В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Лавров обвинил ЕС в оправдании уничтожения всего русского на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050, обвинил Евросоюз в оправдании политики киевского режима по уничтожению всего русского.
Лавров подчеркнул, что законы, которые истребляют русский язык во всех сферах, а также последний закон, направленный на истребление канонической Украинской православной церкви, воспринимаются в Европе как борьба за европейские ценности, передает ТАСС.
«Законы, истребляющие русский язык во всех сферах, и последний закон, по сути дела направленный на истребление канонической Украинской православной церкви, <…> оказывается, в просвещенной Европе воспринимаются как борьба украинских нацистов за европейские ценности», – заявил министр.
Кроме того, Лавров отметил, что большинство европейских лидеров ранее говорили о необходимости победы Украины над Россией, затем речь шла о том, чтобы Украина хотя бы не проиграла, а сейчас обсуждается перемирие для восстановления поставок боеприпасов. По его словам, европейские лидеры продолжают поддерживать Украину, мотивируя это защитой европейских ценностей.
Ранее Лавров призвал бороться за права русскоязычных на Украине.
Напомним, Россия передала на Украину меморандум с акцентом на правах русскоязычного населения. В документе предлагается закрепить за русским языком официальный статус и обеспечить соблюдение прав русскоговорящих граждан на Украине.