Stampa сообщила о раскрытии банды воров одежды Versace

Stampa: В Италии раскрыли банду, которая пять лет крала одежду со склада Versace

Tекст: Мария Иванова

Группа воров, которые на протяжении пяти лет похищала одежду со склада Versace в городе Новара и перепродавала ее через онлайн-платформы, была раскрыта в Италии, пишет Stampa.

Внимание полиции привлекла выставленная на Vinted вещь с ярлыком «образец», а затем сотрудница Versace обнаружила на этой же платформе свою уникальную толстовку, ранее пропавшую со склада. Это стало поводом для начала внутреннего расследования в компании и вмешательства прокуратуры, передает РИА «Новости».

По информации издания, банда состояла как минимум из восьми человек, включая трех сотрудников логистической фирмы, обслуживающей склад. Прокуратура отмечает, что преступники действовали с 2021 по 2025 год и были родом из Турина, Новары, а также из Косово.

Главарь банды, судя по его соцсетям, несмотря на официальный доход в 27 тыс. евро в год, выкладывал фотографии в куртке Versace за 8 тыс. евро и с отдыха на курортах. В гараже его бабушки, где хранилась часть украденного, обнаружили три часов Rolex и конверты с наличными.

Бандитам предъявлены обвинения в преступном сговоре и отмывании средств, добытых преступным путем. Суд пришел к выводу, что главарь группы должен быть осужден к тюремному сроку, как к единственно возможной мере наказания.

