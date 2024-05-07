Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.3 комментария
МИД назвал последствия продажи оружия с Украины в Европу
Захарова: Оружие Запада для Украины наводнило черные рынки, это грозит Европе катастрофой
Оружие, направленное Западом для Украины, уже наводнило черные рынки, это приведет Европу к катастрофическим последствиям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, никто же не знает, куда и сколько оружия отправляет киевский режим, потому что, очевидно, что оно всплывает в различных уголках мира, в том числе и на территории Западной Европы, передает ТАСС.
Захарова задалась вопросом, понимает ли Лондон, что оружие, которое поставлялось США, Британией и другими западными странами, наводнило черный рынок, как и экстремисты, которые под видом и украинских беженцев наводнили страны НАТО и все это приведет Западную Европу и НАТО в целом к катастрофическим последствиям.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.