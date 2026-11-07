  • Новость часаРоссийские военные ударили по заводу им. Королева и Трипольской ТЭС под Киевом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа скрестила русофобию с аэрофобией
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    Избитому в тайной украинской тюрьме подростку вменили нападение на полицейского
    Умер сыгравший Ленина в 18 фильмах народный артист РСФСР Каюров
    Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ
    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    Киев получил от замороженных Западом российских активов почти 50 млрд долларов
    Российские разведчики без выстрелов взяли в плен военных ВСУ под Харьковом
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    7 ноября 2026, 09:03 • Новости дня

    Любинский назвал обвинения Европы попыткой скрыть внутренний кризис

    Замглавы МИД Любинский объяснил обвинения Европы желанием скрыть кризис

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что европейские страны пытаются переложить на Москву ответственность за внутренние проблемы, обвиняя ее во вмешательстве и дестабилизации обстановки.

    Западные государства стремятся избежать ответственности за внутренний кризис на фоне массовых акций протеста, передает ТАСС.

    «Это давно известная и опробованная на Западе схема: довести ситуацию до кризиса, а ответственность за последствия взвалить на Россию», – отметил Любинский.

    Дипломат добавил, что европейским политикам все равно придется держать ответ перед своими гражданами и анализировать социально-экономические причины происходящих событий. С октября в ряде стран Европы, включая Францию, Италию, Швейцарию и Австрию, проходят массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения, которые перерастают в погромы и столкновения с полицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Ранее акции протеста в семи европейских странах сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией.

    Также масштабные протесты молодежи из-за роста стоимости жизни охватили страны Европы от Франции до Албании и Сербии.

    6 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    @ Tom Little/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Ирландии и Болгарии редакции СМИ получили электронные письма от человека, назвавшегося Михаилом Андроповым, который взял на себя ответственность за волну ложных сообщений о минировании пассажирских рейсов в Европе, пишет Reuters.

    Сообщения поступили болгарскому телеканалу Nova TV и ирландской вещательной компании RTE, которая эвакуировала свои офисы, пишет Reuters. В них содержались угрозы атак на транспортные средства по всей Европе. Британская телекомпания Sky также заявила о получении угрозы.

    В четверг авиакомпании и аэропорты Италии получили письма с угрозами от имени группы «Мужское государство» (признана экстремистской и запрещена в Росиии), хотя их происхождение подтвердить не удалось. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что это похоже на гибридную агрессию и психологическую войну.

    Многие чиновники связывают кампанию с поддержкой Европой Украины, обвиняя Москву в «гибридных» диверсиях. Москва категорически отвергает эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов в Европе привели к экстренным посадкам.

    Правоохранительные органы Чехии приступили к осмотру нескольких пассажирских лайнеров в международном аэропорту Праги после получения анонимных сообщений о бомбах.

    Волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе.

    Комментарии (3)
    7 ноября 2026, 07:24 • Новости дня
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.

    «Don’t worry, be happy [Не волнуйтесь, будьте счастливы]», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Таким образом спецпредставитель прокомментировал публикацию Financial Times, что европейские столицы неприятно удивились заявлению спецпосланника президента США Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу FT сообщила о неготовности европейских стран к заявлению Кушнера о переговорах с Россией.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Москвой и Вашингтоном архитектуру безопасности.

    В четверг Кушнер назвал создание такой архитектуры целью переговоров по украинскому конфликту.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 21:57 • Новости дня
    Медведев напомнил о «цветущем саде» Борреля после поджога школы в Лионе

    Медведев отреагировал на поджог французской школы с людьми внутри

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал поджог школы во французском Лионе, напомнив о словах бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про Европу как цветущий сад.

    Медведев прокомментировал инцидент во французском Лионе, где злоумышленники подожгли школу с находящимися внутри людьми, передает РИА «Новости». «В Лионе подожгли школу с людьми внутри. Я помню, что один парень по фамилии Боррель из ЕС описывал Европу как цветущий «сад». Хотели бы посетить такой сад?» – написал Медведев на английском языке в социальной сети X.

    Он приложил к публикации видеокадры из Лиона, на которых запечатлен горящий вход в здание и полыхающие рядом мусорные баки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Ранее неизвестные подожгли ограду лицея на севере Франции на фоне протестов.

