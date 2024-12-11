Дептранс Москвы предупредил о поддельных ссылках для пополнения карт

Транспортный комплекс Москвы предупредил о мошеннических сайтах для пополнения карт «Тройка»

Tекст: Мария Иванова

Транспортный комплекс Москвы предупредил о распространении мошеннических ссылок, сообщает Telegram-канал Дептранс Москвы. Пользователей просят быть осторожными и не переходить по непроверенным ссылкам для пополнения карт «Тройка» и карты москвича, чтобы избежать потери денег.

Для пополнения транспортных карт рекомендуется использовать только официальные ресурсы. Это Единый транспортный портал, сайт Московского метрополитена, приложение «Метро Москвы» и приложение «Московский транспорт». Эти ресурсы гарантируют безопасные транзакции и защиту данных.

Особое внимание следует уделять проверке корректности написания веб-сайтов в адресной строке браузера после перехода по гиперссылке, предупредили в ведомстве. Это важный шаг для защиты от мошенников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число случаев телефонного мошенничества в России, при которых злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, значительно возросло.

Федеральная служба безопасности сообщила, что мошенники используют подменные номера, идентичные номерам ФСБ, и выдают себя за сотрудников, требуя перевести деньги на «безопасные счета». Следственный комитет предупредил граждан о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников ведомства, стремясь запугать и выманить деньги, используя поддельные документы.