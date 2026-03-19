  Катар объявил двух атташе Ирана персонами нон-грата
    Демарш в команде Трампа потряс основы отношений США и Израиля
    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»
    Россия готовится организовать сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
    Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки страны
    Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 111 долларов
    Роскомнадзор рассказал о нарушениях со стороны Telegram
    Разведка Словении заявила о вмешательстве израильской Black Cube в выборы
    Глава ЦРУ: США не сократят помощь Украине из-за операции в Иране
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    19 марта 2026, 00:43 • Новости дня

    Силы ПВО в Севастополе сбили три воздушные цели над морем

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, над морем уничтожены три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы и ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели над морем», – сообщил Развожаев в Max.

    Спасательная служба Севастополя сообщает, что ни один гражданский объект в городе не получил повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Геленджика. Угроза БПЛА объявлена в Анапе.

    18 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    По народной программе «Единой России» отремонтировано более 800 соцобъектов в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    По народной программе «Единой России» в Крыму построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов, в Крыму и в Севастополе качественно поднялся уровень жизни, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    По словам Якушева, за годы в составе России Крым и Севастополь не просто наверстали отставание в социальной поддержке, инфраструктурном и экономическом развитии. В этих регионах  качественно поднялся уровень жизни, по народной программе «Единой России» в Крыму построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов, сообщается на сайте «Единой России».

    «Современные дороги, обновленная система здравоохранения, доступное образование – все это стало возможным с интеграцией в российское экономическое, социальное, правовое пространство», – подчеркнул Якушев.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что за пять лет в городе ввели в эксплуатацию 23 медицинских объекта. С 2021 года строители возвели пять школ и десять детских садов, а очередь в дошкольные учреждения полностью исчезла.

    По его словам, за последние годы в регионе действительно научились строить школы и качественно делать капремонты, газифицировать посёлки и благоустраивать парки.

    «В городе открыт детский технопарк «Кванториум», центр по работе с одарёнными детьми «Альтаир» в структуре «Малой академии наук», два центра цифрового образования детей «IT-куб». В сельских школах появились образовательные центры «Точка роста», где дети изучают физику, химию, робототехнику и программирование. В Севастополе впервые исчезла очередь в детские сады», – сообщил секретарь реготделения партии.

    Председатель Госсовета республики Владимир Константинов назвал народную программу эффективной дорожной картой развития территории. По его словам, масштабные преобразования затронули транспортную сферу, включая модернизацию 17 автостанций и обновление подвижного состава.

    «Всё это – результат работы нашей команды. Вместе с крымчанами мы способствуем развитию нашей республики», – отметил Владимир Константинов.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о достижениях партии за пять лет реализации народной программы.

    18 марта 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    Он поздравил граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией, подчеркнув важность этого события для всего государства, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин намерен провести совещание по развитию Крыма в годовщину воссоединения региона с Россией.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    18 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Археолог Бутягин отреагировал на решение суда об экстрадиции на Украину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский археолог Александр Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции на Украину.

    При выходе из зала суда под конвоем Бутягин кратко прокомментировал ситуацию журналистам, заявив: «Как и ожидалось», передает РИА «Новости».

    Близкие Бутягина через Telegram-канал сообщили, что считают экстрадицию прямой угрозой его жизни и здоровью, пишет ТАСС. По их мнению, процесс на Украине может быть проведен с нарушением стандартов справедливого суда, а вопрос о виновности будет решаться без проведения необходимых следственных действий.

    Защита убеждена, что из-за экстрадиции Бутягин рискует оказаться в украинском СИЗО, где его безопасность не гарантирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Александр Бутягин, задержанный в Варшаве, заявил, что не ожидает от суда ничего хорошего.

    Суд в Польше оставил Бутягина под арестом до 1 июня.

    До этого окружной суд Варшавы отклонил ходатайство защиты о замене судьи по делу об экстрадиции.

    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    Зеленский пожаловался на срыв переговоров из-за конфликта в Иране

    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    18 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Польша потребовала от Украины вернуть историческую реликвию

    Tекст: Вера Басилая

    Институт национальной памяти Польши (IPN) настаивает на возвращении исторической реликвии, принадлежавшей погибшему в 1940 году капитану, которую обнаружили в продаже на украинском сайте.

