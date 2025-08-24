До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Россия и Индия намерены упростить платежи путешественникам обеих стран
Посол Индии в России сообщил о намерении стран упростить платежи туристам
Индийские и российские ведомства рассматривают возможность облегчить процесс проведения финансовых операций для туристов и студентов обеих стран, сообщил посол Индии в России Винай Кумар.
«Индо-российская рабочая группа по банковскому делу и финансам, состоящая из представителей профильных министерств и центральных органов власти обеих стран, активно обсуждает технические аспекты систем обмена сообщениями и платежных механизмов, чтобы упростить финансовые транзакции для всех категорий путешественников», – рассказал посол ТАСС.
Дипломат добавил, что российские туристы могут воспользоваться услугами таких банков, как ВТБ и Сбербанк, которые имеют филиалы в Индии и предоставляют возможность совершать банковские операции. Кроме того, несколько банков сейчас работают над упрощением транзакций для российских студентов и туристов.
