СК предупредил о телефонных мошенниках, маскирующихся под следователей

СК предупредил о мошенниках, представляющихся высокопоставленными сотрудниками ведомства

Tекст: Мария Иванова

Мошенники, представляясь высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета, используют должности и имена известных представителей ведомства для запугивания граждан, сообщает ТАСС.

Эти преступники агрессивно общаются, заявляя о возбуждении уголовных дел, и даже отправляют в мессенджерах фальшивые процессуальные документы. За прекращение вымышленного преследования мошенники требуют перевести деньги.

Другая схема обмана предполагает убеждение жертвы в том, что ее данные использовали злоумышленники, и настоятельные рекомендации перевести средства на «безопасный» счет. Следственный комитет напомнил, что следственные действия никогда не проводятся дистанционно, допросы по телефону законом не предусмотрены, и граждан вызывают повесткой.

Также в СК подчеркнули, что сотрудники не имеют права запрашивать сведения о счетах или переводить деньги. Любые предложения о содействии правоохранительным органам с перечислением средств – это мошенничество. Ведомство призвало граждан не поддаваться угрозам и сообщать о подобных инцидентах в правоохранительные органы.

Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что телефонные мошенники используют подменные номера, идентичные номерам ФСБ, и выдают себя за сотрудников, требуя перевода денег на «безопасные счета».

Кроме того Центробанк России выявил новую схему мошенничества с фальшивыми вакансиями, целью которой является кража личных и банковских данных.

Также сообщалось, что мошенники начали собирать идентификационные данные через доставку цветов, которые никто не заказывал, о чем рассказал врио главы управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД Москвы Владимир Прасолов.