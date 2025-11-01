УЗГА сообщил сроки постройки первого опытного самолета «Ладога»

Tекст: Денис Тельманов

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует завершить сборку первого опытного образца воздушного судна ТВРС-44 «Ладога» до конца текущего года, передает РИА «Новости». Первый полет новой машины запланирован на середину следующего года. В Росавиации подчеркнули, что заявка на сертификацию самолета находится на рассмотрении компетентных органов.

В сообщении ведомства отмечается также, что в 2026 году ожидается сертификация двигателя ТВ7-117СТ-02 для самолета «Ладога». Получение полномасштабного сертификата типа для самолета предполагается в 2029 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от десяти до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

Испытания российского регионального самолета «Ладога» стартуют в последнем квартале следующего года, а завершение сертификации планируется к 2029 году. Бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян оставил пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации, где разрабатывают самолет «Байкал».