    Институт национальной памяти Польши (IPN) обратился с требованием передать ему орден Virtuti Militari, выставленный на торги, передает РИА «Новости».

    В организации заявили: «На одном из украинских интернет-сайтов появилось предложение о продаже военного ордена Virtuti Militari, которым был награжден офицер, убитый НКВД весной 1940 года».

    Специалисты института смогли идентифицировать владельца награды по сохранившемуся номеру. Им оказался капитан Юлиуш Роман Хайнцель, потомок немецких промышленников, командовавший эскадроном 16-го Великопольского уланского полка.

    Представители IPN призвали продавца передать реликвию властям, а администрацию сайта – закрыть аукцион. В ведомстве подчеркнули, что память о жертвах не должна становиться предметом торга, а историческим свидетельствам место в музеях.

    Ранее Польша направила ноту России из-за удаления крестов Virtuti militari с мемориала «Медное».

    Российский МИД назвал обвинения Польши по поводу снятия барельефов с мемориала «Медное» лицемерными, напомнив о сносе памятников советским воинам в этой стране.

    18 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    Суд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Бутягина на Украину
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину, однако защита намерена обжаловать это решение в высшей инстанции.

    Суд первой инстанции в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, передает ТАСС.

    В сообщении близких ученого в Telegram-канале отмечается: «В Варшаве состоялось заседание суда первой инстанции по делу Александра Бутягина. Суд постановил удовлетворить запрос Украины об экстрадиции».

    Защита Бутягина заявила, что решение суда не означает немедленной экстрадиции. Как подчеркивается, адвокаты будут обжаловать этот вердикт и добиваться его отмены в суде высшей инстанции. Вопрос о выдаче ученого окончательно не решен до рассмотрения апелляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский археолог Александр Бутягин заявил, что не ожидает от суда в Варшаве «ничего хорошего». Суд в Польше принял решение оставить Бутягина под арестом до 1 июня. Окружной суд Варшавы отказался заменить судью по делу об экстрадиции Бутягина, несмотря на ходатайство защиты.

    18 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Орбан заявил о завершении либерального порядка и расширения НАТО на восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что на смену глобальному либерализму пришли патриотические движения, а расширение НАТО в Восточную Европу завершено.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеканалу GB News, что эпоха либерального мирового порядка окончательно подошла к концу, передает ТАСС. По его словам, начался период, когда глобальный либерализм уступает место локальному патриотизму, и этот процесс начался задолго до последних двух-трех лет.

    Орбан отметил: «Я думаю, наступила новая эпоха. Изменения начались не в последние два-три года, а намного раньше. Я думаю, что новый мировой порядок сейчас формируется. Если мы будем называть предыдущий период современной политики эпохой некого либерализма, то он определенно закончился».

    Премьер добавил, что пока не существует подходящего названия для нового периода, но его можно охарактеризовать как движение от глобального либерализма к локальному патриотизму. Также Орбан заявил, что эпоха расширения НАТО на восток завершилась и теперь необходимо принять новую реальность, договорившись о мирном сосуществовании.

    Он подчеркнул: «Это новая эпоха... Теперь они могут остановить этот процесс. Теперь мы должны принять эту новую реальность, давайте договоримся о том, как мирно жить вместе... Украина – буферная зона».

    Ранее в среду Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы. Венгерский премьер до этого  пошутил, что Брюссель мечтает победить Россию на поле боя, и выразил сомнения в успехе Каи Каллас там, где не смогли Наполеон и Гитлер.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее также заявлял, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к началу спецоперации на Украине.


    18 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Фицо опроверг заявление Украины о повреждении «Дружбы»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщил об отсутствии каких-либо повреждений трубопроводной системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области.

    Он перед заседанием Евросовета подчеркнул, что заявления Киева о повреждении объекта нефтепровода не соответствуют действительности, передает ТАСС со ссылкой на TASR.

    Фицо отметил, что совместно с зарубежными службами были проанализированы спутниковые данные. По его словам, «спутниковые снимки указывают, что сгорел лишь один единственный резервуар нефти. Абсолютно отсутствуют любые признаки ущерба для трубопроводной системы. Там нет следов бомбежки».

