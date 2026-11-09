Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Стубб и Стёре месяцами втайне обсуждали звонок Путину
Politico: Стубб и Стёре месяцами скрывали подготовку к звонку Путину
Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на протяжении нескольких месяцев тайно обсуждали возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Политики посчитали недопустимым оставлять право прямого диалога с Москвой исключительно за США и решили возобновить контакты в преддверии новых переговоров в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Инициатива расколола трансатлантический альянс. Стубб и Стёре подверглись критике со стороны европейских лидеров и высокопоставленных дипломатов за ненадлежащую координацию действий с союзниками.
Телефонный разговор состоялся 27 октября по просьбе Хельсинки и Осло. Стороны обсудили ситуацию на Украине, а также безопасность на Балтике и Севере Европы. Кроме того, собеседники приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в первой половине ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы МИД Александр Грушко назвал разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России противоречащим курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине.
Также Стубб охарактеризовал беседу с Владимиром Путиным как поворотный момент.
Кроме того, российский лидер сообщил о проведении телефонного разговора по инициативе Хельсинки и Осло.