Захарова: Оружие Запада для Украины наводнило черные рынки, это грозит Европе катастрофой

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, никто же не знает, куда и сколько оружия отправляет киевский режим, потому что, очевидно, что оно всплывает в различных уголках мира, в том числе и на территории Западной Европы, передает ТАСС.

Захарова задалась вопросом, понимает ли Лондон, что оружие, которое поставлялось США, Британией и другими западными странами, наводнило черный рынок, как и экстремисты, которые под видом и украинских беженцев наводнили страны НАТО и все это приведет Западную Европу и НАТО в целом к катастрофическим последствиям.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.