Бойцы Росгвардии передали сладости и помогли с ремонтом детских садов в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы специальных подразделений ведомства в рамках выполнения служебно-боевых задач оказывают всестороннюю поддержку жителям отдаленных районов Луганской Народной Республики. В частности, военнослужащие организовали доставку гуманитарной помощи детским садам, передав дошкольным учреждениям кондитерские изделия, сообщает Росгвардия.

Кроме того, бойцы ведомства оказали содействие в проведении ремонтных работ. Отмечается, что эти усилия направлены на создание более комфортных и безопасных условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бойцы Росгвардии уничтожили более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике.

Также глава региона Леонид Пасечник сообщил о восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.

Кроме того, военнослужащие 116-й отдельной бригады Росгвардии наладили модернизацию беспилотников для обеспечения устойчивой связи.