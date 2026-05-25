Масштабный пожар вспыхнул в хостеле на востоке Москвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Очаг распространения пламени на востоке столицы продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости».

«Площадь пожара в хостеле на улице Монтажной достигла 300 кв. метров», – сообщил представитель экстренных служб города. Он добавил, что огонь быстро расходится по помещениям, из-за чего происшествию присвоили второй номер сложности.

Из административного строения благополучно вывели свыше 600 человек. В пресс-службе столичного главка МЧС пояснили, что инцидент произошел на втором этаже в доме № 7, строении № 8. До прибытия спасательных подразделений граждане успели самостоятельно покинуть задымленную территорию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале следователи возбудили уголовное дело после пожара в столичном хостеле.

В тот же день сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в другом административном здании города.

Осенью прошлого года на Волгоградском проспекте из-за огня частично обрушилась кровля трехэтажной постройки.