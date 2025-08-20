Число погибших при ЧП в Рязанской области достигло 26 человек

Лавров назвал переговоры по гарантиям безопасности Украине без России бессмысленными
«Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».
Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Лавров отметил, что обсуждать их без России бессмысленно. По его словам, гарантии должны обеспечиваться Китаем, США, Британией и Францией на равной основе, а также необходимо учитывать наработки переговоров в Стамбуле 2022 года. Он добавил, что коллективные гарантии должны быть реальными и надежными.
Лавров заявил, что не видит дипломатических шагов со стороны Евросоюза, отметив лишь агрессивное нагнетание обстановки и попытки изменить позицию США.
Что касается перспектив переговоров, министр отметил, что Россия замечает у Вашингтона понимание необходимости устранить первопричины кризиса и найти решения, предотвращающие его повторение. Москва готова работать в любых форматах, включая трехсторонние встречи с США и Украиной, однако такие саммиты требуют тщательной подготовки.
Лавров указал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования, но Киев пока не ответил на предложение создать три рабочие группы по стамбульскому процессу. По его словам, разъяснения Вашингтона могли бы подтолкнуть Киев к этому важному шагу.
Ранее Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.
Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал безъядерный и нейтральный статус Украины лучшей гарантией безопасности.