В Ростовской области подростки попали в реанимацию из-за вейпов
В Ростовской области трое школьников оказались в реанимации с тяжелой пневмонией, причиной которой стали вейпы, сообщили СМИ.
Представители регионального Минздрава уточнили, что подростков доставили в крайне тяжелом состоянии. Врачи рассказали, что одному из пострадавших потребовалась искусственная вентиляция легких, а другому провели экстренную операцию из-за развития двусторонней вейп-ассоциированной пневмонии (EVALI), передает Lenta.Ru со ссылкой на Don Mash.
Всех троих подростков удалось спасти, однако их состояние изначально вызывало опасения медиков, отметили эксперты.
Ранее стало известно, что в Пензенской области был принят закон о полном запрете вейпов, вступающий в силу с 1 сентября 2026 года. Под ограничение попадут даже устройства для употребления безникотиновых жидкостей. За нарушение закона предусмотрены штрафы: для должностных лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для организаций – от 500 тыс. до 1 млн рублей.
В январе глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что в начале 2026 года требования к упаковке и конструкции вейпов и других электронных систем доставки никотина станут более жесткими.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках общественного транспорта. В ноябре парламентарии предложили полностью запретить продажу и распространение электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства. Президент России Владимир Путин высказывался в поддержку инициативе о полном запрете продажи вейпов в России.