Суд в США арестовал россиянку за превышение срока визита

Суд в США арестовал россиянку Лебедеву за превышение срока визита

Tекст: Вера Басилая

Суд в США постановил, что для освобождения россиянки Ольги Лебедевой необходим залог в размере 90 тыс. долларов. Таких средств у семьи задержанной нет, пишет «Царьград» со ссылкой на Shot.

Адвокат добивается освобождения женщины через федеральный суд. В середине сентября защита подала ходатайство habeas corpus с просьбой проверить законность содержания Лебедевой под стражей. Дело находится на рассмотрении.

Семья Лебедевой владеет бизнесом во Флориде, где россиянка с 2022 года руководит компанией по продаже женской одежды.

В августе в США задержали 59-летнюю россиянку Алевтину Соболеву после визита к Ниагарскому водопаду. Родственники заявляли о наличии у нее разрешения на работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте россиянки обжаловали арест после задержания у военной базы США.

В феврале шведские СМИ сообщили о задержании россиянина по запросу Соединенных Штатов.

В начале года российское посольство заявило о контактах с властями США в связи с задержанием гражданок России.