    В пятницу неизвестные попытались поджечь лицей во Франции во время занятий.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 15:27 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о панике в Европе из-за сделки России и США по дизелю

    Рютте: Сделка России и США по дизельному топливу вызвала панику в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договоренности Москвы и Вашингтона о поставках российского дизельного топлива вызвали панику в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Из-за этой сделки по дизельному топливу в Европе началась настоящая паника. В какой-то мере я это понимаю. Я и сам был немного удивлен», – приводит ТАСС заявление Рютте в эфире нидерландского телеканала NPO 1.

    При этом он отметил, что сами европейцы продолжают закупать у России сжиженный природный газ на миллиарды евро.

    От оценки самой сделки генсек воздержался, сославшись на необходимость «сохранять единство» в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности публичного обсуждения коммерческих нюансов договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

    На прошлой неделе губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать поставкам дизельного топлива из России в порт штата.

    В прошлом месяце помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 19:30 • Новости дня
    Пожар уничтожил почти пятую часть произведенного Финляндией картофеля

    Helsingin Sanomat: Пожар уничтожил 20% семенного картофеля Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Крупный ночной пожар в финском муниципалитете Тюрнявя привел к уничтожению 4,2 млн килограммов семенного картофеля, что составляет почти пятую часть годового производства в стране.

    В результате возгорания полностью выгорели четыре просторных ангара местного картофельного хозяйства общей площадью около 4 тыс. квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Helsingin Sanomat. В помещениях хранилось 4,2 млн килограммов картофеля.

    Глава отдела растениеводства продовольственного агентства Финляндии Ханна Кортемаа назвала эти потери серьезным ударом по отрасли. Она отметила, что сгоревший объем составляет от 15 до 20% годового производства семенного картофеля в стране, которое оценивается в 22–25 млн килограммов.

    Причина пожара в настоящий момент устанавливается. По предварительным оценкам местной полиции, ущерб от уничтожения складов и урожая составляет миллионы евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские государства столкнулись с угрозой дефицита картофеля из-за аномальной летней жары.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Pais: ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская прокуратура инициировала проверку возможного нецелевого использования средств Евросоюза, выделенных на железнодорожную инфраструктуру, после катастрофы в испанской провинции Толедо.

    Проверка касается субсидии в размере более 111,6 млн евро, предоставленной Евросоюзом в июне 2024 года на обновление железнодорожной инфраструктуры, повышение безопасности движения и модернизацию систем связи на высокоскоростной линии Мадрид – Севилья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

    В пятницу утром сотрудники гражданской гвардии Испании прибыли в штаб-квартиры государственного оператора железнодорожной инфраструктуры ADIF, государственного агентства железнодорожной безопасности и Счетной палаты для запроса необходимой документации.

    Расследование началось по инициативе прокуратуры ЕС после катастрофы 28 октября в муниципалитете Урда, в результате которой погибли 69 человек. Аналогичная проверка уже проводится в связи с другой железнодорожной аварией, произошедшей в январе 2026 года в провинции Кордова, где погибли 46 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при столкновении поездов в провинции Толедо достигло 74 человек.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

    Предварительной причиной трагедии назвали человеческую ошибку.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 16:27 • Новости дня
    Европейские аэропорты получили 15 сообщений о минировании самолетов

    Tекст: Вера Басилая

    В течение пятницы в Европе было зафиксировано как минимум 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов, что привело к их экстренным посадкам.

    Угрозы безопасности коснулись не только самолетов, но и аэропортов ЕС. По информации агентства CTK, к 15:30 мск в Чехии совершили вынужденную посадку девять рейсов. Во Франции приземлились четыре борта. Аналогичные сигналы поступали в Италию и Румынию, передает ТАСС.

    Также зафиксировано два «инцидента с безопасностью» в аэропортах. Один из них произошел в международном аэропорту Бухареста. Румынская служба информации заявила, что полученная угроза не содержала конкретики.

    В аэропорту Копенгагена датская полиция усилила меры безопасности в связи с угрозой воздушному сообщению. В полиции отметили, что расследование продолжается, но угрозы для пассажиров и других лиц нет.

    В последние дни участились ложные сообщения о минировании на европейских рейсах, однако ни одна из угроз не подтвердилась, и взрывные устройства обнаружены не были.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу чешская полиция начала осмотр лайнеров в аэропорту Праги из-за анонимных угроз. Два рейса в Италии прервали полет из-за ложных сообщений о минировании.

