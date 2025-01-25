Российские власти обратились за помощью в задержании актера Смольянинова

Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен

Военкор Коц: Подразделения ВСУ в Великой Новоселке отрезаны от путей снабжения

Tекст: Анастасия Куликова

«ВС России ведут штурм Великой Новоселки. Предварительно противнику была дана возможность сдаться в плен: российская сторона распространила информацию о маршрутах, по которым бойцы ВСУ могут выйти на наши позиции с разряженным оружием. Однако этим воспользовались лишь единицы. В результате военные 110-й бригады, находящиеся в южной части поселка, оказались фактически отрезаны от основных сил», – рассказал военкор Александр Коц.

Судить о численности группировки ВСУ, оказавшейся в окружении, сложно. Собеседник напомнил, что интернет-ресурсы называют цифры до полутора тысяч. По его оценкам, речь идет о меньшем количестве украинских военных. «Противостоять наступающим российским силам они не смогут. Воевать без логистики и снабжения невозможно: подходят к концу и боеприпасы, и вода, и провизия, и топливо для генераторов», – акцентировал военкор.

«Кроме того, противник лишен возможности поддерживать обороняющиеся силы артиллерии. Поэтому этот гарнизон обречен», – констатирует Коц. Он отметил, что российские войска контролируют «большую часть правого берега населенного пункта». Великая Новоселка находится в оперативном окружении, выти из него ВСУ не могут, подчеркнул собеседник.

«У украинских военных не осталось дорог – ни асфальтированных, ни грунтовых, которые ввели бы в тыл. Северные пути простреливаются не то что из артиллерии, а из стрелкового оружия. Чтобы отделаться малой кровью, противнику следовало оставлять позиции еще позавчера», – рассуждает военкор.

Впрочем, как отмечает Коц, действия украинского командования, которое не позволяет уходить с позиций, понятны. «Киев исходит из политической конъюнктуры. Сейчас проходит экономический форум в Давосе. Сообщения о потере ключевого населенного пункта на Донецком направлении были бы для Зеленского совсем некстати», – пояснил он.

По прогнозам Коца, в ближайшее время стоит ожидать окончания зачистки Великой Новоселки. «Нам предстоит добить противника в северной части города – подавить огневые точки, штурмовать опорные и укрепленные пункты ВСУ», – считает собеседник. А после освобождения поселка для России откроется оперативный простор, благодаря которому можно будет «двигаться по тылам в сторону Запорожья, в обход Гуляйполя и Орехово», заключил Коц.

Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в настоящий момент 110-я механизированная бригада противника полностью заблокирована в южной части поселка. По словам источника, формирование не сможет выйти, если «не сложит оружие».

Ультиматум о необходимости сдачи в плен был выдвинут противнику еще в четверг. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что группировка ВСУ в этом районе фактически отрезана от снабжения. Он отмечал, что «сплошной обороны» украинской армии здесь уже не существует: сохранилось лишь очаговое сопротивление на севере населенного пункта.

Как пишет военный эксперт Юрий Подоляка, ВСУ проигнорировали возможность сдачи в плен. По его словам, российская армия уже начала штурм Великой Новоселки. «Бои и зачистка идут во всех частях поселка», – сообщает он.

При этом, по информации авторов отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», бойцы пятой танковой бригады уже водрузили флаг РФ в центре населенного пункта. Однако официального подтверждения этих данных в настоящий момент нет.

Напомним, штурм Великой Новоселки стал возможен благодаря целому ряду успехов российских войск на Донецком направлении. Так, в январе ВС РФ удалось освободить Нескучное и Времевку, что фактически создало для ВСУ ситуацию оперативного окружения, поскольку единственный оставшийся коридор через лесополосы на северо-западной окраине находился под огневым контролем, отмечал «Московский комсомолец».

Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение населенного пункта создаст новую конфигурацию фронта на крайне уязвимом для противника участке.