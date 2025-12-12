Ким Чен Ын отметил рост престижа КНДР после освобождения Курской области

Tекст: Денис Тельманов

Участие частей Корейской народной армии в освобождении Курской области подчеркнуло статус и престиж КНДР, об этом заявил Ким Чен Ын на заседании пленума, сообщает ТАСС.

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, расширенный пленум Центрального комитета Трудовой партии Кореи проводился с 9 по 11 декабря, где обсуждались итоги партийной и государственной работы за год и подготовка к следующему съезду.

Руководитель государства подчеркнул: «Менее чем за год части разных родов войск нашей армии добились блестящих боевых успехов в зарубежной военной операции и продемонстрировали миру непобедимость нашей армии и государства, подтвердили их репутацию как истинного защитника международной справедливости».

Центральное телеграфное агентство отдельно выделило, что празднование 80-летия основания Трудовой партии Кореи также стало важным внешнеполитическим достижением года.

В ходе мероприятий, по информации ЦТАК, было подчеркнуто абсолютное достоинство и силу партии, народа и государства КНДР на международной арене, а также зафиксированы значимые успехи в развитии обороноспособности страны.

Ким Чен Ын сообщил, что 2025 год стал историческим поворотным моментом, когда страна преодолела последний этап выполнения пятилетнего плана и заложила основы для следующего этапа развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров выразил благодарность КНДР за союзническую поддержку в операциях по освобождению Курской области.

В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, участвовавшим в отражении наступления с Украины.