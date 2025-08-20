Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Риттер заявил о попытках стереть русскую идентичность на Украине
Риттер: Действия Киева против русскоязычных на Украине являются культурным геноцидом
Член независимого наблюдательного совета медиаэкспертов Международного «Клуба народного единства», бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил о происходящем на Украине культурном геноциде русскоязычного населения.
Он подчеркнул, что Киев пытается стереть Россию из внутреннего пространства страны, лишить русских их идентичности, уничтожить православную церковь и преследовать людей за использование русского языка, передает ТАСС.
«То, что мы наблюдаем, – это буквально культурный геноцид. Мы видим со стороны украинцев попытку стереть Россию как таковую внутри Украины, лишить русских их идентичности, уничтожить православную церковь, преследовать людей лишь за то, что они русские, что они говорят на русском языке», – сказал Риттер на итоговой сессии форума «Битва за правду».
По его мнению, подобные действия являются противоположностью свободе и ставят под угрозу само существование русских на этих территориях.
Он добавил, что настойчивость России в защите жителей Донбасса, Запорожья, Херсона и Крыма связана с необходимостью остановить процессы, которые могут привести к стиранию русских с карты Украины. Риттер назвал это вопросом выживания.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил ЕС в оправдании уничтожения всего русского на Украине. Он призвал бороться за права русскоязычных на Украине.