При атаке БПЛА в Белгородской области пострадали восемь человек

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале отметил: «В Белгородском округе в посёлке Разумное в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали шестеро, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи».

По его словам, 12-летнюю девочку госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, а водитель и два фельдшера скорой проходят лечение в областной больнице. Мужчину и женщину отпустили на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены коммерческий объект, торговый павильон и 21 автомобиль.

На автодороге Белгород – Комсомольский беспилотник атаковал остановочный комплекс, раненая женщина госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода, также повреждены остановка и легковой автомобиль.

В течение дня удары беспилотников привели к повреждению многоквартирных и частных домов, автомобилей и коммерческих объектов в поселках Малиновка, Разумное, Дубовое, Октябрьский, а также в селах Таврово и Нечаевка, уточнил Гладков.

В Валуйском округе в поселке Уразово повреждены автомобиль и частный дом, в селе Казинка – также дом и машина. В Грайворонском округе, в селе Почаево, два дрона повредили легковую машину и частное домовладение. В поселке Чапаевский после сброса взрывных устройств с беспилотника пожар уничтожил частный дом, добавил он.

Гладков сообщил, что в поселке Отрадовский Краснояружского округа FPV-дрон повредил забор частного дома. В Шебекинском округе в городе Шебекино при атаке дрона пострадал боец подразделения «Орлан», ему оказана помощь, дальнейшее лечение будет амбулаторным. Также в селе Новая Таволжанка повреждены шесть автомобилей и три частных дома, а в селе Ржевка – легковой автомобиль.

