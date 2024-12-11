Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
Дептранс Москвы предупредил о поддельных ссылках для пополнения карт
Транспортный комплекс Москвы предупредил о мошеннических сайтах для пополнения карт «Тройка»
Мошенники распространяют поддельные ссылки на ресурсы Транспортного комплекса Москвы, предлагая пополнение карты «Тройка» и карты москвича, что может привести к потере денег.
Транспортный комплекс Москвы предупредил о распространении мошеннических ссылок, сообщает Telegram-канал Дептранс Москвы. Пользователей просят быть осторожными и не переходить по непроверенным ссылкам для пополнения карт «Тройка» и карты москвича, чтобы избежать потери денег.
Для пополнения транспортных карт рекомендуется использовать только официальные ресурсы. Это Единый транспортный портал, сайт Московского метрополитена, приложение «Метро Москвы» и приложение «Московский транспорт». Эти ресурсы гарантируют безопасные транзакции и защиту данных.
Особое внимание следует уделять проверке корректности написания веб-сайтов в адресной строке браузера после перехода по гиперссылке, предупредили в ведомстве. Это важный шаг для защиты от мошенников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число случаев телефонного мошенничества в России, при которых злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, значительно возросло.
Федеральная служба безопасности сообщила, что мошенники используют подменные номера, идентичные номерам ФСБ, и выдают себя за сотрудников, требуя перевести деньги на «безопасные счета». Следственный комитет предупредил граждан о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников ведомства, стремясь запугать и выманить деньги, используя поддельные документы.