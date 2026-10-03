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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    3 октября 2026, 14:53 • Новости дня

    В Госдуме предложили меры защиты туристов от медведей

    Госдума предложила установить медведезащитные контейнеры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комитета Госдумы по туризму Тимур Каноков предложил установить специальные контейнеры для мусора на туристических маршрутах для защиты от медведей.

    Проблема выхода диких животных к населенным пунктам требует комплексного решения, передает РИА «Новости». «Ситуация с участившимися выходами медведей к населенным пунктам и на туристические маршруты требует системного подхода. Целесообразно проработать с регионами и Росприроднадзором вопрос об обязательной установке медведезащитных контейнеров – с крышками, запирающимися механизмами – на всех стоянках и в местах массового отдыха в зонах обитания хищника», – заявил Каноков.

    Политик считает необходимым ужесточить правила вывоза мусора с мест стоянок туристов, особенно по вечерам, когда хищники проявляют максимальную активность. Кроме того, депутат предложил разработать единый свод правил для путешественников в местах обитания зверей. В нем должны быть прописаны четкие запреты на оставление еды, приближение к животным и попытки их накормить ради фотографий.

    Каноков подчеркнул важность доступности этих инструкций в цифровом виде при регистрации маршрутов и покупке путевок. Туроператорам и гидам следует немедленно сообщать о встречах со зверями и останавливать движение групп. С весны в России зафиксировано как минимум 22 случая гибели людей от нападений медведей, наибольшее число жертв – семь человек – отмечено в Красноярском крае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России готовит меры из-за участившихся нападений медведей на людей.

    Министерство природных ресурсов предложило установить базовые нормативы численности этих животных для каждой территории страны.

    За минувший месяц жертвами агрессивных хищников в сибирских регионах стали пять человек.

    30 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года достигнет 29 тыс. 904 рублей. Такие параметры предусмотрены проектом трехлетнего бюджета Социального фонда России, который направлен в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

    Страховые пенсии планируется повысить в 2027 году в два этапа, сообщается на сайте правительства России.

    С 1 февраля их проиндексируют на 6,8%, по уровню инфляции за 2026 год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3%.

    Проект бюджета фонда также предусматривает индексацию пособий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин призвал Госдуму девятого созыва исключить популизм при работе над бюджетом и полностью сосредоточиться на решении задач развития. В среду Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом федеральном бюджете. В среду Социальный фонд России раскрыл средний размер пенсий в новых регионах.

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    1 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Госдума нового созыва приняла первый закон

    Госдума нового созыва приняла первый закон о сотрудничестве с Белоруссией

    Госдума нового созыва приняла первый закон
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов с первым принятым в новом созыве законом, которым стала ратификация соглашения с Белоруссией.

    Парламентарии одобрили документ, который дает возможность белорусским государственным органам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в России денежных средств, пишет РИА «Новости».

    Спикер обратился к коллегам со словами поздравления по поводу принятия первого в новой сессии федерального закона. Он подчеркнул, что ратификация позволяет развивать взаимодействие со стратегическим партнером и членом Союзного государства.

    Председатель палаты парламента добавил, что в новом составе работают 184 депутата, избранных впервые. Он рассказал им о процедуре голосования за ратификацию и принятия законов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вячеслав Володин был переизбран председателем Госдумы. Он сообщил о масштабном обновлении состава нижней палаты парламента.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    30 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесён в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства России.

    Распоряжение о направлении документа в парламент подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Вместе с основным законом представлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие документы, определяющие параметры государственных финансов, сообщается на сайте кабмина.

    В основу трёхлетнего бюджета заложен базовый прогноз социально-экономического развития, согласно которому в 2027 году экономика России вырастет на 1,4%, а к 2029 году темпы роста ускорятся до 2,4%. Ключевыми приоритетами названы выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.

    В 2027 году расходы федерального бюджета запланированы в объёме 48,8 трлн рублей при доходах 43,3 трлн рублей. В 2028 году расходы составят 50,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн рублей, в 2029 году – 53,9 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.

    «Проект бюджета сбалансирован, что является важным условием для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции. С учётом приоритетных задач в нём полностью учтены необходимые объёмы финансирования социально значимых направлений», – говорится в сообщении.

