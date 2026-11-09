Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Военнослужащие Росгвардии помогли с ремонтом детских садов в ЛНР
Бойцы Росгвардии передали сладости и помогли с ремонтом детских садов в ЛНР
Бойцы специальных подразделений Росгвардии организовали доставку гуманитарной помощи и оказали содействие в ремонте дошкольных учреждений в отдаленных районах Луганской Народной Республики.
Бойцы специальных подразделений ведомства в рамках выполнения служебно-боевых задач оказывают всестороннюю поддержку жителям отдаленных районов Луганской Народной Республики. В частности, военнослужащие организовали доставку гуманитарной помощи детским садам, передав дошкольным учреждениям кондитерские изделия, сообщает Росгвардия.
Кроме того, бойцы ведомства оказали содействие в проведении ремонтных работ. Отмечается, что эти усилия направлены на создание более комфортных и безопасных условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бойцы Росгвардии уничтожили более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике.
Также глава региона Леонид Пасечник сообщил о восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.
Кроме того, военнослужащие 116-й отдельной бригады Росгвардии наладили модернизацию беспилотников для обеспечения устойчивой связи.