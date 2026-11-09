Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Японские компании создали консорциум по строительству судов на аммиаке
В Японии семь ведущих энергетических и транспортных компаний объединились для внедрения грузовых судов на аммиачном топливе, чтобы снизить выбросы углекислого газа.
До 2030 года участники консорциума намерены построить четыре автомобилевоза, работающих на экологически чистом топливе, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.
Производить аммиак планируется в Индии, откуда его будут доставлять в Японию танкерами. Сейчас японские крупнотоннажные суда для перевозки автомобилей используют мазут, который сильно загрязняет атмосферу, поэтому отрасль планирует постепенно отказаться от этого вида топлива.
Компании рассматривали в качестве альтернативы водород и метанол, однако сделали выбор в пользу более дешевого аммиака, широко представленного на мировом рынке. Правительство Японии поставило задачу к 2035 году сократить выбросы парниковых газов на 60% по сравнению с 2013 годом, а к 2050 году свести их к нулю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство обороны Японии приняло решение начать разработку беспилотных транспортных судов.
В сентябре Япония получила возможность избежать американских пошлин за покупку российских энергоносителей.
Весной южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries спустила на воду два оснащенных инновационными двухтопливными двигателями газовоза.