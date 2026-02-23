«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.27 комментариев
Посольство России заявило, что туристы вернутся на Кубу после топливного кризиса
После завершения девяти вывозных рейсов, вернувших в Россию почти 4,3 тысячи туристов, ожидается восстановление поездок на Кубу с нормализацией поставок авиакеросина.
Дипмиссия объявила об окончании специальных рейсов, организованных для отправки отдыхающих домой, передает ТАСС. Дипломаты выразили уверенность, что турпоток восстановится сразу после решения проблем с топливом.
«Уверены, российские туристы вернутся на гостеприимную кубинскую землю после нормализации ситуации с поставками на остров авиакеросина», – подчеркивается в заявлении ведомства.
Авиакомпании «Россия» и Nordwind выполнили все запланированные полеты. Суммарно девятью бортами из аэропортов Варадеро, Гаваны, Кайо-Коко и Ольгина в Москву перевезли почти 4,3 тыс. пассажиров.
Сотрудники посольства более двух недель взаимодействовали с местными авиационными властями для возвращения соотечественников. Сложности с логистикой возникли из-за острой нехватки авиакеросина, спровоцированной односторонними ограничительными мерами США.
