Посольство России заявило, что туристы вернутся на Кубу после топливного кризиса

Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров

Tекст: Катерина Туманова

«Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его «красные линии», – цитирует Уиткоффа ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По его словам, он стремился понять позицию России, некоторые даже критиковали Уиткоффа за восемь встреч с Путиным, но он оставался верен своей позиции.

«Как можно заключить сделку с кем-то с другой стороны, если ты не представляешь, с каких позиций он исходит? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее. И я действительно считаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными», – отметил дипломат.

Спецпосланник президента США выразил надежду, что его встречи с российским лидером были важными для переговорного процесса по украинскому вопросу и он будет доведен до конца.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах по Украине после раунда в Женеве.