    В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    Ранее Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал разблокировать нефтепровод «Дружба», иначе Украина не получит новое финансирование Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Будапеште тысячи человек приняли участие в акции в поддержку Виктора Орбана и против давления со стороны Киева.

    18 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза, пишут американские СМИ.

    Киев принял предложение о технической и финансовой поддержке для возобновления транзита российского сырья, пишет Politico.

    Это решение дает премьеру Венгрии Виктору Орбану возможность согласовать выделение 90 млрд евро для нужд Украины.

    Зеленский заявил о согласии в официальном письме руководству Евросоюза. «Мы предпринимаем все возможные усилия для устранения повреждений и восстановления работы», – говорится в документе.

    Ранее Орбан отказывался поддерживать финансирование Киева, пока не возобновятся поставки нефти. Теперь, по мнению дипломатов, у Будапешта появился повод изменить позицию перед грядущим саммитом и одобрить заем.

    Хотя украинский лидер прежде называл давление союзников шантажом, он все же уступил просьбам Брюсселя. Восстановление транзита позволит Евросоюзу продвинуться в вопросе выдачи кредита и принятия нового пакета санкций.

    Напомним, Орбан требовал разблокировать нефтепровод «Дружба» ради согласования помощи Киеву. Будапешт отказывался поддержать кредит на 90 млрд евро до восстановления транзита нефти.

    18 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    В ЕС договорились выделить Украине кредит на 90 млрд евро
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства Евросоюза согласовали выделение Киеву крупного займа, однако окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба», сообщил источник в Брюсселе.

    Решение о финансовой поддержке в размере 90 млрд евро уже подготовлено, сказал собеседник «Болгарского национального радио» (БНР), передает РИА «Новости».

    Решение по кредиту «будет принято очень скоро», он уже согласован, и нового пересмотра решения не ожидается, уточнил источник.

    Пока инициативу блокирует Будапешт, требующий разрешения ситуации с нефтепроводом «Дружба». Глава Евросовета Антониу Кошта якобы обсудил проблему с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, призвав того придерживаться утвержденного в декабре плана.

    Венгерский лидер позже подчеркнул неизменность позиции своей страны. По его словам, для получения средств из Брюсселя украинская сторона обязана возобновить поставки нефти.

    Напомним, Будапешт отказался согласовывать новый пакет помощи до возобновления транзита российской нефти. СМИ сообщали, что руководство ЕС планировало предоставить Украине финансовые средства вопреки возможному вето Венгрии.

    18 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Александровку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, двух батальонов беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны около Осиново, Великой Шапковки, Грушевки и Боровой в Харьковской области, Яцковки и Красного Лимана в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника при этом составили до 180 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV, два орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Новой Сечи, Мирополья, Лужков, Марьино и Кондратовки в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Избицким, Петровским, Колодезным и Веселым.

    При этом потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, БМП и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада матсредств, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, артиллерийской, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Славянска, Новоселовки, Белокузьминовки, Краматорска и Никифоровки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 135 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, бригады беспилотных летательных аппаратов, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Новофедоровки, Петровки, Новогригоровки, Кучерова Яра, Ленина, Гришино и Белицкого в ДНР, Ивановки, Андроновки и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, десять бронемашин, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки Южной группировки сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    ВС России за прошлую неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО.

    18 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде
    @ Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто отметил в эфире программы «Час правды», соответствующее соглашение было достигнуто в Мюнхене, а партия «Тиса» была заранее проинформирована о намерениях, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что целью блокады является создание в Венгрии энергетического кризиса и повышение цен на бензин до тысячи форинтов за литр, чтобы это способствовало победе оппозиции на выборах. Как отметил министр, нефтепровод «Дружба» находится в рабочем состоянии и может быть перезапущен в любой момент.

    Тем не менее, по словам Сийярто, блокада продолжается исключительно из-за политического решения Киева, которое, по его мнению, направлено на поддержку партии «Тиса» на выборах.

    Ранее Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал разблокировать нефтепровод «Дружба», иначе Украина не получит новое финансирование Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Будапеште тысячи человек приняли участие в акции в поддержку Виктора Орбана и против давления со стороны Киева.

    18 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    Украинский беспилотник убил жителя Краснодара

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночной удар беспилотников ВСУ по жилым домам в Краснодаре привел к гибели одного горожанина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Атаке подверглись многоквартирные дома в городе, повреждения получили три здания, сообщил Кондратьев, пишет «Звезда».

    В одной из квартир возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Еще один дрон врезался в стену дома, а в третьем случае обломки аппарата обнаружили на балконе.

    Глава края выразил глубокие соболезнования семье погибшего. Мэру Евгению Наумову поручено оказать жителям всю необходимую помощь.

    Ранее в станице Новоминской при ударе беспилотников по сельхозпредприятию погиб сотрудник. В поселке Волна Темрюкского района ранения получили два местных жителя.

    18 марта 2026, 06:19 • Новости дня
    Армия США начала искать подрядчиков для работы с биооружием на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные инженеры планируют обезвредить боеприпасы и биологические угрозы на объектах в ряде стран, в том числе на украинской территории, говорится в правительственных документах США.

    Корпус инженеров сухопутных войск США объявил о поиске исполнителей для утилизации опасных веществ, передает РИА «Новости» со ссылкой на документацию.

    «Работы включают действия с боеприпасами и взрывчатыми веществами, представляющими опасность, материалами, потенциально создающими взрывную угрозу, а также компонентами химического и биологического оружия», – говорится в ней.

    Деятельность планируется вести преимущественно за пределами американского континента. В географический перечень, помимо Украины, вошли Афганистан, Ирак, Япония, Иордания, Кувейт, Ливан, Польша и Южная Корея.

    Инициатива предусматривает экологическую очистку территорий от токсичных и радиоактивных отходов для их дальнейшего безопасного использования. Заявки от потенциальных участников тендера принимаются до 31 марта.

    В прошлом году Украина и США подписали соглашение о создании совместного предприятия по выпуску химических веществ для оборонного сектора.

    До этого сообщалось, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена изучала возможность снятия запрета на размещение военных подрядчиков на украинской территории для ремонта вооружения.

    18 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Захарова: ВСУ запретили собирать ДНК погибших украинцев, чтобы не платить семьям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что командование ВСУ запретило собирать ДНК погибших, чтобы скрыть реальные потери на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский врет о потерях ВСУ, и все об этом знают.

    Захарова во время брифинга заявила, что Владимир Зеленский предоставляет ложную информацию о потерях Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. По ее словам, командование ВСУ недавно издало приказ, запрещающий собирать ДНК материалы погибших военнослужащих, чтобы их родственники не смогли установить личности и получить компенсации. Захарова объяснила, что такой шаг необходим для экономии средств на выплатах семьям погибших и сокрытия настоящих потерь.

    В ходе брифинга Захарова сказала: «Почему? Чтобы там эти самые украинские матери, жены, вдовы, сестры, дети никогда бы своих не нашли. Чтобы им не платить, не хочет Банковая и вся эта страшная адская компания тратиться».

    Она также подчеркнула, что статистику потерь искусственно занижают – Зеленский называет цифру чуть более 50 тыс. погибших за все годы конфликта, однако, по словам Захаровой, никто этим данным не верит, и «все знают, что Зеленский врет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генштаб ВС России заявил, что украинские войска потеряли более 2,5 тыс. солдат в районах Великой Михайловки и Покровского.

    Потери тыловых подразделений ВСУ, которые перемещаются к линии боевого соприкосновения в Сумской области, начали превышать потери пехоты на передовой.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что раскрытие реальных потерь ВСУ может привести к революции на Украине.

    Новак: В мире наблюдается крупнейший за 40 лет энергокризис
    Минцифры обнародовало проект закона об ИИ в России
    Сийярто назвал фарсом инспекцию «Дружбы» без Венгрии и Словакии
    Разведка США признала преимущество России на Украине
    Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы ЕС
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    В России вырос спрос на услуги фальш-кремации умерших

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Чем обернется презрение Трампа к разочаровавшим союзникам

    США больше не желают помощи стран НАТО. Такими словами Дональд Трамп отреагировал на отказ партнеров в Европе и Азии участвовать в миссии по разблокировке Ормузского пролива. Ранее лидер США заявил, что его просьба о помощи была проверкой на лояльность, которую союзники провалили. Каким будет возмездие Трампа? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    
    

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации