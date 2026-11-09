Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
ВС России поразили электроподстанции в четырех областях Украины
ВС России продолжают наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также по местам производства дронов и судам с военными грузами, сообщило Минобороны.
Удары наносятся по инфраструктуре, обеспечивающей деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины и объектов ВСУ, указало ведомство в Max.
В течение ночи поражены Глобинский завод в Полтавской области, где собирались и хранились дроны большой дальности, электроподстанции в районе Белой Церкви в Киевской области, Кривого Рога в Днепропетровской области и Черкасс в Черкасской области, а также тяговая подстанция в Винницкой области.
Помимо этого, в Черном море юго-западнее Одессы поражен сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны России сообщило о поражении объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, работающих в интересах ВСУ.
В субботу российские беспилотники нанесли удары по электроподстанции в районе населенного пункта Новые Петровцы Киевской области и сухогрузу с военными грузами в Черном море.
В пятницу ВС России поразили предприятия военной промышленности Украины и использовавшиеся ВСУ логистические центры.