    Десятки пассажирских рейсов в Европе совершили экстренные посадки из-за сообщений о бомбах.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Министр обороны Польши анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении посетить США на следующей неделе для обсуждения вопросов размещения постоянной американской военной базы.

    «В ближайшие дни я буду в Соединенных Штатах, в Пентагоне. Мы будем обсуждать базы, присутствие американских солдат, польско-американский союз», – цитирует министра РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш отметил, что рассчитывает отправиться в США в начале будущей недели.

    «Если все пойдет хорошо… то в начале следующей недели я буду в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о возможном отказе Вашингтона от строительства постоянной базы в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах.

    В прошлом месяце Варшава выразила стремление участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Польские власти запланировали выделить почти 4 млрд долларов на создание постоянной военной базы США.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 14:18 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 4%

    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 4% и приблизились к 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению на 4%, вплотную приблизившись к психологической отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги на уровне 1047,2 доллара за тысячу кубометров (-0,6%). На 10:00 мск показатель составил 1056,7 доллара (+0,3%), а к 13:50 мск опустился до 1013,7 доллара (-3,8%).

    На последних торгах октября стоимость газа достигла 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года. В марте текущего года на фоне конфликта на Ближнем Востоке средние цены выросли почти на 60% к февралю, превысив 600 долларов.

    В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, в августе преодолели 800 долларов. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца ненадолго достигали 1000 долларов. За октябрь средние биржевые цены прибавили еще 12%, достигнув 1005 долларов за тысячу кубометров.

    ЕС вступил в новый отопительный сезон с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 1 ноября запасы составляли 74,56%.

    В начале октября Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) опубликовала прогноз, согласно которому запасы газа в подземных хранилищах ЕС могут сократиться до 11% их вместимости к концу предстоящей зимы в случае сохранения ограничений в поставках СПГ и при полном прекращении импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе приблизились к отметке 1057 долларов.

    В четверг они превысили 1000 долларов. В ходе утренних торгов четверга стоимость декабрьских фьючерсов на газ снизилась на 3,5% и пробила психологическую отметку.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 05:27 • Новости дня
    FT: Европу встревожили планы США обсуждать с Россией европейскую безопасность

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны не были готовы к заявлению спецпосланника американского президента Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности с Россией в рамках возможного будущего мирного соглашения по Украине, пишет Financial Times.

    «Европа встревожена планами США по заключению соглашения о безопасности с Россией», – пишет Financial Times.

    Один из неназванных европейских чиновников охарактеризовал инициативу как «абсолютную неожиданность». Европейские столицы выступают против использования будущих мирных переговоров по Украине как площадки для обсуждения новой архитектуры безопасности Европы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кушнер заявил о необходимости участия России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

    Европейский формат переговоров по украинскому урегулированию Кушнер предложил расширить за счет союзников США в Европе.

    США сообщили о подготовке масштабного мирного соглашения по Украине для всей Европы.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 17:05 • Новости дня
    Полиция Нидерландов не нашла бомбу в летевшем из Праги в Амстердам самолете

    Telegraaf: Полиция Нидерландов не нашла бомбу на рейсе KLM из Праги в Амстердам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военная полиция Нидерландов сообщила об отсутствии взрывных устройств на борту самолета авиакомпании KLM, прибывшего в Амстердам из Праги после сообщения о минировании.

    В пятницу поступил сигнал о возможной угрозе взрыва на рейсе KL1324 нидерландской авиакомпании KLM, следовавшем из чешской столицы в Амстердам, пишет Telegraaf. После благополучного приземления в аэропорту Схипхол пассажиры и члены экипажа покинули борт в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

    Королевская военная полиция Нидерландов осмотрела воздушное судно и не обнаружила никаких взрывных устройств.

    Представители авиаперевозчика подтвердили факт получения утреннего предупреждения о бомбе на рейсе из Праги, после чего были предприняты все необходимые меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Чехии приступили к осмотру нескольких пассажирских лайнеров в Праге после анонимных сообщений о бомбах.

    В Европе зафиксировали как минимум 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов. Новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков рейсов.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 21:23 • Новости дня
    Суд передал бренд Patrizia Pepe под внешнее управление из-за эксплуатации труда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд во Флоренции принял решение поместить известные модные бренды Patrizia Pepe и Dixie под внешнее управление из-за подозрений в жестокой эксплуатации труда иностранных рабочих на предприятиях их субподрядчиков.

