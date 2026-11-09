Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Севший на мель под Калининградом сухогруз вызвал наплыв туристов
Иностранный сухогруз под Калининградом за месяц на мели привлек сотни туристов
Иностранное судно, застрявшее на мели у побережья поселка Янтарный в Калининградской области месяц назад, стало локальной достопримечательностью и привлекло сотни туристов.
Сухогруз направлялся пустым в порт Калининграда, на его борту находились 19 человек, никто из них не пострадал. Разлива топлива не зафиксировано, а эвакуация экипажа не потребовалась, передает ТАСС.
Власти региона сообщили, что буксировка сухогруза начнется после проведения экспертной оценки. Для разрешения ситуации Минтранс России формирует специальную рабочую группу.
Из-за небывалого наплыва людей властям муниципалитета пришлось организовать ежедневную уборку пляжа и установить дополнительные туалеты. «Сложнее – восстанавливать вытоптанные дюны. Максимально взываем, информируем, просим бережно относиться к нашему уникальному пляжу», – заявила глава администрации Янтарного городского округа Ирина Гракова.
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак выразил недоумение по поводу ажиотажа вокруг застрявшего корабля. Он отметил, что судно еще долго простоит на побережье, и призвал туристов не торопиться с визитами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее грузовой корабль оказался на мели в акватории Калининградской области в условиях сильного шторма.
Сотрудники МЧС не выявили повреждений у судна.
В региональном ведомстве сообщили о нахождении 19 иностранных граждан на борту.