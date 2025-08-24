Россия и Индия намерены упростить платежи путешественникам обеих стран

Посол Индии в России сообщил о намерении стран упростить платежи туристам

Tекст: Ирма Каплан

«Индо-российская рабочая группа по банковскому делу и финансам, состоящая из представителей профильных министерств и центральных органов власти обеих стран, активно обсуждает технические аспекты систем обмена сообщениями и платежных механизмов, чтобы упростить финансовые транзакции для всех категорий путешественников», – рассказал посол ТАСС.

Дипломат добавил, что российские туристы могут воспользоваться услугами таких банков, как ВТБ и Сбербанк, которые имеют филиалы в Индии и предоставляют возможность совершать банковские операции. Кроме того, несколько банков сейчас работают над упрощением транзакций для российских студентов и туристов.

