Лавров призвал бороться за права русскоязычных на Украине

Лавров заявил о приоритете восстановления прав русскоязычных на Украине

Tекст: Вера Басилая

Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка заявил, что Россия продолжит отстаивать восстановление прав русскоязычного населения Украины, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что для России крайне важно уважение к русскому языку, культуре и людям, говорящим по-русски.

Лавров отметил, что власти России не могут мириться с проявлениями дискриминации и открытым террором против русских, который, по его словам, развязан киевским режимом. Министр также заявил, что Россия не оставит русских и русскоязычных людей в беде и обязательно добьется восстановления их законных прав, включая право говорить на родном языке.

Лавров добавил, что Россия продолжит поднимать вопросы дискриминации русскоязычных на международных площадках и будет настаивать на том, чтобы решение этой проблемы было обязательным условием для долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине.

Россия ранее передала на Украину меморандум с акцентом на правах русскоязычного населения.

В документе предлагается закрепить за русским языком официальный статус и обеспечить соблюдение прав русскоговорящих граждан на Украине.

Президент России Владимир Путин назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности.