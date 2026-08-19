  • Новость часаЭксперт: Спецоперация НАБУ «Форрест Гамп» должна припугнуть Зеленского
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    @ IMAGO/Michael Gstettenbauer/Global Look Press

    19 августа 2026, 12:08 Мнение

    Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Остатки репутации Макрона уничтожили жара и гидроцикл
    Экс-министр обороны Украины Федоров заявил о кризисе власти и призвал к выборам
    Ростех передал армии новейшие «Панцири»
    На останках Дмитрия Донского обнаружили следы тяжелой раны

    Казалось бы, момент для разговора о возвращении западного бизнеса выбран максимально неудачно. Политический процесс украинского урегулирования забуксовал, а американский Сенат тем временем согласовал очередной пакет антироссийских санкций имени покойного Линдси Грэма*. Публичная риторика по обе стороны океана остается жесткой, и на этом фоне любые разговоры о восстановлении коммерческих связей выглядят как минимум преждевременными.

    Однако факты говорят об обратном. Пока политики соревнуются в жесткости формулировок, корпорации активизировали юридическую подготовку к возвращению на российский рынок. И этот процесс не останавливается ни на месяц.

    Вал новостей из Роспатента и залов судов по интеллектуальным правам не оставляет сомнений в серьезности намерений. Apple продлевает действие десяти товарных знаков, включая логотип и iCloud, до 2036 года. Toyota регистрирует знаки для моделей Hilux и Sequoia. Испанская Inditex, владелец Zara, оформляет новый товарный знак ZA, расширяя его действие на косметику, оптику и электронику. Louis Vuitton фиксирует за собой два новых обозначения. Google через патентные споры продавливает регистрацию своей модели искусственного интеллекта Gemini, преодолевая сопротивление конкурентов. Показательно, что российский суд встает на сторону американской корпорации.

    Coca-Cola, официально приостановившая деятельность в России, вынуждена отбиваться от иска об аннулировании четырех товарных знаков, включая зарегистрированный еще в 1927 году. Суд по интеллектуальным правам отказывает истцу в полном объеме. Аналогичная история с Burberry: британский модный дом защищает свой бренд от попытки прекратить правовую охрану, и суд квалифицирует действия заявителя как злоупотребление правом. Корпорации не просто сохраняют патенты – они тратят ресурсы на их активную защиту в чужой юрисдикции.

    Частично это объясняется борьбой с контрафактом. Пока знак жив, никто не может легально продавать подделку под раскрученным именем. Но судебные тяжбы выходят за рамки профилактики. Отстаивать бренд, зарегистрированный в СССР, в российском суде, когда корпоративная политика предписывает минимизировать контакты с Россией и российскими регуляторами – это решение, требующее одобрения на высшем уровне. Это уже не защита от пиратов, а удержание плацдарма.

    Ключевые заявления, прозвучавшие этим летом, подтверждают: подготовка перешла из технической плоскости в переговорную. В июне на полях ПМЭФ глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи прямо заявил, что многие американские компании рассматривают возможность возобновления работы и прорабатывают условия. По его словам, прямой ущерб американского бизнеса от санкций и контрмер составил около 100 млрд долларов, а совокупные потери приближаются к 300 млрд.

    А на днях советник президента Антон Кобяков сформулировал российскую позицию. Возвращение возможно, но на принципиально новых условиях. Никакой отверточной сборки. Только совместные предприятия с передачей технологий, концессионные соглашения, развитие капиталоемкой переработки и работа в режиме win-win. По сути, устами Кобякова проговариваются правила игры для бизнеса, которые ранее на политическом уровне продвигал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в контактах с переговорщиками Трампа – Уиткоффом и Кушнером. Если Дмитриев работает с американской стороной над общими контурами урегулирования, то Кобяков адресует сигнал непосредственно корпорациям: инновационная основа, приземление, рабочие места, технологическое сотрудничество.

    Совмещение этих двух треков – политического и делового – и дает объяснение происходящему. Западные компании готовятся к развороту, но не к мгновенному открытию шлюзов, а к моменту, когда политическое решение будет принято и скорость реакции станет конкурентным преимуществом. Тот, кто сохранил права на бренды, поддерживал контакты через отраслевые ассоциации и не сжег мосты с локальными партнерами, сможет занять долю рынка быстрее конкурентов.

    Юридическая работа, которую мы наблюдаем – это инженерная подготовка к запуску. Нельзя открыть магазин, если товарный знак аннулирован или занят третьими лицами. Нельзя продавать программное обеспечение, если патент утрачен. Поэтому активность в Роспатенте – не сигнал о сиюминутном возвращении, а создание фундамента для быстрого входа, как только будет сделана отмашка.

    Показательно, что бизнес действует автономно от публичной политической повестки. Пока американский Сенат согласовывает новые ограничения против России, корпорации без лишней помпы продлевают патенты и судятся за бренды. Это прагматичный, безэмоциональный расчет. Компании не могут ждать, пока политики договорятся. Они обязаны быть готовыми к любому сценарию. И если есть хотя бы теоретическая вероятность урегулирования (а она, судя по сохранению переговорного трека, остается), то инвестиции в юридическую защиту российского рынка – рациональная ставка.

    За валом новостей о регистрациях и судах стоит не ностальгия по российскому потребителю. Это холодный расчет на то, что видимый тупик в переговорном процессе – временное явление. Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    Другие материалы автора

    * Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

    Главное
    Россия вернула 103 военных из украинского плена
    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну
    Эсминец США сломался в Тихом океане
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Ракета SpaceX проделала 18-метровый кратер на Луне
    Убитая медведем на Алтае туристка работала в МЧС
    Назван самый сложный школьный предмет для младших классов

    Украинское зерно достанется грызунам и воронам

    Украинские аграрии оказались в ловушке. Черноморский коридор закрыт для экспорта зерновых, а Восточная Европа не хочет пускать украинское зерно даже транзитом. Хранить внутри страны миллионы тонн нет возможности, а через месяц еще пойдет урожай кукурузы. Куда это все девать? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Украина обрели разные символы духа

    Во вторник в Москве патриарх Кирилл провел молебен в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского. Останки святого были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. В тот же день в Киеве состоялась церемония перезахоронения главы ОУН Евгения Коновальца, которую эксперты сравнили с магическими ритуалами Третьего рейха. По их мнению, сейчас, когда Украина поклоняется костям нацистов, Россия получает поддержку от истинных святых. Подробности

    Перейти в раздел

    Остатки репутации Макрона уничтожили жара и гидроцикл

    Одним из последствий рекордной жары, мучающей Францию, стало обострение социальных противоречий. Пока одни граждане гибнут от тепловых ударов и пожаров, другие демонстрируют, что их проблемы простого народа не касаются. Но поведение президента Эммануэля Макрона вообще никого не оставило равнодушным. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

      Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

      0 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Лучше бы ГКЧП победил

      СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

      17 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Как человечество победит смерть

      Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

      26 комментариев
    Перейти в раздел

    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

    • Учусь играть на протезе в хоккей и баскетбол

      Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Сергей Норманов рассказал о том, как построил свою жизнь в России после эмиграции из Эстонии и участия в боях.

    • Японцы удивили даже Лаврова

      Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации