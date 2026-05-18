Житель Саратовской области получил фиброз легких из-за курения вейпов
Житель Саратовской области едва не задохнулся от резкого падения уровня кислорода в крови, вызванного многолетним регулярным употреблением популярных электронных сигарет.
19-летнего пациента доставили в Балаковскую городскую клиническую больницу с сильной одышкой и критической сатурацией на уровне 93%, передает РИА «Новости»
Экстренная томография выявила участки ограниченного фиброза в обоих легких. Живая ткань заместилась рубцом, из-за чего часть органа навсегда перестала функционировать.
В медицинском учреждении рассказали, что пострадавший долгое время злоупотреблял электронными устройствами. «При сборе анамнеза выяснилась пугающая закономерность: пациент систематически курил вейпы в течение пяти лет, а родители считали "ароматный пар" безопасной игрушкой», – отметили врачи.
Специалисты пояснили, что ароматизаторы с диацетилом вызывают рубцевание мелких бронхов, а масляные добавки провоцируют липоидную пневмонию. В результате ткань превращается в подобие воска, что блокирует газообмен. Медики подчеркнули, что химический аэрозоль из вейпов наносит необратимый вред здоровью.
В пресс-службе регионального министерства здравоохранения уточнили, что юношу не стали госпитализировать. Ему оперативно оказали необходимую помощь и отпустили домой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале трое ростовских школьников оказались в реанимации с тяжелой пневмонией из-за электронных сигарет.
В марте первый вице-премьер Денис Мантуров поддержал инициативу полного запрета вейпов в России.
В прошлом году власти Пермского края первыми в стране запретили продажу подобных устройств.