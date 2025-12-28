Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.6 комментариев
Молдавия уведомила Россию о денонсации соглашения по Русскому дому
Власти Молдавии уведомили Россию о денонсации межправительственного соглашения, которое являлось правовой основой для функционирования Русского дома.
Власти Молдавии официально уведомили Россию о прекращении действия межправительственного соглашения, по которому в Кишиневе работал Русский дом – Российский центр науки и культуры, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой.
«Российская сторона уже уведомлена, и летом, скорее всего, в конце июня – начале июля, когда истекает срок действия положений текущего соглашения, оно не будет продлено, что будет означать завершение юридического действия документа. После истечения этого срока центр больше не будет иметь законных оснований для деятельности в Республике Молдова», – заявил Попшой.
Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что решение принято в рамках международного права, и Россия должна следовать этим положениям. После завершения действия соглашения Российский центр потеряет легальные основания для своей деятельности на территории Молдавии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду утвердила прекращение деятельности Русского дома в Кишиневе. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что закрытие Русского дома связано с денонсацией межправительственного соглашения, на основании которого он работал в столице Молдавии.