухудшаться. Представители ведомства отмечали, что для украинских военных единственным шансом спастись остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска привели к значительным потерям и не увенчались успехом. В Красноармейске украинские войска оказались полностью отрезанными после прекращения снабжения, а критика командования усиливается на фоне тяжелой боевой обстановки. Власти в Киеве ограничивают доступ прессы в районы окружения ВСУ и фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах.

    6 ноября 2025, 13:18 • Видео
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    6 ноября 2025, 09:41 • Новости дня
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Чернигове и Днепропетровской области зафиксированы потери среди украинских военных в результате ударов по объектам ВСУ.

    Удары были нанесены по казарме ВСУ в Чернигове, есть погибшие среди украинских военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, «Чернигов – удары по... казарме. Есть много погибших ВСУ». Конкретные цифры по потерям не приводятся.

    Кроме того, в Днепропетровской области в ночь на 6 ноября был поражен склад с боекомплектами ВСУ во время погрузки и распределения военной техники.

    Лебедев рассказал, что детонация продлилась долго, а сам удар пришелся на ночное время, когда осуществлялась загрузка вагонов с техникой. По его данным, среди пораженных объектов есть и вагоны с украинскими военными, что подтверждается большим числом машин скорой помощи на месте происшествия.

    Координатор отмечает, что в результате ударов были уничтожены также тепловозы и электровозы ВСУ.

    Также Лебедев добавил, что еще один удар был нанесен по крупному скоплению войск в Петропавловке, где, по информации местных жителей, украинская сторона формировала резерв.

    Ранее представители подполья сообщили о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром.

    Подполье также заявляло о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом.

    В Павлограде были поражены объекты логистики и энергетики ВСУ.

    6 ноября 2025, 01:41 • Новости дня
    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов

    Захарова заявила о приближении освобождения Украины от «нацистских временщиков»

    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев вновь оккупирован, но день освобождения Украины от «нацистских временщиков» приближается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в 82-ю годовщину деоккупации Киева.

    «Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    По словам Захаровой, Украина утратила суверенитет, а киевский режим под лозунгами декоммунизации и деколонизации официально закрепил курс на искажение исторических фактов, дерусификацию и уничтожение всего, что связано с Россией, Советским Союзом и общим прошлым.

    «Все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал. Нет никаких сомнений в том, что близится день освобождения этого некогда процветавшего края от засилья нацистских временщиков, продолжающих опустошать его ради собственных корыстных целей», – подчеркнула Захарова.

    Она напомнила, что в 2023 году «современные бандеровцы» уничтожили установленную на обелиске города-героя Киева пятиконечную золотую звезду и был снесен памятник генералу-освободителю Николаю Ватутину на его могиле у входа в Мариинский парк столицы.

    Она отметила, что едва ли советские солдаты, павшие при освобождении Киева, могли бы представить, что их потомки на Украине будут осквернять память освободителей и чествовать нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 6 ноября, отмечают 82-ю годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков – столицу УССР советские войска освободили 6 ноября 1943 года.

    6 ноября 2025, 03:52 • Новости дня
    Командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели

    Командир штурмового отряда «Лаврик»: Купянск освободят в течение недели

    Командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские подразделения в течение ближайшей недели смогут добиться полного освобождения Купянска от украинских сил, заявил командир российского штурмового отряда с позывным «Лаврик».

    «Я командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, позывной «Лаврик». Мой отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. ... Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение у всех боевое, задачу выполним», – приводит слова военного РИА «Новости».

    По его словам, бойцы группировки российских войск «Запад» продолжили наступление и за последние сутки освободили 25 зданий на территории города. Российские войска продвигаются по правому берегу реки Оскол, а для полного освобождения Купянска осталось взять под контроль примерно 130 объектов.

    Украинская армия не прекращает попытки деблокировать населенный пункт и оказывает сопротивление, однако российские подразделения продолжают планомерное выполнение поставленных задач, сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о ходе боев за Купянск. Министерство заявило, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» в Купянске свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск. Депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Зеленского о ситуации в Купянске «гнилой неправдой».

    5 ноября 2025, 23:04 • Новости дня
    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска

    Tекст: Вера Басилая

    Железнодорожное сообщение со Славянском и Краматорском в подконтрольной Киеву части ДНР временно прервали по соображениям безопасности, сообщил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.

    Глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин сообщил о временной приостановке движения поездов краматорского направления до границ Харьковской области, передает ТАСС.

    «Тяжелое, но важное решение <…>, временно ограничиваем движение поездов краматорского направления до границ Харьковской области», – заявил Филашкин в своем телеграм-канале.

    Он отметил, что теперь между Краматорском, Славянском и временной конечной станцией организуют автобусные шаттлы.

    По его словам, запрет распространяется и на пригородные поезда. Филашкин подчеркнул, что данная мера необходима для обеспечения безопасности.

    Компания «Укрзализныця» также подтвердила, что конечными станциями этого направления теперь станут Гусаровка или Барвенково, находящиеся в Харьковской области.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что одесские партизаны сорвали железнодорожную поставку вооружения для ВСУ с территории Румынии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия может продвинуться к новым направлениям после Красноармейска.

    6 ноября 2025, 11:49 • Новости дня
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить Россию
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить Россию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные структуры обсуждают сценарии возможной диверсии на Запорожской АЭС с дальнейшим обвинением России и оперативным информационным сопровождением в европейских СМИ, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

    Европейские страны НАТО подталкивают киевские власти к поиску способов повлиять на ход конфликта на Украине, следует из сообщения на сайте СВР.

    По информации службы, в качестве самого эффективного инструмента обсуждается возможность совершения крупной диверсии с жертвами среди граждан Украины и Евросоюза по аналогии с авиакатастрофой МН17 в 2014 году.

    По данным СВР, специалисты британской аналитической организации Chatham House провели компьютерное моделирование последствий аварии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны реактора. Согласно этим расчетам, радиоактивное заражение охватит не только украинские регионы, контролируемые Киевом, но и приграничные районы ЕС. Авторы анализа в Chatham House отмечают сложность в том, чтобы «грамотно» возложить ответственность за потенциальную катастрофу на Россию, говорится в заявлении СВР.

    В этой связи аналитики Chatham House намерены заранее подготовить подробную аргументацию, чтобы убедить западную общественность в виновности России, вне зависимости от развития событий. Для этого будет обеспечено максимально активное освещение возможного инцидента в СМИ с целью создать однозначную поддержку Киева со стороны европейского общества, отметили в СВР.

    В СВР подчеркивают, что даже в вопросах ядерной безопасности западные политические элиты действуют по давно сформированным шаблонам, продолжая обвинять Россию и использовать любые средства информационного давления.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается крайне напряженной.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подчеркнула, что Киев пытается поэтапно вывести из строя критически важные системы безопасности ЗАЭС.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил о возможных тяжелых последствиях аварии на станции для Европы.

    6 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС

    Политолог Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС

    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС
    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Бельгии и некоторых стран ЕС по вопросу экспроприации замороженных российских активов показывает, что правовые меры на Западе еще работают. Евросоюзу придется взимать средства на помощь Украине из национальных бюджетов государств-членов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали, что в Еврокомиссии предусмотрели альтернативы «репарационному кредиту» Киеву.

    «Европейцам становится не по силам оказывать помощь Украине. Почти четыре года конфликта истощили возможности Европы: и финансовые, и военные. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне фактическим плательщиком остались в основном немцы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, Германия – невзирая на собственные внутренние социальные проблемы – готова и дальше «раскошеливаться», поскольку видит в этом «моральный долг». При этом европейские лидеры не интересуются мнением собственного населения по этим вопросам. В этой связи эксперт напомнил слова Анналены Бербок о том, что «ради солидарности с Украиной немецкий избиратель должен быть готовым отключить у себя зимой отопление».

    «Бельгия на время отстояла свое право не выдавать Киеву замороженные российские активы. Большинство стран ЕС боятся правовых последствий в случае столь грубой конфискации средств России. Это показывает, что правовые меры на Западе еще работают», – рассуждает политолог.

    «Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран-членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов – тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», – заключил Рар.

    Ранее в ЕС предложили две альтернативы «репарационному кредиту» Украине. Как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств–членов сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    Меры станут дополнением к «репарационному кредиту». Кредит в размере 140 млрд евро за счет заблокированных российских активов все еще остается более предпочтительным планом для ЕК, говорится в материале. При этом Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит правовые и финансовые риски. Ожидается, что Еврокомиссия и бельгийские чиновники проведут технические переговоры 7 ноября, уточнили источники Euractiv.

    Напомним, позиция Бельгии ранее помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение.

    На этом фоне в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. Как отмечало издание Politico, МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа». Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении финансовой устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис провел встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Он сообщил агентству Bloomberg, что Евросоюз должен предоставить значительные обязательства Украине для разблокировки свежих средств от Международного валютного фонда.

