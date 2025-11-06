«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.10 комментариев
Путин одобрил инициативу ввести полный запрет на продажу вейпов
Путин одобрил предложение о полном запрете продажи вейпов в России, передает РИА «Новости». В ходе визита в демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту в Самаре глава государства выразил согласие с инициативой, которую озвучила руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.
«Вот Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер) головой кивает. Наше правительство это поддерживает», – заявил Путин.
Лещинская напомнила президенту о положительном опыте ограничений на вейпы в ряде стран СНГ и других государствах, после чего попросила дать поручение о введении полного запрета устройства на территории РФ. Путин согласился, отдельно подчеркнув значимость образовательных и профилактических мероприятий среди молодежи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о запрете продажи табака и вейпов в ларьках на остановках общественного транспорта.