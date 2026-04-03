Вступили в силу законы об усилении контроля за тарифообразованием

Володин напомнил о вступлении в силу закона об усилении контроля за тарифами

Володин сообщил в Max о вступлении в силу новых федеральных законов, направленных на повышение государственного контроля за тарифообразованием в сфере ЖКХ.

Володин подчеркнул, что вопрос размера оплаты коммунальных услуг вызывает наибольшее количество обращений граждан. В 2025 году Федеральная антимонопольная служба выявила необоснованные начисления на сумму более 50 млрд рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 23 марта 2026 года № 63-ФЗ, ФАС получила дополнительные полномочия – ведомство теперь может самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов, если региональные власти не исполнили предписания антимонопольной службы.

Федеральный закон № 73-ФЗ предусматривает административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации чиновников, неоднократно не исполнивших предписания ФАС, сроком до трех лет. Володин отметил, что теперь нарушители не смогут ограничиться только штрафами, и новые законы позволят защитить права граждан.

Госдума 11 марта на пленарном заседании приняла законы, усиливающие контроль за формированием тарифов и роль ФАС в регулировании.

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам отчета правительства в Госдуме поручил ФАС до 20 апреля представить дополнительные меры по устранению нарушений в сфере тарифов ЖКХ.