    Примечательно, что в это же время, согласно данным Национального банка Украины, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или 142 295 млрд долларов, передает ТАСС. По подсчетам агентства, госдолг в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной ВСУ (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), составляет 6 821 доллар – это рекордный показатель.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    6 ноября 2025, 08:05 • Новости дня
    ОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34

    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

    ОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшие истребители-бомбардировщики Су-34 пополнили парк российских Военно-космических сил, увеличив возможности выполнения задач на значительных расстояниях.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает Telegram-канал Ростеха.

    По информации корпорации, эти самолеты предназначены для поражения как наземных, так и воздушных целей, способны эффективно работать по инфраструктурным объектам противника и применять широкий спектр вооружений.

    В пресс-службе Ростеха сообщили: «Су-34 стал одним из символов ударной мощи российской фронтовой авиации. Этот самолет отличается надежностью, впечатляющей дальностью полета и универсальным спектром вооружения – от авиабомб до высокоточных ракет. В боевых условиях машина способна одновременно уничтожать воздушные цели и наносить выверенные удары по хорошо защищенным объектам инфраструктуры».

    Военные летчики отмечают высокую востребованность этих авиационных комплексов в зоне спецоперации. Су-34 зарекомендовал себя в войсках с наилучшей стороны благодаря множеству применяемых вооружений и возможности использования перспективных средств поражения.

    Инженеры ОАК продолжают совершенствовать авиационную технику с учетом опыта применения в реальных условиях, делая новые поставленные самолеты еще более функциональными и эффективными для будущих задач, отметили в корпорации.

    Напомним, месяц назад Объединенная авиастроительная корпорация недавно передала Министерству обороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    В 2025 году компания увеличит выпуск самолетов почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

    Между тем Министерство обороны показало работу Су-34 при нанесении ударов по военной инфраструктуре ВСУ.

    6 ноября 2025, 06:43 • Новости дня
    Еврокомиссия занялась поиском новых способов пополнения бюджета Украины

    Euractiv: ЕК рассматривает альтернативы «репарационному кредиту» Украине

    Еврокомиссия занялась поиском новых способов пополнения бюджета Украины
    @ Christophe Gateau/dpa/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия обсуждает варианты пополнения украинского бюджета за счет средств из совместного долга и грантов государств-членов Евросоюза как альтернатив «репарационному кредиту», пишет Euractiv.

    По данным Euractiv, суть соответствующих предложений изложат в специальном документе, который планируется направить для ознакомления в страны Евросоюза в течение ближайших недель, передает РБК.

    Эти меры станут дополнением к инициативе, получившей наименование «репарационный кредит» и считающейся приоритетной для Еврокомиссии, хотя Бельгия не стала поддерживать «репарационный кредит».

    Ожидается, что очередная встреча глав государств ЕС по данному вопросу пройдет в Брюсселе 18–19 декабря. До этого, 7 ноября, представители Еврокомиссии и бельгийские чиновники проведут технические консультации по «репарационному кредиту».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС отложил до декабря обсуждение вопроса об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Бельгия блокировала процесс выделения средств, предложенных для беспроцентного кредита Киеву. Брюссель настаивает на том, что выдача «репарационного кредита» должна стать сферой ответственности всех членов ЕС.

    6 ноября 2025, 09:01 • Новости дня
    Агенты СБУ собирались посещать суд по делу об убийстве генерала Кириллова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Агенты украинской службы безопасности (СБУ) намеревались использовать заседания суда по делу гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова для сбора данных, необходимых для подготовки новых преступлений.

    МВД России уведомило Второй западный окружной военный суд о планах агентов СБУ посетить процесс по делу об убийстве Кириллова, передает ТАСС.

    СБУ планировали собирать в ходе заседаний важную информацию, распространять полученные сведения на подконтрольных ресурсах и призывать к преступлениям в отношении участников процесса.

    Кроме того, собранную информацию предполагалось использовать ее для организации новых терактов.

    Напомним, Второй Западный окружной военный суд закрыл от прессы рассмотрение дела о теракте в отношении начальника генерала Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова.

    Отмечалось также, что по этому делу двое из четырех обвиняемых признали свою вину.

    6 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    Российские войска за сутки очистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске
    Российские войска за сутки очистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» за сутки освободили 64 здания в Красноармейске, при этом в плен сдались два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены 13 атак противника из Гришино с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.

    В Димитрове (ДНР) подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали наступательные действия в направлении микрорайона «Западный». От украинских боевиков освобождены 19 зданий.

    В течение прошедших суток в районе Красноармейска и Димитрова уничтожено более 220 украинских военнослужащих, пикап и шведский бронетранспортер Viking, перечислили в оборонном ведомстве.

