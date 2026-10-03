Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.5 комментариев
Суд в США арестовал россиянку за превышение срока визита
Суд в США арестовал россиянку Лебедеву за превышение срока визита
Россиянка Ольга Лебедева почти два месяца находится в иммиграционном центре в Аризоне, суд назначил залог в 90 тыс. долларов для ее освобождения.
Суд в США постановил, что для освобождения россиянки Ольги Лебедевой необходим залог в размере 90 тыс. долларов. Таких средств у семьи задержанной нет, пишет «Царьград» со ссылкой на Shot.
Адвокат добивается освобождения женщины через федеральный суд. В середине сентября защита подала ходатайство habeas corpus с просьбой проверить законность содержания Лебедевой под стражей. Дело находится на рассмотрении.
Семья Лебедевой владеет бизнесом во Флориде, где россиянка с 2022 года руководит компанией по продаже женской одежды.
В августе в США задержали 59-летнюю россиянку Алевтину Соболеву после визита к Ниагарскому водопаду. Родственники заявляли о наличии у нее разрешения на работу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте россиянки обжаловали арест после задержания у военной базы США.
В феврале шведские СМИ сообщили о задержании россиянина по запросу Соединенных Штатов.
В начале года российское посольство заявило о контактах с властями США в связи с задержанием гражданок России.