Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.2 комментария
Масштабный пожар вспыхнул в хостеле на востоке Москвы
Площадь пожара в горящем хостеле на востоке Москвы составляет 300 квадратных метров, огонь стремительно распространяется, рассказал представитель экстренных служб столицы.
Очаг распространения пламени на востоке столицы продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости».
«Площадь пожара в хостеле на улице Монтажной достигла 300 кв. метров», – сообщил представитель экстренных служб города. Он добавил, что огонь быстро расходится по помещениям, из-за чего происшествию присвоили второй номер сложности.
Из административного строения благополучно вывели свыше 600 человек. В пресс-службе столичного главка МЧС пояснили, что инцидент произошел на втором этаже в доме № 7, строении № 8. До прибытия спасательных подразделений граждане успели самостоятельно покинуть задымленную территорию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале следователи возбудили уголовное дело после пожара в столичном хостеле.
В тот же день сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в другом административном здании города.
Осенью прошлого года на Волгоградском проспекте из-за огня частично обрушилась кровля трехэтажной постройки.