    В целом группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Торецкого, Родинского, Доброполья, Котлино ДНР, Демурино и Вольного Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» за минувшие сутки потери противника составили свыше 480 военнослужащих, бронемашина и восемь автомобилей, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Генштаб ВСУ заявил о переброске элитных подразделений в район Красноармейска.

    Накануне появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском.

    Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах.

    6 ноября 2025, 04:31 • Новости дня
    Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область
    Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область
    @ Комитет здравоохранения Волгоградской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате массированной атаки украинских беспилотников погиб мирный житель, произошло возгорание на территории промзоны, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», – приводит Telegram-канал администрации региона слова Бочарова.

    Под удар попал 24-этажный жилой дом. При этом «в результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет».т Также повреждены несколько балконов и были выбиты стекла в соседних зданиях.

    Кроме того, в нескольких районах Волгограда повреждены дома и машины, произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные оперативно прибыли на место.

    Для жителей подготовлен пункт временного размещения в десятом Лицее Волгограда на случай необходимости эвакуации во время работы саперов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Волгограда. В регионе на днях произошло возгорание на электроподстанции из-за падения обломков дрона.

    6 ноября 2025, 08:38 • Новости дня
    Анджелине Джоли предложили приехать к детям Донбасса и Новороссии
    Анджелине Джоли предложили приехать к детям Донбасса и Новороссии
    @ Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Голливудской актрисе Анджелине Джоли предложили посетить Донбасс, Новороссию и приграничные регионы России после ее поездки с гуманитарной миссией в Херсон.

    Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич предложил голливудской актрисе Анджелине Джоли приехать в новые регионы России после ее визита в расположенный под контролем ВСУ Херсон с гуманитарной миссией, передает РИА «Новости».

    Кастюкевич подчеркнул: «Если бы Анджелине Джоли было интересно, как на самом деле все обстоит, она приехала к детям Донбасса и Новороссии куда раньше, чем теперь. Году этак в 2014 или 2022, посмотрела в глаза людям, которых объявили сепаратистами только за то, что они хотели быть русскими. Пообщалась бы с матерями детей, которых расстреляли украинские военные под Мариуполем».

    Также сенатор выразил мнение, что Джоли следовало бы посетить Белгородскую и Курскую области, где она могла бы увидеть последствия обстрелов гражданских объектов. По мнению Кастюкевича, западные пропагандисты не пустят ее в Россию из страха, что она увидит здесь то, что, по его словам, пытаются скрыть от западной и американской аудитории.

    Кастюкевич заключил, что власти России не станут платить за такой визит, а сама правда в итоге всегда становится явной.

    Напомним, в октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анджелина Джоли накануне приехала в Херсон, который находится под контролем Киева. При этом один из ее охранников оказался в ТЦК.

    Власти на Украине позднее опровергли информацию об освобождении этого охранника.

    6 ноября 2025, 06:34 • Новости дня
    Каждый украинец задолжал почти 7 тыс. долларов
    Каждый украинец задолжал почти 7 тыс. долларов
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На каждого жителя на Украине сегодня приходится более 6800 долларов государственного долга, причем более 70% этой суммы составляет внешний долг, свидетельствуют подсчеты.

    Как свидетельствуют подсчеты, опубликованные ТАСС, государственный долг Украины на одного человека достиг рекордной суммы – 6821 доллара.

    Согласно сведениям Национального банка Украины, общий долг страны составляет 191 млрд долларов, из которых 74,5% приходятся на внешний долг, то есть 142,295 млрд долларов.

    Для жителей Украины, проживающих на территории, контролируемой Киевом (около 28 млн человек по оценке Института демографии и социальных исследований), расчет внешнего долга на одного составляет 5081 доллар, а внутренний долг – 1740 долларов. В совокупности эта сумма почти дотягивает до семи тысяч на каждого. «Многие из уехавших не хотят возвращаться на Украину и не связывают с ней свою судьбу», – отметили эксперты института.

    Если же учитывать 4,5 млн граждан, временно находящихся на территории стран Евросоюза, то внешний долг на человека снизится до 4378 долларов, а внутренний – до 1498 долларов. Тем не менее, долговая нагрузка остается чрезвычайно высокой.

    В Киеве ранее отмечали, что для полного погашения имеющейся задолженности может потребоваться около 35 лет. Кроме того, если боевые действия продолжатся, в 2026 году долг вполне может вырасти еще на 60–70 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Украине предстоят непростые решения в условиях войны. Киев находится в ситуации нехватки средств для продолжения боевых действий. Украине потребовалось 7,2 млрд долларов на военные нужды до конца текущего года.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации