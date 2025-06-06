В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?0 комментариев
Лавров призвал бороться за права русскоязычных на Украине
Лавров заявил о приоритете восстановления прав русскоязычных на Украине
Российские власти намерены добиваться полного восстановления прав русскоязычного населения на Украине, считая этот вопрос ключевым условием для достижения мирного урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка заявил, что Россия продолжит отстаивать восстановление прав русскоязычного населения Украины, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что для России крайне важно уважение к русскому языку, культуре и людям, говорящим по-русски.
Лавров отметил, что власти России не могут мириться с проявлениями дискриминации и открытым террором против русских, который, по его словам, развязан киевским режимом. Министр также заявил, что Россия не оставит русских и русскоязычных людей в беде и обязательно добьется восстановления их законных прав, включая право говорить на родном языке.
Лавров добавил, что Россия продолжит поднимать вопросы дискриминации русскоязычных на международных площадках и будет настаивать на том, чтобы решение этой проблемы было обязательным условием для долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине.
Россия ранее передала на Украину меморандум с акцентом на правах русскоязычного населения.
В документе предлагается закрепить за русским языком официальный статус и обеспечить соблюдение прав русскоговорящих граждан на Украине.
Президент России Владимир Путин назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности.