В Южной Корее спустили на воду первые в мире суда с аммиачными двигателями

HD Hyundai Heavy Industries построила первые в мире суда с аммиачными двигателями

Tекст: Мария Иванова

Крупнейшая судостроительная корпорация HD Hyundai Heavy Industries спустила на воду первые в мире суда на аммиачном топливе, передает РИА «Новости».

Эти два среднеразмерных газовоза заказаны бельгийской компанией Exmar. После завершения отделочных работ их поочередно передадут заказчику в конце мая и июля.

«Компания HD Hyundai Heavy Industries 9 апреля провела на своей верфи в городе Ульсан церемонию имянаречения двух среднеразмерных газовозов вместимостью 46 тыс. кубометров, оснащенных двухтопливными двигателями», – говорится в сообщении. На торжественном мероприятии присутствовали около 70 человек, включая посла Бельгии.

Суда длиной 190 метров получили названия в честь бельгийских городов – «Антверпен» и «Арлон». Они оборудованы тремя танками для транспортировки сжиженных газов, а также инновационными датчиками обнаружения утечки аммиака в реальном времени.

Сейчас в портфеле корпорации числится восемь заказов на подобные суда от международных компаний. Глава профильного подразделения Чу Вон Хо подчеркнул, что конгломерат намерен и впредь укреплять лидерство на рынке экологически чистого судостроения.

Двигатели на «зеленом» аммиаке позволяют сократить углеродные выбросы более чем на 90 процентов. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2050 году доля такого топлива в мировой судоходной отрасли достигнет 46%.

