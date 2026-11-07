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Любинский назвал обвинения Европы попыткой скрыть внутренний кризис
Замглавы МИД Любинский объяснил обвинения Европы желанием скрыть кризис
Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что европейские страны пытаются переложить на Москву ответственность за внутренние проблемы, обвиняя ее во вмешательстве и дестабилизации обстановки.
Западные государства стремятся избежать ответственности за внутренний кризис на фоне массовых акций протеста, передает ТАСС.
«Это давно известная и опробованная на Западе схема: довести ситуацию до кризиса, а ответственность за последствия взвалить на Россию», – отметил Любинский.
Дипломат добавил, что европейским политикам все равно придется держать ответ перед своими гражданами и анализировать социально-экономические причины происходящих событий. С октября в ряде стран Европы, включая Францию, Италию, Швейцарию и Австрию, проходят массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения, которые перерастают в погромы и столкновения с полицией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.
Ранее акции протеста в семи европейских странах сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией.
Также масштабные протесты молодежи из-за роста стоимости жизни охватили страны Европы от Франции до Албании и Сербии.