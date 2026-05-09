Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что пока не получал сведений о возможных инцидентах со стороны киевских властей в День Победы, передает РИА «Новости».

«Что касается провокации, вы видели, что я здесь нахожусь. Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом», – подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что детальная информация появится позже. По словам главы государства, военные предоставят соответствующий доклад сразу после его возвращения на рабочее место.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования Дня Победы.

Министерство обороны пригрозило ракетным ударом по центру Киева за попытки срыва праздника.

При этом украинские войска многократно нарушили режим прекращения огня.