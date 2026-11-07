Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве
Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении Северного моста и закрытии движения
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении Северного моста в украинской столице в результате атаки и полном закрытии движения по нему.
Движение транспорта по Северному мосту в украинской столице перекрыто в обе стороны из-за полученных объектом повреждений, передает RT.
«В результате атаки… поврежден Северный мост», – заявил мэр города Виталий Кличко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о критических проблемах с обеспечением города электричеством, водоснабжением и отоплением.
В пятницу ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетической инфраструктуры.
Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов российских войск по украинской инфраструктуре.