Daily Mail: Украинские беженцы в Шотландии могут оказаться на улице
Беженцы с Украины в Шотландии могут оказаться на улице, поскольку лейбористская администрация прекратила ежемесячные «благодарственные» выплаты приютившим их владельцам жилья, пишет Daily Mail.
Как пишет Daily Mail, лейбористская администрация прекращает ежемесячные выплаты владельцам жилья в размере 350 фунтов (около 36 тыс. рублей), передает РИА «Новости».
В результате «беженцы могут оказаться на улице». Издание отмечает, что на данный момент в Шотландии могут проживать около 28 тыс. украинских беженцев. «Многие хозяева домов попросят своих восточноевропейских гостей уйти», – пишет Daily Mail.
Власти опасаются, что отмена выплат приведет к волне требований об оказании помощи по бездомности, а система социальной поддержки уже и так испытывает серьезное давление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году власти Шотландии приняли решение не продлевать финансирование краткосрочного жилья для украинских беженцев.