    Расходы на здравоохранение по сравнению с 2026 годом увеличены, только в 2027 году на отрасль направят более 7 трлн рублей, из них 1,8 трлн рублей – из федерального бюджета и 5,2 трлн рублей – из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. «Детский бюджет» на три года составит более 10 трлн рублей. Будет продолжена выплата единого пособия и материнского капитала с индексацией по фактической инфляции, а также ежегодная налоговая семейная выплата гражданам с двумя и более детьми.

    На развитие системы образования и её инфраструктуры предусмотрено более 100 млрд рублей, включая строительство 150 новых школ к 2030 году, 201,4 млрд рублей на капремонт общеобразовательных учреждений и около 73,4 млрд рублей на ремонт и строительство детских садов.

    В трёхлетнем бюджете Социального фонда России заложена индексация пенсий и пособий: в 2027 году страховые пенсии повысятся с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно вырастет на 3,3%, средняя пенсия по старости к концу года достигнет 29904 рублей.

    В 2027 году вырастут максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, всего на эти цели планируется направить 1,6 трлн рублей.

    На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено 561 млрд рублей, в том числе на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и лекарственное обеспечение. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% – до 20227 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8% – до 28935 рублей.

    На национальные проекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах направят 6,4 трлн рублей. Приоритетное финансирование продолжит получать нацпроект «Станки» – 135 млрд рублей на три года, что на 27% выше уровня бюджета 2026–2028 годов. На НИОКР, создание и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники предусмотрено 520 млрд рублей.

    Финансирование дорожного хозяйства в ближайшие три года превысит 4,4 трлн рублей, 65 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта, в том числе наземного электротранспорта. Заложены средства на проекты «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Ликвидация аварийного жилищного фонда», «Развитие опорной сети аэродромов». Всего на мероприятия национальных проектов зарезервировано около 19 трлн рублей.

    Поддержка регионального развития будет обеспечиваться за счёт казначейских инфраструктурных кредитов в объёме 150 млрд рублей ежегодно, индивидуальных программ для регионов с низким уровнем социально-экономического развития и реализации мастер-планов 200 крупных и малых городов и агломераций.

    В 2027 году регионы со сложной бюджетной ситуацией дополнительно получат 100 млрд рублей дотаций на сбалансированность. По поручению президента правительство перенесёт сроки погашения бюджетных кредитов регионов за пределы 2030 года, что позволит высвободить около 300 млрд рублей для развития экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре кабинет министров России утвердил проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с приоритетом социальных обязательств, обороны и поддержки участников спецоперации.

    Мишустин на заседании кабмина заявил о завершении подготовки проекта бюджета на 2027–2029 годы и планах направить его в Госдуму в установленный срок. Ранее он озвучил параметры федерального бюджета.

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    1 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми

    Крашенинников анонсировал внесение в Госдуму закона о взаимодействии ИИ с людьми

    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Государственную думу до конца текущего года планируют внести законопроект, который будет регулировать взаимодействие искусственного интеллекта с естественным, сообщил председатель комитета парламента по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников.

    В Госдуму до конца года внесут закон о взаимодействии ИИ с людьми, сообщил Крашенинников «Интерфаксу». «У нас есть, на наш взгляд, важный законопроект по поводу взаимодействия искусственного и естественного интеллекта. Мы его готовим и, возможно, до конца года внесем», – заявил парламентарий.

    По словам депутата, сейчас естественный интеллект подчиняется Гражданскому кодексу, а нейросети – новому закону об ИИ. Однако правовой связи между этими документами пока не существует.

    Разрабатываемый документ призван защитить авторов от неправомерного использования их произведений. Если нейросеть сгенерирует продукт на основе чужого текста, картины или музыки, за создателем исходного материала сохранятся все авторские права. Кроме того, инициатива предусматривает введение ответственности за ущерб, причиненный действиями искусственного интеллекта, подчеркнул Крашенинников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума приняла базовый закон о регулировании сферы искусственного интеллекта.

    Накануне парламентарии создали новый профильный комитет по цифровому развитию и нейросетям. Ранее Верховный суд решил обобщить судебную практику по вопросам защиты авторских прав при обучении алгоритмов.

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    30 сентября 2026, 23:05 • Новости дня
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы нового созыва заявил о важности опоры страны на собственные силы. Такой опыт есть у ветеранов СВО, которые стали в нынешнем парламенте крупнейшей профессиональной группой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва, которое прошло в четвертую годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    «Владимир Путин фактически установил рамки будущей работы Госдумы нового созыва. Парламент должен работать в первую очередь над обеспечением социальных гарантий населения, над созданием новых возможностей для граждан. Деятельность эта будет вестись последовательно, без уклона в популизм», – сказал политолог Павел Данилин.

    Он подчеркнул: президент не ждет от Госдумы каких-либо новых запретительных инициатив. «Ставка делается на созидательное начало законотворчества. И в этом плане особенно символично, что первое заседание состоялось именно 30 сентября – в день воссоединения России с ее историческими территориями», – продолжил он.

    «Полагаю, это был осознанный выбор даты. На фоне бесконечных угроз со стороны Запада, попыток срыва выборов атаками ВСУ, Путин встретился с депутатами в качестве лидера борьбы русских людей за свободу и справедливость. Таким образом была подчеркнута и роль Думы, которая также должна сыграть значимую роль в этом историческом процессе», – отмечает собеседник.

    Данилин также обратил внимание то, что в Госдуме теперь присутствуют ветераны СВО, способные привнести в ее жизнь «основы фронтового братства». «В настоящий момент именно бойцы спецоперации составляют десятую часть от всех депутатов. Это самая большая профессиональная группа в Думе. Их навыки и опыт послужат основой для разработки законов по интеграции новых регионов и поддержке солдат в адаптации к мирной жизни», – указывает эксперт.

    Что особенно важно – ветераны знают, как важно сохранять стойкость. «И в этом плане символичны слова главы государства о важности опоры на собственные силы. Наш противник, Украина, сегодня униженно клянчит деньги у Запада. Мы же уверенно смотрим в будущее, понимая, что куем его самостоятельно», – заключил Данилин.

    В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

    Особое внимание президент уделил закону о бюджете. «Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу исключить вас любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», – подчеркнул Путин.

    По его словам, российское законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать таланты, инициативу, творческую энергию нашего народа. «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – пояснил Путин.

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    1 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам

    Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, увеличивающий размер страхового возмещения по депозитам сроком более трех лет до 2 млн рублей.

    Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект о повышении лимита страхования долгосрочных вкладов, пишет РИА «Новости». Инициатива призвана повысить привлекательность таких депозитов для граждан.

    Документ предполагает увеличение размера возмещения по счетам на срок более трех лет с 1,4 млн до 2 млн рублей. Аналогичный лимит устанавливается для вкладов от одного года до трех лет, оформленных безотзывными сертификатами.

    Законопроект также предусматривает трехкратное повышение страхового возмещения по счетам эскроу – до 30 млн рублей. Кроме того, вводятся дифференцированные базовые ставки взносов банков в фонд обязательного страхования. Для долгосрочных вкладов они не превысят 0,125%, для счетов эскроу – 0,05%, а для депозитов в иностранной валюте составят 0,375%.

    «По долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам ставка снижается более чем в два раза. По валютным вкладам – повышается примерно вдвое. Это осознанное решение: оно должно снизить мотивацию банков привлекать вклады в иностранной валюте и предотвратить валютизацию сбережений», – пояснил депутат Госдумы Игорь Игошин. Он добавил, что экономика получит дополнительные длинные деньги для инвестиций.

    Заместитель министра финансов России Иван Чебесков отметил, что повышение лимита страховки для всех вкладчиков пока не планируется. По его словам, банковская система стабильна, поэтому меры поддержки должны быть точечными. Чебесков подчеркнул, что средств фонда АСВ для страхования вкладов в настоящее время предостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал рост гарантированных выплат по долгосрочным депозитам до 2 млн рублей.

    В конце прошлого года Минфин подготовил законопроект о повышении страхового возмещения.

    Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с инициативой об увеличении лимита для рублевых вкладов.

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    30 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    Политолог Ухов: Путин мотивировал депутатов Госдумы работать на развитие страны
    Политолог Ухов: Путин мотивировал депутатов Госдумы работать на развитие страны
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новая Госдума должна сосредоточиться на укреплении социальных гарантий гражданам и развитии страны, а не на популистских запретах – именно на такую работу депутатов настроил Владимир Путин, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. В среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к депутатам на первом заседании Госдумы девятого созыва.

    «Владимир Путин неслучайно мотивирует депутатов нового созыва в первую очередь работать над социальными гарантиями и созданием новых возможностей в стране. Президент четко обозначил: государство держит курс на развитие и совершенствование. И помешать этому не могут ни боевые действия, ни многочисленные западные санкции», – сказал политолог Илья Ухов.

    Эксперт отмечает: с начала СВО в России неустанно происходит индексация пособий, вкладываются колоссальные средства в инфраструктуру. «Конечно, столь масштабная деятельность должна включать и активную работу законотворцев, которым еще предстоит принять бюджет. И здесь особенно важно, что все партии Госдумы согласны с обозначенным президентом курсом на развитие», – акцентирует собеседник.

    «Также значимо, что Путин настраивает депутатов на конструктивную деятельность. Популистские запреты – это не то, что граждане ждут от своих избранников. Люди надеются на осуществление чаяний и нужд. Они хотят видеть, как в лучшую сторону меняются их родные регионы. В этом направлении, по наставлению главы государства, Дума и будет двигаться», – продолжает он.

    При этом президент отдельно подчеркивает важность опоры исключительно на собственные силы. «Это вопрос национальной гордости – Россия не та страна, которая будет «жить с протянутой рукой». Путин задал рамку для деятельности Думы IX созыва: необходимо осмыслять собственные возможности, реализовывать их с помощью имеющихся у нас ресурсов», – уточняет эксперт.

    Политолог также обращает внимание на особый символизм даты первого заседания Госдумы – 30 сентября отмечается день воссоединения страны с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. По его мнению, это одно из важнейших событий современной российской истории. Кроме того, текущий созыв станет первым, в котором присутствуют представители этих регионов.

    «Собственно, Владимир Путин, будучи лидером борьбы русского народа за единство и свободу, еще раз подчеркнул особый характер текущего периода. Отрадно, что теперь в парламенте имеются ветераны СВО – люди, которые одним своим присутствием отражают готовность Думы работать над восстановлением новых территорий», – добавляет он.

    «Эти люди наверняка привнесут основы «фронтового братства» в деятельность законотворцев. Все они – настоящие патриоты, доказавшие не словом, а делом преданность стране. Работа предстоит серьезная: именно они будут разрабатывать меры по возвращению солдат в мирную жизнь, по формированию особых льгот для них и их семей», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, у бойцов особое отношение к освобожденным регионам, которое станет залогом бережного отношения парламентариев к деятельности по их дальнейшему развитию. «Ветераны также усилят престиж парламента в глазах граждан. Раньше людей нередко смущало присутствие в Думе актеров, певцов. Теперь же они будут видеть достойных людей в военной форме с орденами на груди. Это внушает гордость за страну автоматически», – заключил Ухов.

    В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». «Люди голосовали за свою страну, за Россию, показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Именно в этом заключается общая программа, программная база и прямое обязательство партий, представленных в Государственной думе», – подчеркнул президент.

    Глава государства напомнил, что по итогам прошедших выборов состав Госдумы обновился почти наполовину. «Это обеспечит и качественное развитие нашего парламентаризма, и преемственность в законодательной работе», – считает Путин. По его словам, широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны специальной военной операции – люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. «Я их вижу в этом зале. Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус», – сказал российский лидер.

    Глава государства отметил также, что заседание проходит в особенный день: ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России.

    «Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны с Днем воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость», – сказал Путин.

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    30 сентября 2026, 19:07 • Новости дня
    Герой России Цыдыпов: Выступление президента в Госдуме стало вдохновляющим обращением ко всей России

    Выступление Владимира Путина на первом заседании Государственной думы нового созыва стало вдохновляющим обращением ко всей России, заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы, выпускник первого потока программы «Время героев» Балдан Цыдыпов.

    По словам Цыдыпова, президент подчеркнул, что решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при консолидированной поддержке всех парламентских партий. Депутат отметил значение совместной работы для решения стоящих перед депутатами задач.

    «Опыт совместной работы и взаимовыручки, полученный в ходе обучения на программе «Время героев», становится серьезным ресурсом и в работе Государственной Думы», – заявил он.

    Особую роль эти навыки, по мнению депутата, играют при рассмотрении региональных задач. «Умение слушать друг друга, находить решения сообща и не оставлять сложные вопросы без внимания – эти качества особенно важны, когда речь идет о проблемах регионов», – подчеркнул Цыдыпов.

    Он добавил, что объединение усилий депутатов позволяет быстрее и эффективнее решать задачи, поставленные главой государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду депутаты встретили аплодисментами слова президента Владимира Путина о героях спецоперации на Украине. Глава государства назвал долгом каждого депутата Госдумы держать связь с избирателями. Российский лидер также определил главную задачу Госдумы девятого созыва.

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    30 сентября 2026, 20:47 • Новости дня
    Эксперт: Госдума и президент показали значимость возвращения исторических территорий

    Политконсультант Корякин объяснил символизм даты начала работы новой Госдумы

    Эксперт: Госдума и президент показали значимость возвращения исторических территорий
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Поздравление Владимира Путина с Днем воссоединения с Россией исторических регионов придало первому заседанию Госдумы нового созыва особый смысл, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии». В среду президент России Владимир Путин на первом заседании Госдумы девятого созыва выступил с обращением к депутатам.

    «То, что первое заседание Госдумы состоялось в День воссоединения с историческими территориями – не просто совпадение, а глубоко символический акт», – считает политконсультант Станислав Корякин, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    По его мнению, главным историческим моментом в обращении Владимира Путина к депутатам новой Госдумы стало именно поздравление с новым праздником – Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Госдума и президент показывают миру и гражданам страны значимость этой даты для всего государства. Само по себе воссоединение с этими территориями является значимой целью и СВО, и общегосударственной политики. И то, что эти регионы вошли в состав Российской Федерации, конечно, является одним из результатов той деятельности, которую ведет глава государства», – подчеркнул аналитик.

    Еще одним значимым моментом в работе Госдумы нового созыва стало появление среди депутатов большого числа ветеранов и участников СВО, которые «своими руками, ногами, личным участием обеспечивали защиту и присоединение исторических регионов». «Произошло серьезное обновление. Это важный фактор обеспечения патриотической повестки и интересов развития. Эти люди не просто представляют участников СВО, многие из них еще являются выпускниками президентской кадровой программы «Время Героев», которая предполагает серьезную подготовку в части стратегии страны, текущей повестки и понимания общемирового контекста», – напомнил Корякин.

    «Они высокомотивированы и являются лучшими из лучших в этой когорте активных и ценностно-ориентированных людей с боевым опытом, поэтому президент верит в них», – добавил эксперт.

    Он отдельно обратил внимание на слова главы государства, обращенные депутатам, что Россия никогда не будет унижаться или просить. «Помимо посыла о национальной гордости, в этих словах речь идет и о вполне осязаемом импортозамещении, – считает Корякин. – Это переход на российские ИТ-платформы, выпуск продукции не только под своими брендами, но и на собственном технологическом заделе. Это видно в авиационной промышленности, в микроэлектронике и других направлениях. Это все то, что относится к технологическому и экономическому суверенитету».

    По его мнению, в целом перед Госдумой нового созыва стоят две глобальные задачи: еще большая консолидация общества в условиях внешнего давления  и дальнейшее устойчивое развитие экономики.

    При этом эксперт считает, что новый состав Госдумы демонстрирует, что в единстве и консолидации могут присутствовать разные мнения и позиции. Однако при этом сохраняется единогласие относительно курса президента и страны. «Сегодня мы говорим о своеобразном договоре – граждане поддерживают государство, а государство заботится и помогает гражданам. И в этом смысле огромную роль играет взаимное доверие», – резюмировал Корякин.

    В среду президент России Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства заявил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов».

    Глава государства отметил, что состав Госдумы обновился почти наполовину и это позволит обеспечить «качественное развитие нашего парламентаризма и преемственность в законодательной работе».

    По его словам, широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны СВО – люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. «Я их вижу в этом зале. Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус», – сказал российский лидер.

    Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – верный, основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

    Глава государства отметил также, что заседание проходит в особенный день: ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России.

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    1 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Орешкин констатировал абсолютную финансовую устойчивость России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин констатировал абсолютную финансово-экономическую устойчивость страны на фоне внесения нового бюджета в Госдуму.

    «У России абсолютно устойчивое финансово-экономическое состояние», – подчеркнул замглавы администрации президента, передает РИА «Новости». Он отметил, что проект нового государственного бюджета, внесенный в Госдуму, подтверждает наличие у правительства сбалансированной модели развития.

    Власти располагают ресурсами, которые можно задействовать при возникновении дополнительных потребностей, пояснил Орешкин. По его словам, проводимая финансовая политика демонстрирует высокую степень надежности.

    Кроме того, Центральный банк реализует взвешенную денежно-кредитную политику. Эти меры направлены на поддержание стабильной динамики инфляции и обеспечение финансовой устойчивости страны, заключил спикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин констатировал уверенное состояние отечественной финансовой системы.

    Летом заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин предупредил об опасности хранения государственных резервов в западных валютах.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал макроэкономическую обстановку в стране стабильной.

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    2 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    Эксперты пристыдили паникеров и распространителей фейков о мобилизации  
    Эксперты пристыдили паникеров и распространителей фейков о мобилизации  
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России были призваны напугать граждан перед выборами в Госдуму, однако эта информационная кампания не достигла цели, заявили газете ВЗГЛЯД политологи Илья Ухов и Алексей Ярошенко. Они призвали тех, кто поверил этим сообщениям, признать ошибку и внимательнее выбирать источники информации.

    «Если вспомнить и посмотреть на динамику публикаций, то мы видели уже и «40-дневное принуждение к миру», и грандиозные «контрнаступы», и то, что украинская и западная пропаганда активнее всего «разгоняла» – тезис о якобы неизбежной мобилизации в России. Тезис оказался полностью ложным, никакой в итоге мобилизации объявлено не было, но «пугалка» осталась и явно будет использована на очередном витке противостояния», – говорит Ухов.

    По его словам, цель этой провокации понятна – нужно было в преддверии выборов в Госдуму раскачать и «прогреть» российское общество, напугать его, создать атмосферу паники. «В итоге не получилось, сами цифры явки и результаты голосования за партию президента, беспрецедентно высокие за всю электоральную историю нашей страны, продемонстрировали как раз сплочение и консолидацию общества», – указал он.

    Эксперт призвал россиян сделать правильные выводы из ситуации: «Ну а тем, кто поддался на уловки противника и запаниковал, это хороший урок медиа-гигиены. Верить нужно только проверенным источникам и не давать врагу нужную ему эмоцию».

    Ярошенко также назвал распространение фейков о мобилизации примером информационно-психологической войны против России. По его оценке, необходимости в проведении мобилизации нет, поскольку люди добровольно поступают на контрактную службу.

    «Нас пытались запугать для того, чтобы расшатать внутреннюю обстановку в России, настроить граждан против государства, прекрасно понимая, что на поле боя Россию не победить. Наше общество адекватно отреагировало на фейки о мобилизации и не поддалось манипуляциям», – считает политолог.

    Он обратился к тем, кто все же попался на уловки противника: «Ну и где ваша мобилизация? Почему теперь честно не признаться, что, мол, был не прав, повелся на утку Зеленского? Молчат, потому что стыдно!».

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России подтвердили и за рубежом. Так, генерал, военный аналитик Оливье Кемпф в статье для Le Figaro указал: «Набор контрактников в России продолжается. Все указывает на то, что с комплектованием у российской армии нет проблем. Отсюда вторая гипотеза: России нет необходимости проводить мобилизацию», – отметил он.

    Напомним, перед выборами в Госдуму Владимир Зеленский неоднократно заявлял о предстоящей мобилизации в России, ссылаясь на сведения спецслужб. Однако эти высказывания не выдержали проверку временем: они оказались обычным информационным вбросом. Попытка манипулировать российским обществом провалилась, а выборы, на срыв которых и была направлена такая информкампания, отметились высоким уровнем явки – она оказалась рекордной и составила почти 60%.

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    1 октября 2026, 16:13 • Новости дня
    Госдума поздравила китайский народ с 77-летием образования КНР

    Володин и депутаты Госдумы поздравили народ Китая с 77-летием образования КНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты во время пленарного заседания парламента поздравили народ Китая с 77-летием образования республики.

    «Сегодня день образования Китайской Народной Республики. Это главный государственный праздник страны, 77 лет. В 1949 году было создано государство, наш стратегический партнер… Давайте наших коллег, товарищей из Китая, поздравим с этим днем», – отметил спикер нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    Володин напомнил о тяжелых испытаниях Китая, когда японские милитаристы за время оккупации уничтожили 35 млн жителей. Он подчеркнул, что именно в этой борьбе за освобождение страны сформировался современный Китай.

    «Сегодня мы с ним выстраиваем отношения на принципах дружбы, взаимного сотрудничества, взаимовыгодного сотрудничества. Невмешательства в дела суверенного государства. Это наши принципы», – резюмировал председатель Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования республики.

    Накануне посол России в Китае Игорь Моргулов записал праздничное видеообращение на китайском языке.

    Ранее Вячеслав Володин с официальным визитом прибыл в Пекин для участия в заседании межпарламентской комиссии.

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    1 октября 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин: Россияне выстраивались в очереди на выборах вопреки угрозам Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Россияне выстраивались в очереди, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму, несмотря на угрозы с украинской стороны, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Путин отметил, что Киев предлагал возобновить переговорный процесс, на что Москва ответила согласием при условии проведения переговоров после выборов в Госдуму, передает РИА «Новости».

    Однако Киев попытался сорвать избирательный процесс в России. По словам президента, украинская сторона целенаправленно наносила удары по домам членов избирательных комиссий, в результате чего погибли шесть человек.

    «Наши люди, несмотря на эти угрозы, в очереди выстраивались, чтобы принять участие в голосовании», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую в Запорожской области главу УИК Елену Астанину.

    В Центральной избирательной комиссии России почтили память членов участковых комиссий, погибших в результате целенаправленных атак ВСУ во время выборов депутатов Госдумы.

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    1 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    Госдума одобрила создание единого оператора транспортной безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единого оператора транспортной безопасности для критически важных объектов инфраструктуры.

    Парламентарии на пленарном заседании поддержали инициативу о закреплении правового статуса единого оператора для обеспечения транспортной безопасности, передает РИА «Новости». Речь идет об охране отдельных критически важных объектов инфраструктуры.

    Законопроект дополняет закон «О транспортной безопасности» новым пунктом, вводящим понятие «единый оператор». Это юридическое лицо, которое будет определяться нормативным актом Минтранса по согласованию с ФСБ и МВД России. Оператор будет отвечать за безопасность объектов, включенных в специальный перечень.

    Документ также вносит изменения в статью 12 закона. Она дополняется положениями об особенностях работы единого оператора и наделяет его правами и обязанностями субъектов транспортной инфраструктуры.

    В сопроводительных материалах указано, что цель проекта – совершенствование механизма защиты объектов от актов незаконного вмешательства. Создается централизованная система управления для охраны группы объектов, принадлежащих разным собственникам, но расположенных на одной территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Минтранс решил определить единого оператора безопасности для вокзалов и аэропортов.

    В августе Национальный антитеррористический комитет сообщил о предотвращении десятков терактов на транспортных предприятиях.

    Ранее президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности меры антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры.

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    1 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о раскрытии состава сигарет и вейпов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, обязывающий производителей раскрывать данные об опасных ингредиентах табачных изделий и вейпов.

    Инициатива направлена на рассекречивание информации о веществах, усиливающих зависимость и оказывающих токсичное воздействие, передает РИА «Новости». Документ был разработан правительством России в июле.

    Сейчас изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченными органами о составе продукции, однако часть сведений скрывается под видом коммерческой тайны и не публикуется в открытом доступе.

    Законопроект предлагает запретить относить к коммерческой тайне данные об ингредиентах, которые вызывают зависимость, обладают канцерогенными, мутагенными свойствами или приобретают их при нагревании или тлении. Авторы инициативы уверены, что новые правила улучшат демографическую и социально-экономическую ситуацию в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в России вступили в силу новые правила лицензирования табака и вейпов.

    Летом правительство предложило запретить табачным компаниям скрывать состав сигарет.

    В прошлом году Госдума одобрила запрет на продажу табака на остановках.

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