Риттер: Действия Киева против русскоязычных на Украине являются культурным геноцидом

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что Киев пытается стереть Россию из внутреннего пространства страны, лишить русских их идентичности, уничтожить православную церковь и преследовать людей за использование русского языка, передает ТАСС.

«То, что мы наблюдаем, – это буквально культурный геноцид. Мы видим со стороны украинцев попытку стереть Россию как таковую внутри Украины, лишить русских их идентичности, уничтожить православную церковь, преследовать людей лишь за то, что они русские, что они говорят на русском языке», – сказал Риттер на итоговой сессии форума «Битва за правду».

По его мнению, подобные действия являются противоположностью свободе и ставят под угрозу само существование русских на этих территориях.

Он добавил, что настойчивость России в защите жителей Донбасса, Запорожья, Херсона и Крыма связана с необходимостью остановить процессы, которые могут привести к стиранию русских с карты Украины. Риттер назвал это вопросом выживания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил ЕС в оправдании уничтожения всего русского на Украине. Он призвал бороться за права русскоязычных на Украине.