    Две компании из индустрии моды были переданы под судебное управление из-за пособничества в эксплуатации работников в производственной цепочке. Бренды передали часть производства на аутсорсинг фирме, которой управляли граждане Албании, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Nazione.

    В ходе расследования выяснилось, что субподрядчик систематически нарушал права работников из Албании и Бангладеш. Мигранты сталкивались с неадекватной оплатой труда, изнурительными сменами, отказами в выходных и фальсификацией расчетных листов. В некоторых случаях иностранцы трудились без разрешения на пребывание в стране.

    Суд пришел к выводу, что бренды-заказчики проявили неосторожность и не обеспечили должный контроль за выполнявшими их заказы предприятиями. Внешнее управление вводится на один год, при этом компании не прекратят деятельность, но будут обязаны внедрить дополнительные механизмы контроля для устранения нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Италии раскрыли банду воров одежды со склада Versace. Ранее компанию Armani оштрафовали за введение потребителей в заблуждение относительно условий труда на подрядных предприятиях.

    Летом 2025 года итальянский дом моды Prada обвинили в копировании дизайна традиционных индийских сандалий.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 21:21 • Новости дня
    FT: Авторы писем с угрозами предупредили о новой волне атак в Европе

    FT: Авторы писем о минировании в Европе пообещали новую волну атак

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Авторы электронных писем, из-за которых в Европе эвакуировали редакции СМИ и экстренно сажали самолеты, заявили о подготовке «новой волны атак», пишет Financial Times.

    Газета Financial Times получила доступ к тексту письма, в котором говорится, что события уходящей недели – «лишь малая часть того, что ждет Европу в ближайшем будущем», передает ТАСС. Злоумышленники пригрозили атаками на пассажирские самолеты, круизные лайнеры, поезда и станции метро.

    Ирландский телеканал RTE, сотрудники которого были эвакуированы в пятницу, сообщил, что письмо было озаглавлено как «Послание Западу».

    Ранее в пятницу человек по имени Михаил Андропов взял на себя ответственность за рассылку ложных сообщений о минировании авиарейсов в Европе.

    В тот же день британский телеканал Sky News и ирландский RTE получили анонимные угрозы взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение пятницы в Европе зафиксировали не менее 15 сообщений о бомбах на борту пассажирских самолетов.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 00:46 • Новости дня
    Фицо пригрозил ЕС судом из-за угрозы запрета российской нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Братислава готова обратиться в суд, если Еврокомиссия примет решение с требованием о полном отказе Словакии от поставок российской нефти, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    Фицо напомнил, что Братислава уже подала иск против Еврокомиссии из-за программы REPowerEU, которая предусматривает прекращение поставок российского газа в Словакию в 2027 году, передает РИА «Новости».

    «Если придет решение, что должны быть прекращены окончательно и поставки нефти, мы будем, по всей видимости, и это решение атаковать в соответствующем суде», – заявил он.

    В Братиславе работает нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти. Сырье для предприятия закупает венгерская нефтегазовая компания MOL, которой принадлежит завод, при этом транзит российской нефти в Словакию осуществляется по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Словакия подала жалобу в суд Европейского союза на запрет закупки российского газа.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт рассчитывает на продление исключения из санкций против российской нефти как минимум на один год.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков заявил о неготовности Европы к разговору с Россией

    Песков заявил о нерешительности европейцев для разговора с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва фиксирует у стран Европы затянувшуюся нерешительность и неготовность к диалогу.

    Разговор с европейцами по теме обеспечения взаимной безопасности России и Украины рано или поздно потребуется, передает РИА «Новости».

    «Но, как мы с вами видим, они даже пока не могут определиться с тем, кто от их лица может разговаривать. Поэтому там, с той стороны, мы фиксируем такую затянувшуюся нерешительность и неготовность», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о необходимости Евросоюзу получить место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

    На прошлой неделе Песков допустил включение представителей европейских стран в трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские военные нанесли массированный удар по объектам в Киеве
    МИД пообещал Австрии болезненный ответ на высылку дипломатов
    МИД обвинил НАТО и ЕС в разрушении системы безопасности Европы
    Германия отказалась передавать Украине новые системы Patriot
    Новый глава аппарата Белого дома Миллер призвал завершить войну с Ираном
    В Киеве прогремела пятая за ночь серия взрывов
    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей

    Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы

    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации